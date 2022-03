Beskyldes for kuppforsøk: – Vanskelig å kuppe seg selv

I 2015 forsvant Jan Tore Kjær ut dørene på Jordal. Etter 18 år som ansatt i klubben, var det over.

Sommeren 2020 var han permanent tilbake. Da hadde han allerede fungert som varamedlem av klubbens elitestyre en periode. Kjær ble valgt som ny styreleder i Vålerenga Ishockey Elite.

– Jeg har savnet Vålerenga-sirkuset hver dag, men samtidig har jeg aldri sovet så godt som de siste fem årene. Så egentlig gjør jeg meg selv en stor bjørnetjeneste, sa Kjær til TV 2 den gangen.

Hans tilbakekomst ble ikke møtt med jubel fra samtlige. Mange supportere satte spørsmålstegn ved valget. Flere reagerte på at han fikk med seg Rune Syversen i styret.

Nå, to år senere, stormer det rundt Kjær og Syversen. De beskyldes for kuppforsøk.

– Eneveldig president

I en tekst publisert av styret i Klanen, Vålerengas supportergruppe, hagler anklagene mot de to.

Spesielt Syversen får mange anklager mot seg.

Klanen mener at han har en dobbeltrolle:

«Syversen er sjefen til Kjær og også hovedeier i Crayon – hovedsponsoren til hockeyklubben.

Klubbens lover er krystallklare på at denne type dobbeltroller er uakseptable. Syversen valgte å fratre som styreleder i Crayon, sikkert for å late som at ting dermed er greit.

Men han er like herlig styreleder i morselskapet til Crayon, så alt blir et forsøksvis spill for galleriet – lovens motiv vil unngå dobbeltroller – og Syversen er ikke valgbar og burde aldri fått lov å sette sine bein i klubbstyret», skriver Klanen.

TV 2 har snakket med Syversen. Han mener anklagene ikke har noen rot i virkeligheten. Syversen er ikke enig i at dette er et spill for galleriet eller at han gikk av som styreleder for å late som at ting dermed er greit.

«Det siste året har han opptrådt som eneveldig president hvor han tar alle sportslige beslutninger på egenhånd og desperat prøver å fjerne aksjeselskapet ved å forsøke å annullere samarbeidsavtalen. Han tenker kanskje at han skal finansiere klubben med egen penger? Beklager Syversen, du kan ikke bruke klubben vår som din lille sandkasse hvor du kan spille Tommy ball og leke eneveldig hersker», skriver Klanen.

Dette er påstander Syversen ikke finner seg i.

– Det har ingen rot i virkeligheten, men jeg har forståelse for at når styret i elite, som jeg tilhører, etterstreber at vår samarbeidspartner skal holde avtalen vi har inngått, kan vi oppleves som brysomme. Også ved forrige årsmøte forsøkte de å bli kvitt oss. Det hevdes også at jeg forsøker å kaste aksjeselskapet for å opprette mitt eget aksjeselskap. Med min rolle i næringslivet ville det vært en umulighet, da måtte jeg sagt fra meg mine roller. For meg har det aldri vært og er heller ikke nå noen interesse for å eie noe som helst der, sier Syversen.

– Prøver å ta meg

– Hva var din første reaksjon da du så hva Klanen publiserte?

– Den første tanken er at det finnes nettroll over alt. Dette er jo for så vidt en forlengelse av den kampanjen som gikk i Dagens Næringsliv mot Kjær. Da de ikke ikke klarte å ta han, prøver de å ta meg, svarer Syversen.

Han har fortsatt en ambisjon om at de og supporterne kan komme til en enighet om hva som er best for klubben.

– Jeg tror både vi og Klanen ønsker klubbens beste. Jeg synes det var grove påstander, men slik jeg kjenner Klanen, ønsker de klubbens beste. Vår ambisjon er at Klanen og vi som representerer klubben skal stå på samme side, sier han.

OVERRASKET: Jan Tore Kjær kjenner seg ikke igjen i påstandene om at han og Rune Syversen forsøker seg på et kuppforsøk. Foto: Jon Olav Nesvold

Kjær ble overrasket

Vålerengas styreleder forstår lite av supporternes påstand om kuppforsøk.

– Jeg ble overrasket, sier Kjær.

Klanen kommer med beskyldninger om at Kjær har vervet «alle» han kjenner før årsmøtet, for å beholde sin posisjon.

«To dager før fristen for innmelding gikk ut sjekket Kjær medlemstallet og forstod at han måtte verve alt som kunne krype og gå av koner, barn, naboer og venner. Han fikk vel inn 60 medlemmer så Kjær/Syversen har sikkert kontroll på årsmøtet 25. mars», skriver Klanen.

Kjær rister på hodet.

– Det er en versjon som ikke stemmer i det hele tatt. Vi ønsker klubbens beste, med sportslige og økonomisk gode resultater. Tanken om å kuppe noe høres merkelig ut. Vi har i likhet med Vålerenga Fotball ønsket å gi supporterne mulighet til å være medlemmer. Vi fant ut at det ikke var mulig å melde seg inn uten å sende mail til noen i klubben. Det ble endret. Vi ønsker en velfungerende klubb med opptil tusen medlemmer. Det er vanskelig å kuppe seg selv, sier Kjær.

Han presiserer at det er viktig for han at supporterne har talerett og er med å styre klubben. Kjær mener supporternes stemme og mulighet til å påvirke er noe av det beste med norsk idrett.

Kjær påpeker at han ønsker det beste for Vålerenga, enten det er med eller uten han og Syversen.

– Ser jævlig stygt ut

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, mener fortsatt at klubben er under kuppforsøk.

– Det er åpenbart mye som er gærent i klubben om dagen. Når vi forsøker å få folk til å komme på årsmøter så skjer det plutselig rare ting med medlemslistene. Vi er ikke helt sikre på hva de vil oppnå, men alle bevegelsene for er kuppforsøk foregår nå. Det er viktig at vi er på vakt, sier Rostvåg.

– Er det riktig å forstå at dere ønsker Syversen og Kjær ut av klubben?

– Vi kan ikke gå inn i det årsmøtet uten å være villig til å høre på hva som legges frem. Vi gå inn med åpent sinn, men nå ser det jævlig stygt ut. Det er mye som har skurret en stund, svarer Rostvåg.

Denne uka skal det avholdes årsmøte i Vålerenga Ishockey Elite.