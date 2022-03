TV 2s ekspert: Disse kan avgjøre El Clásico

Se El Clásico på TV 2 Sport Premium 1 og Play i kveld fra kl. 20.00!

Endelig er dagen kommet for det heteste oppgjøret i Spania, om ikke Europa.

En rivalisering mellom landets to største klubber, som strekker seg 120 år tilbake i tid. De kongehvite mot de blårøde.

En ikonisk fotballkamp, stjernespekket med generasjonstalenter fra verden over – Beckham mot Ronaldinho. Benzema mot Suárez. Ronaldo mot Messi.

Nå har TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, plukket ut fem spillere hun mener kan avgjøre kveldens bitre rivaloppgjør. Lørdag ble det klart at Karim Benzema mister kampen grunnet skade.

Midtbaneduellen

Luka Modrić er det definitive beviset på at fotballspillere ikke nødvendigvis trenger å bli verre med årene.

36-åringen har fortsatt klippekort på Real Madrids midtbane, og det med god grunn. Etter snart ti år i hovedstaden, har han levert varene fra øverste hylle nærmest hver sesong.

– Luka Modrić har i det siste vist at alder bare er et tall. Han er sannsynligvis bedre nå enn det han var det året han vant Ballon d'Or. Det sier i grunn alt om det han har levert den siste tiden. Han har evnen til å finne pasningene ingen andre ser, han kan kontrollere midtbanen og styre spillet som en ekte maestro, sier eksperten om midtbanemagikeren.

– Mot PSG var han arkitekten bak seieren. Hvis han skinner igjen i El Clásico, blir det fryktelig vanskelig for Barcelona, legger hun til.

SENTRAL: Skinner Luka Modrić i kveldens oppgjør, blir det en tøff oppgave for Barcelona, sier TV 2s ekspert. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

På midtbanen kommer veteranen til å få tøff konkurranse fra en juvel på den andre siden av aldersspekteret.

Siden Pedri ankom fotballscenen, har han tatt verden med storm. Spanjolen er bare 19 år gammel, men har allerede etablert seg som en fast og sentral brikke i Xavis kampplan.

– Hele Barcelona spiller bedre med Pedri på banen. Han er en av dem som kan finne en løsning når alt virker låst, og har evnen til å beholde roen når det koker som mest. Jeg tror kampen om midtbanen kan bli helt avgjørende i dette oppgjøret. Rytmen i Barcelona sitt spill er også avhengig av Pedri siden han har et av de beste fotballhodene i Spania, sier Berg om supertalentet.

– Få spillere har mer x-faktor

Nummer tre ut på fotballekspertens liste er Ronald Araújo. Argentineren har formet et bunnsolid partnerskap med Gerard Piqué i hjertet av Barcelona-forsvaret. Etter en krunglete start på sesongen, begynner det virkelig å se bedre ut i katalanernes bakre firer.

– Midtstopperen satt på benken mot Osasuna, men alle Barca-supportere håper han er klar til innsats mot Real Madrid. Han har vært Barcelonas beste midtstopper og forsvarssjef denne sesongen. Hvis Barcelona skal klare å temme Vinícius og co., trenger de at Araújo har en kanonkamp, påpeker Berg.

Å temme Vinícius Júnior blir alt annet enn en enkel oppgave for Araújo og hans forsvarslinje. Brasilianeren er brennhet for tiden, med 14 mål og seks målgivende i ligasammenheng.

Vidunderbarnet har eksplodert denne sesongen, og viser endelig hva han er laget av.

– Hvis han fortsetter å levere på samme nivå og tar ytterligere steg, er han blant verdens aller beste spillere de neste ti årene, sa TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø Møller, om Vinícius Júnior i januar.

STRÅLER: Vinícius Júnior nyter en strålende sesong for Real Madrid. Her avbildet etter mål mot Mallorca. Foto: JAIME REINA

Levert har lynvingen så til de grader gjort.

– Hvis Benzema er ute med skade, er Vinícius Real Madrids største offensive trussel. Barcelona kommer sannsynligvis til å stå høyt og ville dominere med ball. Da blir det fort både bakrom og gode kontringsmuligheter han kan utnytte. Hvis Benzema er ute, må Vinícius ta mer ansvar offensivt, understreker Berg.

Vinícius Júnior er derimot ikke den eneste vingen som har funnet sin glitrende form denne sesongen.

På Barcelonas høyrekant befinner Ousmane Dembélé seg. Franskmannen, med et åpenbart potensiale som ytterst få kan rivalisere, har vaklet mellom briljans og særdeles underveldende prestasjoner.

En spiller hvis talent har frustrert de aller fleste Barcelona-supportere, som gjerne skulle sett at han hadde utnyttet det mer enn han har gjort – inntil nå.

– Han var utskjelt og forhatt tidligere i vinter, men er nå en viktig spiller for Xavis Barcelona. Dembélé har virkelig levert varene etter at han ble hentet opp fra fryseboksen. Xavi ønsket hele tiden å bruke Dembélé, uavhengig av alt dramaet rundt kontraktforlengelse. Det var det gode grunner til, roser fotballeksperten.

X-FAKTOR: Dembélé leverer endelig for Barcelona, og kan bli avgjørende mot erkerivalene. Her med et rabona-innlegg mot Osasuna. Foto: JOSEP LAGO

– Det snakkes mye om "x-faktor" i fotballen, og få spillere i LaLiga har mer x-faktor enn Dembélé. Han er uforutsigbar i positiv forstand. I El Clásico ser jeg for meg at er han kan være den som kan skape noe på egenhånd, som kan skape ubalanse mot et ofte veldig solid forsvar, fortsetter hun.

En overflod av talent preger kveldens Clásico, med andre ord – der de små tekniske detaljene vil være avgjørende.

Hvem som kommer seierende ut av oppgjøret, gjenstår å se. De fem utplukkede stjernene kommer derimot utvilsomt til å sette sitt preg når den 249. utgaven av El Clásico sparkes løs i kveld.

