Ekspert: – Ukraina kan holde ut lenge

Russland har mistet et stort antall styrker under invasjonen av Ukraina. Torsdag meldte Pentagon at så mange som 7000 russere skal ha blitt drept på kun tre uker.

Tross store tapstall, tror ikke millitærrådgiver Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) at russerne vil gi opp krigen med det første.

– De har jo en ganske stor militærorganisasjon. Og de har også tradisjonelt ikke brydd seg mye om tapstall, sånn som vi gjør i Vesten, sier Solli.

– Så lenge den russiske ledelsen er innstilt på å fortsette, og fortsette å ta tap, som de vil få på grunn av den sterke ukrainske motstanden, så vil ikke det kunne bety noe signifikant i forhold til den videre utviklingen av kampene, legger han til.

VIL NEPPE BETY NOE: Millitærrådgiver Per Erik Solli tror ikke russerne lar seg påvirke av store tapstall i krigen i Ukraina. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Dårlig planlagt

Solli peker på to grunner til de store russiske tapene.

– Det ene er at de hadde et veldig dårlig planlagt angrep de første dagene, og gjorde seg sårbare på mange områder, sier Solli.

Disse områdene har Ukraina utnyttet, mener millitærrådgiveren.

– Ukrainerne angriper ikke der hvor russerne er sterke. De finner svake punkter, ubeskyttede avdelinger som de angriper og tar ut. Enten med folk på bakken, med de tyrkiske angrepsdronene som de har, eller andre våpentyper, sier Solli.

Røyk etter en eksplosjon i Kyiv. Foto: Fadel Senna/ AFP / NTB

Vil holde ut lenge

Solli mener at den ukrainske kampviljen gjør at de kan holde ut lenge.

– Med en veldig smart forsvarsstrategi, så klarer ikke Ukraina å vinne over russerne, men de klarer å unngå å tape. Og over tid så tærer det kraftig på ressursene til russerne.

Han tror det vil gå lang tid før Ukraina taper krigen, selv om Russland blir sett på som overlegne i styrkeforholdet.

– Selv om det får katastrofale følger for Ukraina at Russland har invadert dem, så slåss de for demokrati, frihet og ytringsfrihet.

Solli viser også til at den ukrainske ledelsen motiverer og bygger opp kampviljen til ukrainerne.

– De får også forsyninger og hjelp fra en rekke vestlige land. Så jeg tror faktisk de kan holde ut lenge slik situasjonen er nå, og russerne vil i hvert fall ikke vinne konflikten på kort eller lang sikt slik det er nå.

Skaper utfordringer for Russland

Logistiske problemer fortsetter å sinke Russlands «vaklende» invasjon av Ukraina, mener det britiske forsvaret, ifølge NTB.

Motvilje mot å velge mer utfordrende ruter, manglende kontroll over luftrommet og begrensede muligheter til å legge broer hindrer Russland fra å effektivt forsyne styrkene sine med grunnleggende og essensielle ting som mat og drivstoff, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsrapport om krigen i Ukraina fredag.

En tanks står ødelagt igjen etter kamper mellom ukrainske og russiske styrker på en hovedvei i nærheten av Brovary nord for Kyiv. Logistiske problemer fortsetter å sinke Russlands «vaklende» invasjon av Ukraina, mener det britiske forsvaret. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

– Uavbrutte ukrainske motangrep tvinger Russland til å omdirigere store mengder styrker for å forsvare egne forsyningslinjer. Dette går hardt ut over Russlands offensive potensial, heter det videre.

Jobber med fredsavtale

Landene jobber med å skrive en fredsavtale, men ifølge vestlige kilder er det «stor avstand» mellom partene, skriver Sky News.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har ledet den ukrainske delegasjonen. Han sier at det er fremgang på enkelte områder, men at Russland må stanse angrepene før det er mulig å inngå noen kompromisser, skriver The Guardian.

– Vi vil, selvfølgelig, først og fremst i forhandlingene snakke om våpenhvile, om humanitære korridorer, forsyninger til sivile og evakuering av dem og kanskje senere kan vi signere en avtale for fred, sa Reznikov i et møte med andre politikere i forsvarskomitéen torsdag.

Det er imidlertid stor tvil blant det ukrainske forhandlingsteamet og i Vesten om hvorvidt Russlands president Vladimir Putin deltar i samtalene i god tro, ifølge The Guardian.