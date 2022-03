Ryktene svirrer om Putin: – Han sitter i en bunker

– Akkurat nå lever han i en bunker, sier Inna Sangadzhieva til TV 2.

– Gjør han det?

– Ja, på et hemmelig sted.

Sangadzhieva er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland. Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for menneskerettigheter.

Helt siden invasjonen av Ukraina har den russiske presidenten holdt seg unna offentligheten, men fredag dukket han plutselig opp på scenen under åtteårsmarkeringen for annekteringen av Krim.

Putins fravær fra russisk offentlighet har ført til en rekke spekulasjoner, og blant dem teorien om at han har tilhold i en slags bunker.

– Vi vet ikke hvordan den ser ut, og den er ikke nødvendigvis under jorden, selv om jeg tror det. Vi vet at det finnes tilfluktsrom, og jeg tror Putin og hans krets har tenkt på egen sikkerhet med tanke på atomkrig, sier Sangadzhieva.

– Alt er hemmelig

Flere detaljer om hvordan Putin lever mens landet hans har invadert Ukraina, blir bare spekulasjoner, mener Sangadzhieva.

– Vi kan bare gjette, for alt er hemmelig. At han isolerer seg betyr ikke nødvendigvis at han oppholder seg under jorden. Men han har isolert seg fra folket.

Hun sier han også gjorde dette da pandemien herjet.

– Under koronapandemien isolerte jo Putin seg selv i en bunker i Moskva og senere Sotsji. Det finnes spesielle plasser for viktige personer. Men det er ikke hemmelig, mange vet at Putin isolerer seg.

Videre er Sangadzhieva skeptisk til mye av det hun ser av bilder av at den russiske presidenten sammen med andre.

– Jeg tror mange av bildene hvor Putin møter folk nok kan være manipulerte. Det kan hende at han faktisk ikke har møtt dem.

Hevder bunkers-påstand er en myte

Konfrontert med ryktene om at Putin for det meste oppholder seg i en bunker sier NUPI-forsker Helge Blakkisrud at han tror det ikke stemmer. Han mener det hele er en myte som stammer fra en uttalelse fra opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Han snakket om Putin som den isolerte mannen i bunkeren, og spilte på et bilde av Hitlers siste dager i bunkeren. Det var det bildet Navalnyj prøvde å spille på.

– Det er ikke sånn at han sitter i et bomberom og ikke har kontakt med folk. Han møter utenlandske politikere, Kreml, og møter folk på ulike arrangementer. Så han sitter ikke isolert og avsondret.

Samtidig tror NUPI-forskeren at Putin har begrenset kontakt med andre.

– Selv om han ikke sitter i en bunker, så sitter han ganske isolert. Han har mindre kontakt med folk enn han har hatt, men det har han også hatt under hele koronapandemien.

Blakkisrud er ikke så sikker på at sikkerhetsopplegget til Putin er særlig endret som følge av krigen i Ukraina.

– Jeg tror ikke sikkerheten er noe spesielt endret. Det vet vi ikke noe om, så det blir bare spekulasjoner. Men igjen, dette er noe man ikke ønsker å gi folk et innblikk i. Det som kommer ut er bare det Kreml ønsker at skal slippe ut.

– Tror faktisk at han sitter i en bunker

Isolert i en bunker eller ei, Blakkisrud er ikke i tvil om at Putin er involvert i dert meste av det som gjøres av store beslutninger i Russland.

– Han er utvilsomt veldig delaktig i det som skjer, og kjører sine møter med internasjonale ledere og møter regjeringen, så han er veldig hands on.

I tillegg til ryktene knyttet til hvor Putin oppholder seg, spekuleres det også om helsetilstanden hans. Både Blakkisrud og Sangadzhieva mener det kun blir spekulasjoner og at det ikke engang er noe poeng i å tro noe som helst om den.

– Det å uttale seg om Putins helse blir bare spekulasjon. Men det vi vet er at han er opptatt av å trene og ta vare på helsen, sier Sangadzhieva.

Samtidig tror hun han er forsiktig med å la for mange slippe tett innpå seg i jaget etter god helse.

– Vi vet at han forsøker å se ung ut, og tar medikamenter for det. Han har et team som passer på helsen hans. Men samtidig, med sin bakgrunn fra KGB, er han nok redd for å bli forgiftet. Han er opptatt av å leve lenge. Derfor tror jeg faktisk at han sitter i en bunker og bare kommer ut når han må.

Blakkisrud sier at det gir lite mening å fjerndiagnostisere Putin, og at man uansett ikke ville få vite det det dersom det feilte presidenten noe.

– Man ville ikke gått ut med noe dersom Putin var syk. Helsetilstanden til presidenten i Russland er ikke noe man går ut med offentlig. Her er det viktig å dyrke imaget av Putin som sterk, frisk og klar til å leve.