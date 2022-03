Den ene bilprodusenten etter den andre har de siste årene kunngjort at de skal gå bort fra bensin- og dieselbiler – og kun satse på elektriske biler, i alle fall i vår del av verden.

Og her går det fort. Noen har 2025 som siste frist for forbrenningsmotorene – mens andre har satt deadline til 2030.

Sistnevnte årstall er det Maserati akkurat har gått ut med. Denne uken har de annonsert en stor satsing på elbiler under merkevaren Folgore. Samtidig har de sagt at de skal tilby elektriske utgaver av alle sine modeller fra 2025. I 2030 skal det så kun være elbiler igjen i produktmiksen til italienerne.

Kommer med første elbil

Dette kommer samtidig som Maserati nå gjør seg klare til premieren på sin første elbil, nemlig SUV-en Grecale. Det er en bil som også kan bli svært interessant i det norske markedet.

Elektriske utgaver av sportsbilen GranTurismo, SUV-en Levante og lukussedanen Quattroporte er også på vei. Når alle disse er på markedet, har Maserati et solid elbilutvalg.

Her blir Maserati Grecale avslørt på test i Norge. Nå er det ikke lenge til denne blir offisiell. Foto: Privat.

Store ambisjoner, men lite penger

Målet er at dette både skal reposisjonere Maserati som merkevare – og gi helt andre salgstall enn det merket har hatt de siste årene. For de har sant og si ikke vært spesielt imponerende.

Etter en lang og brokete historie (brødrene Maserati dro i gang helt tilbake i 1914) ble Maserati en del av Fiat-konsernet tilbake i 1993. Det er veldig delte meninger om hvor heldig akkurat det har vært.

Det har ikke manglet på ambisjoner for Maserati. Men de har aldri fått pengene som skal til for å oppfylle disse. Slik sett har Maserati også vært et bevis på hvor krevende det er å konkurrere i premium-segmentet, og da særlig mot tysk premium.

Den store sedanen Quattroporte skal være Maseratis svar på biler som Mercedes S-Klasse og BMW 7-serie. Men salgsmessig har den ikke vært i nærheten.

Viktigere ting å prioritere

De siste årene har nok Maserati havnet litt ekstra i skyggen, i fusjonen mellom Fiat Chrysler og det franske PSA-konsernet som sammen dannet gigant-konsernet Stellantis. Her har det vært viktigere ting å prioritere, enn Maserati.

Kanskje kan rollen som en elektrisk spydspiss endre på det, samtidig som Stellantis trenger et premiummerke og har mulighet til å bruke de ressursene som skal til for å få til det.

