Slakter Putins talestunt: – Alle tenker på de som helt kokko

Foran et enormt, jublende folkehav inntok Russlands president Vladimir Putin scenen i Moskva, fredag ettermiddag.

Etter å ha holdt seg «i skjul» siden krigen begynte for tre uker siden, benyttet han fredagens tale til å forsvare Russlands invasjon av Ukraina.

Putin sa også at de russiske troppene gjør en heroisk innsats. Konferansierene hyllet også Putin for å bekjempe nazisme i Ukraina.

– Forsøker feste jerngrep

Talen vekker nå oppsikt hos flere.

Høyskolelektor og ekspert på blant annet kommunikasjon og retorikk ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes, sier at Russland er i ferd med å gli sakte inn i rollen som et fascistisk diktatur.

DIKTATOR: Retorikkekspert mener Russland og Putin nærmer seg å bli et fascistisk diktatur. Foto: HOST PHOTO AGENCY / Reuters / NT

– Putin forsøker å feste et jerngrep om den delen av befolkningen som fortsatt støtter ham, sier Raknes.

Han mener Russland nå nærmer seg å bli som Nord-Korea og Iran.

– Når det iranske regimet skal fyre seg opp, så sender de folk ut for å brenne amerikanske flagg i gatene. Det handler om å forlede oppmerksomheten fra det egentlige problemet. Men det er ikke amerikanerne som er problemet – problemet er at det er et diktatur. Og det samme gjør Putin, sier Raknes.

Effektiv grep

Retorikkeksperten er likevel tydelig på at dette er et effektiv grep fra Putin sin side.

– Gruppetilhørighet er en av de sterkeste identitetsmarkørene vi kjenner til. Derfor har det enorm sprengkraft. Hvis noen i et demokrati sier «Norge for nordmenn», så kommer det ti andre og sier «det er vi uenig i». Men den russiske befolkningen har blitt fôret med den ekskluderende nasjonalismen i ti år allerede. Dette forsterkes i skolen og i TV.

HELT: Putin ble ønsket velkommen på scenen som en helt. Han ble også takket for å bekjempe nazisme i Russland. Foto: HOST PHOTO AGENCY / Reuters / NT

Raknes mener Putin har fullstendig tapt den globale informasjonskampen.

– Det eneste han har igjen, er sin egen befolkning. Han har tidligere kunnet lene seg på at han hadde en viss støtte i Vesten, men nå finnes det ikke en kjeft i vestlige demokratier som er villige til å forsvare ham, sier høyskolelektoren.

Zelenskyj-kopi

Raknes er klar på at Russland og Putin nå har falt ned i en helt annen divisjon av diktaturer.

– De har rykket ned i diktaturenes svar på bedriftsserien, de som alle tenker på som helt kokko.

Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met, Kristin Skare Orgeret, sier til TV 2 at det vi var vitne til fra scenen i Moskva fredag, var et veldig regissert og smått absurd show.

– Det er ingen som vet hva som skjer inne i Putins hode, og vi vet ikke hvor mye han følger med i internasjonale medier. Men Zelenskyj har jo fått mye skryt for sine taleferdigheter, til tross for at landet hans er under angrep. Man kunne nesten få en følelse av at Putin også ville vise at han kan snakke med folket, sier Skare Orgeret.

– Iscenesatt propagandashow

Professoren sier at Putins opptreden handlet om å skape samhold, patriotisme og kampvilje.

– Men det er jo nærmest et iscenesatt propagandashow.

Til tross for at Russland er kjent for å arrangere parader, mener Skare Orgeret at det hele fremstår absurd med tanke på bakteppet.

– De er i krig og mister mange soldater hver eneste dag. Man kan tenke at dette er for å forberede innbyggerne på de tapene som kommer.