Økning i premiepengene for skiskytterne: – Høres fryktelig mye ut

Det blir mer penger på spill når skiskytterne skal konkurrere i verdenscupen neste sesong, for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) øker premiepengene med 40 prosent.

– Det er gledelig. Det er ganske gode premiepenger fra før, så vi sliter ikke, men vi tar imot den, sier Sturla Holm Lægreid til TV 2.

– 40 prosent høres fryktelig mye ut. Jeg skulle tro den koronakrisen kun hadde slått positivt ut økonomisk. Jeg hadde trodd det skulle gi færre inntekter, men all honnør til IBU, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

En individuell seier i verdenscupen gir 145 000 kroner denne sesongen. Fra neste sesong vil vinneren av et verdenscuprenn få 203 000 kroner.

Nå lover Christiansen større pakker under juletreet i fremtiden.

– Jeg synes det er et fantastisk internasjonalt forbund å representere. Jeg er fornøyd med «dealen» vi har i dag, så 40 prosent opp blir mye. Det blir ekstra fine julegaver til nevøer og nieser neste år, smiler skiskytteren fra Geilo.

Christiansen mener IBU alltid setter utøverne først.

– Vi er ekstremt heldige som går skiskyting og at vi har det internasjonale forbundet vi har. Vi føler at de alltid tenker utøvernes beste, både når det gjelder å gjennomføre arrangementer og dele ut prispenger, slik at så mange som mulig kan leve av idretten. Vi har relativt gode prispenger til topp 20 på resultatlisten, så jeg tror det blir enklere å holde på med skiskyting. Bredden blir større, sier Christiansen.

En 20. plass gir nesten 5 000 kroner denne sesongen. Christiansen mener økningen av premiepenger er et bilde på at skiskyttersporten vokser.

– Det merker vi spesielt internasjonalt. Vi kom til en ny, ukjent plass i Otepää i Estland forrige uke. Vi var helt ukjente med plassen, og vi visste ikke hvor stor interessen var, men det var fullsatte tribuner og ellevilt liv uti løypa. Makan til stemningen har vi nesten ikke hatt før. Frankrike er ganske vilt det også. Der er det rå og magisk stemning. Da vi var i Oberhof, så vi at de bygget ut tribunen til VM neste år. Jeg tror det bare blir mer og mer tilskuervennlig og populært, sier Vetle Sjåstad Christiansen, før han legger til:

– Jeg skal gi en ekstra takk til Borut Nunar (renndirektør) i IBU på festen på søndag.

IBU kommer også til å øke bidrag til internasjonale forbund med 33 prosent, mens organisasjonskomiteen får 66 prosent mer.