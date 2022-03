Brødrene er drept. Ho er villig til å risikere samme skjebne

– Dette er Vasyl, så liten og perfekt. Og her er eg ilag med Kyrylo.

Natalia Bodnar viser fram bilete frå eit gammalt album. Det er mange av dei.

– Vi var dei første i landsbyen som fekk fotoapparat. Det var stort. Alle kom og ville bli fotografert, seier ho med eit lite smil.

BARNDOMMEN: Natalia Bodnar ilag med broren, Kyrylo Vyshyvanyi. Foto: Privat

Stolt storesøster

Ho fortel om oppveksten, som var prega av fattigdom. Begge foreldrene var i lange periodar i utlandet for å jobbe. Då blei det opp til storesøster Natalia å passe på brødrene.

– Eg oppdrog dei. Av og til kalte dei meg mamma, seier ho. Ho minnast også då gutane blei store nok til å sjanse på damene.

– Sidan eg er kvinne, spurte dei alltid meg om råd om jenter. Kva dei skulle seie, kva dei skulle gjere.

Ho ler litt, men latteren når ikkje auga. Der er det berre sorg å sjå.

Dilemmaet

Ho ser på fotografia igjen. Dei er alt ho har igjen av lillebrødrene no. Ho er i grenselaus sorg, men står også i eit dilemma. Skal ho følgje i brødrenes fotspor og verve seg?

– Eg er lege. Eg vil hjelpe landet mitt, seier ho bestemt.

Men ho veit betre enn dei fleste kva dette valet kan innebere. Både for ho og familien. For at vi også skal forstå, må vi forstå Vyshyvanyi-slekta.

– Her er bestefar i uniformen sin. Han tenestegjorde under 2. verdskrig. Natalia peikar på det falma fotografiet, og understrekar at tanken om å tene landet er djupt forankra i familien.

Hennar eldste bror, Kyrylo, begynte i Forsvaret då han var 20 år. Lillebror Vasyl fulgte etter då han blei like gammal.

LANG TRADISJON: – Også bestefar var i hæren, fortel Natalia Bodnar. Foto: Privat

– Eg var så stolt over kor patriotiske gutar vi hadde oppdradd. Heile landsbyen var stolt, fortel Natalia.

Landsbyens første offer

Landsbyen Duliby ligg langt ute på landet i Lviv-regionen. Alle kjenner alle. Og absolutt alle møtte opp då krigen krevde sitt første offer frå landsbyen.

Det var Natalias yngste bror, Vasyl. Han blei 28 år gammal.

TV 2 fulgte Vasyl til hans siste kvilestad og skildra det sterke samhaldet i det vesle samfunnet. Natalia fortel at ho og resten av familien henta styrke frå Kyrylo, hennar eldste bror. Offiseren som alltid visste kva han skulle gjere.

– Eg var så glad han var der. Han ordna alt, seier Natalia.

SORG: Mange la ned ei siste helsing på heimplassen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kyrylo blei verande ilag med familien i tre dagar.

– Det var til stor hjelp for mamma. Ho var heilt sønderknust etter å ha mista yngstesonen sin. Så Kyrylo forsøkte å muntre ho opp. Han sa at han og kona skulle lage ein ny Vasyl, smiler Natalia megetsigande.

– Dei har ei lita jente på fem månader frå før, men hadde planlagt å få eit barn til.

Landsbyens andre offer

Ho fortel at på den tredje dagen blei Kyrylo rastlaus. Natalia ba han om å bli verande litt til. Han hadde trass alt fått permisjon for å kunne sørge over broren. Men broren insisterte på å dra tilbake til militærbasen sin. Den låg berre eit par mil frå grensa til Polen.

Familien trudde han var trygg der.

Men berre nokre timar etter at Kyrylo kom tilbake til basen, blei den lagt i grus av eit russisk luftangrep. Minst 35 menneske mista livet.

I ruinane låg også Kyrylo. Han blei 35 år.

ANGREPET: Røyk stiger opp etter angrepet på Yavoriv-basen. Foto: @Backandalive /Reuters

– Det er umuleg å fatte. Først éin bror, så den andre. Eg skjønnar ingenting. Kvifor skjedde det? Eg kan ikkje tru det.

Det blir vanskeleg for Natalia å finne orda. I staden finn ho fram ein video. Ei skjønn, lita jente pludrar mot kameraet. Smiler litt, og pludrar vidare på sitt beste baby-språk.

– Det er Melania. Dattera til Kyrylo, seier Natalia. Ho kremtar vekk gråten.

– Det er så synd at ho ikkje kjem til å huske faren sin. Men han vil bli huska som eit godt menneske. Ho kjem til å vere stolt over faren sin. Det er vi alle.

– Mamma vil ikkje leve lenger

Det blir stille. Natalia tørker tårene. På bordet ved sidan av, ligg eit stort bilete av Melania og farmora. Farmora smiler stort mot kameraet, lykkeleg og stolt. No ligg ho på rommet ved sidan av oss. Natalia har sørga for beroligande medisin, men det hjelper så lite.

– Mamma gret heile tida. Ho seier at ho ikkje vil leve lenger, men eg seier at ho har barnebarn og meg, og at ho må leve for oss. Ho må halde ut slik at ho får oppleve at krigen sluttar.

Ho snur seg og kikkar mot veggen. Bak der ligg mora, i senga, utan å vere i stand til å stå opp. Natalia er hos ho heile tida.

– Ingenting vil bli som før no når brødrene mine er vekke. Den gleden, den atmosfæren… Den får vi aldri igjen. Dei skulle ha vore her og gjort familien sin lykkeleg. Men på grunn av denne krigen, starta av ein sjuk person, er dei ikkje her lenger.

MINNE: Brødrene til Natalia kviler side om side. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vurderer å verve seg

Natalia bit tenna saman. Ho er ikkje ferdig.

– Du veit, brødrene mine prøvde å få meg til å verve meg også. Men eg har alltid vore aleine med sonen min, så eg tok ikkje sjansen. Men no er sonen min blitt 18 år. No vurderer eg det.

– Men kva med familien din?

– Ja, det er det som er så skummelt. Eg må då forlate foreldrene mine, og dei vil miste sitt siste barn. Og sonen min vil miste mora si. Det er ein skremmande tanke.

– Kvifor vurderer du det då likevel?

– Det er noko eg ønskjer å gjere. Eg har ikkje bestemt meg enno, men dersom hæren får behov for fleire legar, då drar eg, seier ho med eit bestemt nikk.

SAVNET: Dei var tre søsken. No er Natalia Bodnar aleine. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Heidrar brødrene

Natalia tar oss med til landsbyens gravlund. Brødrene hennar kviler side om side. Dei blei landsbyens to første ofre for den brutale krigen.

Natalia har eit siste bodskap ho ønskjer å få fram:

– Eg ønsker ikkje at dei skal ha døydd forgjeves, men at dei skal ha ofra seg for Ukrainas fridom, sjølvstende og siger. Vi kjem til å vinne denne krigen.

Natalia ordnar litt på det ukrianske flagget som prydar gravene.

Ho passar fortsatt på dei to lillebrødrene sine.