Amatørspilleren Finn (20) tas for å være Erling Braut Haaland

– Jeg vil ikke virke som en Haaland-imitator eller noe. Jeg er bare en fyr som ligner litt på ham, men jeg vil egentlig ikke sammenligne meg med ham.

Det sier den tyske amatørfotballspilleren Finn Jannik Serocka i denne ukens episode av TV 2-programmet VAR-rommet.

LOKALAVIS-STJERNE: Haaland-look-a-liken skaper overskrifter i Dortmunds nærområde. Foto: Faksimile, Ruhr Nachrichten

20-åringen har allerede vært omtalt både i lokalavisen Ruhr Nachrichten og det nasjonale nettstedet sport1.de, under overskriften «Haaland-dobbeltgjenger i delstatsligaen», og nå forteller han om Kirchhörder SC-kampene på nivå sju i Tyskland som plutselig ble av interesse også for mennesker utenfor klubbsfæren.

– Han er en høy spiss med blondt hår, og alt det er også noe du kan si for å beskrive meg. Det startet egentlig startet da jeg begynte å spare håret, og begynte å bruke pannebånd i fotballkampene mine. Da kom folk bort til meg og sa «Hei, Erling! Hva skjer? Kan vi ta bilde?» og ting som det, forteller han til TV 2.

Så er det selvsagt ikke slik at folk tror den norske verdensstjernen spiller amatørfotballkamper nedover i det tyske divisjonssystemet, til tross for ni scoringer på 20 kamper fra Serocka forrige sesong.

Men også når settingen er utenfor fotballbanen har spissen opplevd hvordan Haaland-livet kan utarte seg.

– De var så lykkelig over at de hadde møtt Erling Haaland

Han forteller i programmet om en kveld på byen i Bochun, 45 minutter fra Dortmund.

– Jeg dro på nattklubb med to-tre venner. Vi passerte køen av mennesker som ventet på å komme inn, for å komme oss bakerst i køen. Så var det noen som stanser meg og sa «Hei, Erling! Kan vi ta bilde?». Jeg hadde munnbind på, så jeg ble litt overrasket, men jeg snudde meg og la over til engelsk og lot som om jeg var Erling Haaland, sier han smilende, og fortsetter:

– Jeg sa «la oss ta bilder». De kom bort til meg, og de trodde virkelig at de hadde møtt Erling Haaland den dagen. Så det var virkelig, virkelig gøy for meg. Og de var så lykkelig over at de hadde møtt Erling Haaland.

I videoen øverst ser du også hvordan det går når tyskeren prøver seg på Haaland-begrepene «dryletid» og «pisketid» og han avslører hva som er hans favoritt-Haaland-feiring.

PS! Til sommeren skal Serocka skifte klubb. Da går turen tilbake til gamleklubben FC Brünninghausen. De spiller kampene sine kun tre kilometer fra Borussia Dortmunds Signal-Iduna-Park.