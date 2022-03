«Love Is Blind»-Shake avslører kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): Abhishek «Shake» Chatterjee viser frem sin nye kjæreste på Instagram, etter at han ble dumpet i realityprogrammet.

Den populære dating-serien «Love Is Blind» tok verden med storm da den hadde premiere på Netflix i februar 2020.

Konseptet går ut på at folk skal bli forelsket uten å se hverandre før de forlover seg. Først da får de møtes fysisk, og har et par uker på å bli kjent, før det er tid for bryllupsseremoni.

I februar 2022 hadde sesong 2 premiere, og nylig var det duket for sesongavslutning.

Viser frem kjæresten

Nå deler en av deltakerne, Abhishek Shake Chatterjee, at han har funnet kjærligheten med en som ikke deltok i programmet:

Under bildekarusellen skriver han at «den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves».

I et intervju med magasinet People tidligere denne måneden, forteller Chatterjee at han er på sitt lykkeligste noensinne.

– Akkurat nå fokuserer jeg på meg selv. Det er imidlertid interessant, fordi det er når du fokuserer på deg selv at du får mest oppmerksomhet også, sier han.

Dumpet ved alteret

Dette skjer etter at han ble dumpet av meddeltaker Deepti Vempati.

Hun sa nei på deres bryllupsdag, og forlot ham ved alteret.

I den dramatiske scenen uttalte Vempati at hun «valgte selg selv».

Gjennom sesongen var Chatterjee usikker på deres fysiske kjemi, noe han fortalte til flere av deltakerne, og blant annet ytret at det noen ganger føltes ut som at «han datet tanten sin».

Etter programmet har Vempati uttrykt skuffelse over måten han omtalte henne på.

– Man snakker ikke sånn om sin forlovede, bestevenn eller bare en ekte venn, sa hun til Buzzfeed.

Svarer på kritikken

Også seerne har reagert sterkt på måten han omtaler sin tidligere forlovede under innspillingen.

1. mars svarte han på kritikken i en Instagram-video.

– Det er visse ting jeg har lyst til å jobbe med å forbedre med meg selv. Men en ting jeg ikke føler jeg må gjøre er å late som at jeg er lei meg for visse ting, sa Chatterjee og la til at det ikke er alt han kan snakke om.

Realityprofilen var likevel tydelig på at han ikke er lei seg, og mener at han taklet situasjonen så godt han kunne.

– Dere må ikke like meg, bare jeg må like meg selv, heldigvis.

FØLGES TIL ALTERET: Her følges Vempati til alteret i det omdiskuterte programmet. Foto: ADRIAN S. BURROWS SR./NETFLIX

I etterkant har Vempati flere ganger blitt observert sammen med en av de andre deltakerne i programmet, nemlig Kyle Abrams. Dette har ført til at romanserykter har begynt å svirre rundt realityprofilene.

– Det er morsomt med spekulasjonene. Vi tuller litt med dem, det er morsomt. Kyle og jeg har et så vakkert vennskap. Vi prøver bare å finne ut av ting, uttalte Vempati til Vulture for et par uker siden.