Storfavoritt Jakob Ingebrigtsen med breial VM-spøk

Se Ingebrigtsens spøk øverst

Jakob Ingebrigtsen er på plass i Beograd før sitt første VM innendørs. Dit kommer han som storfavoritt etter å ha satt verdensrekord på 1500 meter.

Ifølge storebror Henrik har Jakob trent svært godt i kjølvannet av rekorden. Og fått finpusset formen enda bedre enn han gjorde i forkant av verdensrekordløpet.

I likhet med resten av verden ser ikke storebror mange som på papiret kan slå 21-åringen.

– Han kommer inn som den største favoritten. Ikke for å være nedlatende. Men det er nesten som at det bare er et uhell eller en disk som kan stoppe Jakob nå, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Lillebroren er ikke uenig.

– Det er klart at det blir litt slik når man har rekorder og den som har vunnet flest ting, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

– Så er det alltid ting som kan skje. Plutselig så er det bare at jeg våkner litt forkjølt i morgen, og noen er bedre enn de noen gang har vært, så er det helt motsatt igjen. Det skal først løpes, så må man se om det blir som forventet.

Gullet som mangler

VM-favoritten møter norske medier i solfylte Beograd dagen før han løper og virker like avslappet og rolig som alltid.

Etter intervjuet kostet han på seg noen spøker med presseteamet.

– Jeg ser ingen grunn til at jeg skal tape, ler han.

– Fikk du den på tape, eller? spør TV 2s reporter til kameramannen.

– Han filmer, smiler Ingebrigtsen og fortsetter:

– Jeg vurderte å legge ut på Instagram: «Siste økt er ferdig. Gleder meg til å vinne VM.»

TO TOMLER OPP: Jakob Ingebrigtsen i Beograd. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ingebrigtsen ler og lar det skinne gjennom at det nok aldri var spesielt reelt.

– Utad er jeg ydmyk, men man vinner ingenting ved å være ydmyk

Han løper det innledende heatet på lørdag og etter alt å dømme finalen søndag.

Etter å ha vært i verdenstoppen i mange år allerede, er det likevel én ting som mangler i premieskapet. Derfor er Jakob Ingebrigtsen opptatt av å komplettere sin medaljesamling med et gull fra VM.

– Det motiverer meg ganske mye fortsatt at jeg ikke har VM-gull. Selv om OL henger litt høyere enn VM, så er det noe jeg ikke har vunnet før. Det er spennende å prøve på, sier han.

– Hvordan finner du motivasjon?

– Det er egen utvikling. Vinne ting man ikke har vunnet før. Slå rekorder. Når man har vunnet alt som fins, så kan man prøve å finne det igjen. Det er en evne til å skape sult og prøve å finne noe å jakte på. Tror ikke det skal vere problemet. Det er gøyest å jakte ting man ikke har vunnet før, men dersom jeg vinner VM inne og ute, så har jeg jo nesten vunnet alt som fins.

GLAD: Jakob Ingebrigtsen klar for VM. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hårete mål

– En ting er å være verdens beste løper akkurat nå. Det er en annen ting å være verdens beste gjennom alle tider. Da må man kanskje vinne flere ting og de samme tingene flere ganger.

– Det er det nye målet?

– Ikke nødvendigvis et nytt mål. Jeg har gjerne lyst at når jeg legger skoene på hyllen, så er det som tidenes beste løper i verden.

Mesterskapet blir det første uten pappa Gjert som trener, uten at han føler det forandrer så mye.

– Det er fortsatt de samme målene som gjelder og de samme arbeidsoppgavene i hverdagen som gjelder i mitt hode, sier Jakob Ingebrigtsen.

I oppladningen har han sett mye løping på video.

– Vi har sett mye løp og vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi sitter ofte og følger med at andre løper løp. Koser oss med et godt, og gjerne et dårlig løp også. Det kan vi bruke til vår fordel når man skal i ilden selv.

– Har du noen dårlige løp av deg selv du ser på?

– Det syns jeg ikke er så gøy, ler han.

– Jeg prøver helst å se på dårlige løp av andre.