TV 2s ekspert: – Skremmende å se på

De norske Håndballgutta gikk på et stortap mot de danske drengene i første kamp i Golden League. Norge manglet flere sentrale spillere, men danskene manglet hele 15 av spillerne som var med i troppen i EM.

TV 2 Danmarks håndballekspert kaller nivået til Norge i torsdagens kamp «skremmende dårlig» og 21-37-tapet bekymrer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det var en reality check og det var skremmende å se på. Det var et norsk lag som var så langt unna og jeg har nesten ikke sett det tidligere. Det er trist og leit, egentlig, sier Svele og legger til:

– Vi mangler mange av våre beste bakspillere, det er det ingen tvil om, men det vi sliter med er bredden: Bredden i troppen og bredden i norsk håndball.

Har en lang vei å gå

Danskenes bredde har vært i verdensklasse gjennom flere år. Assistenttrener Jonas Wille roser den ekstreme bredden, og er tydelig på at Norge må følge i deres fotspor.

– Det er ikke noe stor overraskelse at vi har trøbbel i duellspillet, men det er en vekker på at noe må gjøres, for oss som holder på her nå, og så vi må legge en strategi for hvordan vi kan gjøre det og grave etter å finne svar, sier Wille.

– Det viser at vi har fortsatt en lang vei å gå i norsk håndball på herresiden for å utvikle mange og gode spillere, slår han fast.

GOLDEN LEAGUE: Norge spilte mot Danmark torsdag kveld, og møter Frankrike (lørdag) og Spania (søndag) i Golden League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sebastian Barthold har spilt i danske Aalborg siden 2017 og får kjenne på den enorme håndballinteressen daglig.

– Det er fulle tribuner overalt og det er Håndballgutta og Håndballjentene man ser opp til. Det er sikkert et resultat av at Danmark har prestert fra øverste hylle i mange, mange år som gjør at rekrutteringen er bedre og ungdomsavdelingen er større og bedre, forteller Barthold.

Danskenes utallige titler i mesterskap gjennom tidene har skapt ringvirkninger, og landslagssjef Christian Berge merket en endring i Norge etter gjennombruddet til det norske herrelandslaget i 2016.

– Det ble flere spillere, men de er da født i 2004, 2005, 2006. Der er det veldig bra, ikke bare ferdighetsmessig, men også mengde spillere. Det tar litt tid før de kommer opp. Det er veldig dedikerte spillere, så må vi ta vare på dem. Det blir vanvittig viktig, sier Berge.

Ligaen må utvikles

Flere mener at en styrking av den norske ligaen er avgjørende for å komme dit danskene er i dag.

– Jeg tror det bør være enda større prestisje å spille herrehåndball i Norge: at man har en spennende liga som gjør at det er gjevt å være en del av det. Man ser det i dansk liga hvor prestisjen er høy og det er mye penger sammenlignet med den norske ligaen. Da blir det mer gjevt for de unge spillerne som sloss for livet å komme seg dit, forteller Wille.

SUKSESS: Sebastian Barthold og Aalborg ligger på andreplass i den danske serien og har spilt seg til kvartfinale i Champions League. Foto: Reuters

Sebastian Barthold mener det er en sum av flere faktorer som spiller inn her, men:

– Får man en attraktiv, god liga i Norge, så gjør det at man kan holde på flere spillere over lenger tid og få flere talenter til å blomstre på hjemmebane, sier Barthold og trekker frem at den hardtsatsende klubben Kolstad kan gi REMA 1000-ligaen et løft.

Berge, som er Kolstad-trener, mener Trondheims-klubben kan gjøre norsk liga bedre ved at andre klubber utfordrer og at de sammen bygger en solid liga.

– Jeg tror det er viktig, fordi nærmiljøet til en klubb ser ikke på Bundesliga eller dansk liga, men de ser på klubben som ligger dem nærmest. Så hvis vi klarer å være gode forbilder der, så tror jeg det kan gjøre veldig mye med tanke på rekrutteringen.

Svele er tydelig på at norsk håndball må komme etter danskene.

– Det er ikke gjort over natten. Det må kanskje bli en større status å spille håndball, det må jobbes bedre - både i klubber og i forbundet. Kanskje Kolstad-prosjektet kan løfte herrehåndballen, men noe må gjøres, slår Svele fast.