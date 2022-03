Lægreid utklasset konkurrentene i Holmenkollen

Sturla Holm Lægreid leverte en fantastisk sprint i Holmenkollen og er på vei mot seieren. Det er fortsatt skiskyttere ute i løypen.

Lægreid har foreløpig en ledelse på 22 sekunder ned til franske Quentin Fillon Maillet, som leverte en råsterk avslutning. Sebastian Samuelsson fra Sverige ligger på tredjeplass.

– Det føles skikkelig deilig, og det var utrolig deilig å gå ut fra stående med fullt hus. Jeg visste at familien var på tribunen, og de heiet meg frem. Det betyr så mye at jeg gjør som jeg gjør med den største heiagjengen min i alle år, og at de får se meg vinne i verdenscupen. Jeg tror de setter pris på det, sier Lægreid til NRK.

– Jeg gikk jevnt fort, og jeg prøvde ikke å gå meg tom. Så fikk jeg et ekstra «boost» ut fra skyting når publikum jubler, og jeg vet at familien sitter og heier, sier Lægreid til TV 2.

Det var første gang 25-åringen gikk i Holmenkollen.

– Jeg tror jeg leverte absolutt mitt beste i dag. Jeg føler jeg ble litt sliten på sisterunden, men jeg gikk fort nok til å holde unna. Jeg er veldig fornøyd med at jeg ikke kollapset, selv om jeg gikk litt tom for krefter, sier Christiansen.

Lægreids forrige seier kom på normaldistansen i Östersund i november. Det var første renn i vinterens verdenscup. Den internasjonale sesongen avsluttes med jaktstart lørdag og fellesstart søndag.

Sturla Holm Lægreid leverte en forrykende førsterunde, og han hadde beste inngangstid på den liggende skyting. Der skjøt Lægreid fullt hus og gikk ut med en ledelse på 14,8 sekunder.

Lægreid gikk en strålende andrerunde og skjøt ned alle blinkene på stående. Da gikk han ut med en ledelse på 26,5 sekunder. Den samme ledelsen hadde han i mål på svenske Sebastian Samuelsson.

Vetle Sjåstad Christian ligger på en foreløpig sjuendeplass.

– Det var først og fremst fryktelig tungt. Det var en kamp på første meter. Dessverre var det ingen bra dag i løypen, men jeg skjøt ganske bra og reddet inn et greit resultat. Jeg hørte Sturla kom bakfra og knuste meg, så det var fortjent. Det var deilig at det var en nordmann, i hvert fall, sier Christiansen til TV 2.

– Sturla viser hvor god han egentlig er. Det er drømmeforhold for ham, og han utnytter det til det fulle og skyter fullt hus. Det er de beste som kan klare det. Det er et av de beste løpene han har gått, sier Christiansen.

Aleksander Fjeld Andersen gikk inn til en foreløpig niendeplass. Tarjei Bø følger som nummer tolv, mens Filip Fjeld Andersen er på 15. plass.

Saken oppdateres!