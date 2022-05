Disse kjendisene skal være med i TV 2s nye reality-satsning

Det blir spenning, intriger og kanskje litt paranoide tendenser blant deltakerne som skal være med i det psykologiske reality-spillet Forræder, som sendes på TV 2 til høsten.

Tidligere i vår ble det kjent at VGTV-profil og tidligere Farmen-programleder, Mads Hansen (38) skal lede nysatsingen. Da fortalte Madsen at det blir en litt annerledes gjeng med kjendiser som skal være med i reality-programmet.

20 kjente fjes skal settes på prøve i Forræder.

Se utfordringen TV 2 ga deltakerne i videoen øverst i saken.

DELTAKERNE: Forræder-deltakerne, her sammen med programleder Mads Hansen. Foto: Espen Solli/TV 2

Disse skal delta i «Forræder»:

Christer Falck (52), programleder og plateprodusent

Falch ble for alvor kjent da han vant Robinsonekspedisjonen i 1999. Året etter ble han programleder for programmet, og har loset seerne gjennom hele 16 sesonger. Nå er han på den andre siden og skal bli herset med av Mads Hansen.

– Jeg har alltid vært puppet-master for alle andre, så det er ganske rart å være den personen som skal bli fucka med av Mads Hansen – som jeg vet elsker sånt som dette, sier han.

Falck er overrasket over at han turte å takke ja – særlig fordi han anser vinnersjansene sine som minimale. For å nå langt har han lagt en tydelig plan.

– Jeg tror jeg har fem prosent vinnersjanse her, og jeg er jo en møkkafyr. Jeg kan spille koselig, men alle vet at jeg ikke er en spesielt sympatisk fyr. Det gjør vinnersjansene mine enda mindre. Det er ganske uvanlig av meg å bli med på noe som har tre-fire prosent vinnersjanse.

DELTAKERE: Sander Dale, Hallvard Flatland, Katarina Flatland og Christer Falck. Foto: Espen Solli/TV 2

Katarina Flatland (32), programleder

Som datter av programleder Hallvard Flatland har hun valgt å gå i sin fars fotspor, og har ledet en rekke programmer. 32-åringen er en ivrig spill-elsker, og gleder seg til å ta fatt på utfordringen. Likevel er det én ting hun ser på som krevende.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig krevende å ikke vite noe som helst, for jeg er veldig glad i planlegging og ha en oversikt. Det å ikke vite hvem man kan stole på tror jeg er veldig slitsomt, sier hun og fortsetter:

– Jeg har aldri vært med på noe der jeg må stemme ut noen. Kanskje jeg elsker det, hvem vet? Men jeg tror ikke jeg kommer til å like det så godt. Jeg skulle gjerne ønske at avstemmingen skulle vært anonym. Da har jeg ikke noe problem med det, men hvis jeg må si hvem jeg stemmer på og hvorfor – det liker jeg ikke, sier hun og flirer.

For å nå langt, er det ikke fjernt å tenke at en allianse kan være lur å ha. Flatland er åpen for allianser, men har ett krav.

– Allianser er bra, men først og fremst er jeg opptatt av å bli invitert inn i en allianse. Jeg vil ta det veldig personlig om folk danner allianser uten meg. Jeg er veldig redd for å føle meg utenfor.

Kim Johanne Dahl (32), skuespiller og radiovert

Siden 2016 har Dahl vært radiovert i «Morgenklubben med Loven & Co» sammen med Geir Schau og Øyvind Loven i Radio Norge. Til vanlig beskriver hun livet sitt som svært A4. Da hun takket ja til å være med på TV 2s storsatsing var det av én enkel grunn.

– Jeg tror kjernen i dette er at jeg vil utfordre meg, men det skremmer meg litt også. Jeg er egentlig redd for sykt mye – spesielt etter jeg fikk barn. Men jeg er egentlig en mye mer eventyrlysten person. Jeg liker å utfordre meg selv, og jeg har ikke utfordret meg selv på veldig mange år.

– Hva tror du blir utfordrende med dette programmet?

– Utfordringen blir nok det å ikke kunne stole på noen. Å være helt ensom i seg selv, og stole på egen magefølelse hele tiden. Det tror jeg blir det mest utfordrende, sier hun.

Jørn Lier Horst (52), forfatter og tidligere etterforskningsleder

Horst er en norsk kriminalforfatter og dramatiker, og har tidligere jobbet som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt. Nå gjør han sin debut innenfor reality.

Med en lang fartstid innenfor politiarbeid bak seg tror Horst det kan gjøre han utsatt blant de andre deltakerne.

– Forræderne skal jo kanskje sende ut noen som de frykter. Det kan hende jeg står høyt oppe på den dødslisten deres. Du må huske at jeg har jo jobbet nesten 20 år med å avsløre løgn og bedrag – og jeg pleide å være god til det også. Men jeg er ikke så sikker på om det er en fordel i det spillet her, sier han.

Vanligvis er det Horst som tar folk i løgner. Om han er en god løgner selv, gjenstår å se.

– Løgn er jo noe jeg har brukt den andre delen av karrieren min på. Jeg har skrevet til sammen over 60 bøker. Og alt det er jo ting jeg har diktet opp. Så vi får se om det lar seg omsette til praksis, sier han lurt.

DELTAKERE: Emil Iversen, Anne B. Ragde, Jørn Lier Horst og Cengiz Al. Foto: Espen Solli/TV 2

Emil Iversen (30), skiløper

Iversen har imponert det norske folk i skisporet som langrennsløper, og har en haug av medaljer i trofeskapet. OL-sesongen tidligere i vinter ble en tung affære for Iversen. Han håper Forræder-deltakelsen kan bli en fin avkobling, for å koble seg på igjen.

Som langrennsløper er han vant til både individuelle konkurranser og på lag. Dersom deltakerne skal løse oppgaver sammen, frykter Iversen han kan overvurdere egne evner.

– Jeg vet jeg kan miste hodet litt, og ikke være så flink som jeg tror jeg er. Jeg har veldig høye tanker om meg selv, og tror at jeg er veldig smart. Jeg har vært med i stressende konkurranser tidligere, hvor jeg kanskje ikke har vært så flink som jeg har trodd. Det vet jeg nå, så jeg håper jeg kan puste litt mer med magen, og kanskje unngå å gå inn i kaptein-rollen og ta med laget på glattisen.

Iversen er ikke redd for å bli løyet til, men å potensielt skulle lyve selv blir utfordrende.

– Jeg er dårlig til å lyve, men det tror jeg kanskje jeg skal prøve å fronte. Hvis jeg ikke klarer å vise noen nye sider, har jeg mest sannsynlig spilt dårlig. Men jeg kan ikke love at jeg kommer til å klare det, for jeg kan drite meg ut ganske kjapt.

Cathrine Fossum (44), TV 2-programleder

Fossum er nyhetsanker i TV 2 Nyhetene, og har også vært programleder i «God morgen Norge». Hun har blandede følelser om det hun har takket ja til, men konseptet trigget nysgjerrigheten nok til å bli med.

– Jeg er vant til å ha kontroll på ting rundt meg – at jeg stiller spørsmålene. Nå blir det litt ukomfortabelt, men jeg tror det blir gøy – og sannsynligvis litt ubehagelig, sier hun.

44-åringen har ekstrem klaustrofobi. Derfor er hun livredd for å bli satt i situasjoner hvor hun må kjenne på det. Samtidig frykter hun for å leve seg for mye inn i den beryktede reality-boblen.

– Jeg er ganske følelsesmenneske på privaten, så jeg frykter at følelsesmennesket Cathrine skal ta overhånd. For det er ikke nødvendigvis så smart, sier hun og humrer.

Fossum beskriver seg selv om som en god menneskekjenner, særlig fordi jobben hennes de siste 20 årene har vært å prate med mennesker. Det tror hun dog kan slå tilbake på henne i dette spillet.

– Den egenskapen tror jeg kan være fin å ha med seg – at jeg lett kommer i kontakt med folk. Jeg har veldig tillitsbaserte relasjoner til folk rundt. Det tror jeg kanskje gjør at jeg blir litt paranoid – og med god grunn. For her kan du ikke stole på noen. Alt er potensielt tøys eller løgn. Det blir spennende, men sikkert litt guffent også.

Sandra Spjelkavik (32), standup-komiker

Spjelkavik er både komiker, manusforfatter og skuespiller. 32-åringen er en dame med mye konkurranseinstinkt. Hun er spent på om det kommer til å hjelpe henne på veien.

– Jeg spiller aldri for å kose meg. Kun for å vinne, understreker hun.

Dersom hun blir nødt til å lyve for de andre deltakerne, frykter hun at samvittigheten skal ta overhånd.

– Jeg er forferdelig dårlig til å lyve. Jeg har kjempedårlig pokerfjes, så det blir en utrolig spennende kombinasjon. Jeg er en samvittighetsperson, og hvis jeg blir satt i den situasjonen at jeg er nødt til å lyve, så må spillpersonen i meg klare å tenke: «Hun tar det, det er ikke private meg, det er spilleren».

DELTAKERE: Sandra Spjelkavik, Hina Zaidi, Kim Johanne Dahl og Jonas Lihaug. Foto: Espen Solli/TV 2

Kristin Gjelsvik (35), influenser

Den engasjerte bergenseren ble først kjent da hun deltok i Paradise Hotel i 2012. Senere har hun etablert seg som influenser og samfunnsdebattant. 35-åringen har deltatt i en rekke reality-konsept, men sier dette blir noe helt annet.

– Det blir jo et psykologisk eksperiment. Det blir veldig spennende. Det er jo en konkurranse, og jeg blir helt ødelagt i konkurranser. Jeg blir et elendig menneske, så vi får se hvor hyggelig jeg blir i løpet av disse dagene, sier hun og smiler.

Vanligvis er ikke Gjelsvik en god løgner, men når det kommer til spill tror hun at det finnes muligheter.

– Jeg er ikke god til å lyve til noen jeg er glad i, men jeg kan være god til å overtale - få viljen min og få det som jeg vil. Kanskje manipulere litt, og få folk til å tro at min idé er absolutt den beste.

Hina Zaidi (37), skuespiller

Zaidi er både skuespiller, slam-poet, barnevernspedagog og boksetrener. Hun er aktiv som skuespiller på teaterscener, og har også medvirket i flere TV-serier.

Hun er ikke tvil om hva som kommer til å bli mest krevende for henne.

– Det mest krevende vil vel være å lese folk. Jeg er godtroende og tenker godt om alle. Så det å lese hvem som prøver å lure meg, og at vi kommer til å måtte lure hverandre – det er jeg spent på hvordan jeg kommer til å takle, sier hun.

Karina Hollekim (45), tidligere freestyle-utøver og basehopper

Man finner knapt en tøffere dame enn Hollekim. Da hun hørte om Forræder, trigget det eventyrlysten i henne til å prøve noe nytt.

Lojalitet verdsetter hun høyt. Når hun nå skal delta i et spill hvor man potensielt blir nødt til å lyve overfor andre, innser hun at et oppgjør med seg selv blir avgjørende – lojaliteten kan hun nemlig ikke sette like høyt her.

– Åh, jeg tror det kan bli brutalt. Jeg gruer meg til det. Jeg skjønner jo at jeg må ta et lite oppgjør med den siden av meg selv, fordi jeg kan ikke sette den lojaliteten like høyt her. Hvis jeg har planer om å komme langt, så må jeg nok endre litt på den taktikken.

Anne B. Ragde (64), krimforfatter

Ragde er en av Norges største forfattere, og har siden sin debut i 1986 fengslet det norske folk med sine romaner og krimbøker. Hun er glad for at det er psykologisk spill hun skal begi seg ut på. Der tror hun nemlig hun har en god fordel.

– Som forfatter skal du hvert fall være god til å avdekke forhold som går på det psykologiske. Alle forfattere jeg vet om er gode til å lese mennesker, og til å lese mennesker i en gruppe. Det har jeg rendyrket – å lese folk. Jeg leser folk på øynene. Jeg kan bli fascinert av et uttrykk i øynene. Da skjønner jeg hvordan de har det. Så jeg håper den rollen og evnen fremdeles er med meg, sier hun.

Krimforfatteren er ikke tvil om at hun kan bli en skummel spiller. Selv om hun ikke har noen plan, er hun klinkende klar på hvordan hun skal nå langt.

– Jeg er sleip, og skal være så sleip som jeg kan være. Maksimal sleiphet. Jeg sier ikke hva jeg tenker bestandig. Det tror jeg også er lurt.

Selv om hun til vanlig dykker ned i den mørke verden, avviser hun at hun lett blir paranoid.

– Tvert imot. Jeg er så lettlurt. Jeg håper virkelig ikke jeg blir forræder, fordi jeg er så lettlurt. Du kan lure meg på flatmark. Jeg må konsentrer meg – hva alle sier kan være feil, kan være løgn, kan være et ledd i et spill. Det skal jeg klare når jeg er her. Men jeg er ekstremt lettlurt.

DELTAKERE: Erlend Mørch, Tonje Frigstad, Magnus Midtbø og Karina Hollekim. Foto: Espen Solli/TV 2

Tonje Frigstad (22), TV-personlighet

Sørlandsjenta fra Lillesand imponerte det norske folk med sin prestasjon i Farmen i 2021, og endte til slutt på en sterk andreplass. I etterkant av reality-debuten har Frigstad vikariert som programleder for «God Kveld Norge». Nå er hun klar for å sjarmere seg gjennom Forræder.

– Dette konseptet er skapt for meg. Grunnen til at jeg sa ja, er fordi jeg elsker spill. Jeg har studert drama i ett år, og elsker skuespill. Jeg føler det kommer til å være en del av dette.

På Farmen var hun delaktig i flere sabotasjer. Det tror hun var en god test som hun kan dra fordel av i spillet.

– Jeg vet hvordan jeg reagerer når folk konfronterer meg for ting jeg selv vet at jeg har gjort. Men hvis det er personlige spørsmål, og folk ser meg dypt inn i øynene, så er jeg dritdårlig til å lyve.

Hun har gruet seg spesielt til én ting ved Forræder-deltakelsen.

– Jeg blir veldig lett paranoid. Jeg er jo veldig redd for overnaturlige ting og derfor er jeg litt stresset for lokasjonene vi skal være på.

Sander «Randulle» Austad Dale (23), Youtuber

Dale, som er best kjent under Youtube-navnet «Randulle», er en norsk youtuber. I jobbsammenheng har han spilt mange spill, relevant til Forræder.

– Det kommer til å bli spinnvilt. Konseptet fenget meg med en gang. Jeg hørte at man kunne lyve litt og fucke med hodene til folk. Det synes jeg er veldig gøy. Litt trist at dette er første gangen jeg er med på reality, for det er fort mulig jeg viser den verste siden av meg selv. Men «deep down» er jeg en god gutt som skal være kontrollert sinnssyk en liten periode.

Konkurranseinstinktet, som er urovekkende høyt, må han også kontrollere. Det er derimot én annen ting han anser som en stor fordel.

– Jeg tror jeg har en fordel med at jeg er ekstremt distre. Det kan hende jeg glemmer ting. Også er jeg veldig god på unnskyldninger. Jeg vil ikke si at jeg lyver på daglig basis, men det kan hende at unnskyldningene mine kan bli definert som det.

DELTAKERE: Arman Surizehi, Christopher Robin Omdahl, Cathrine Fossum og Kristin Gjelsvik. Foto: Espen Solli/TV 2

Cengiz Al (24), skuespiller og danser

Al ble for alvor kjent for allmenheten da han var med i suksesserien «Skam» på NRK. I senere tid har han blant annet spilt rollen som prinsen i den norske nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott». Al har også vært med på «Skal vi danse», der han kom på andreplass.

Al er nemlig en ivrig gamer, og klarte ikke takke nei da han fikk den minimale infoen om Forræder.

– Jeg elsker å game. Jeg tenkte på Among us. Det har jeg spilt masse av, og da tenkte jeg: «Herregud, der er jo gøy om det er ekte, og man spiller inni det». Dette kan være gøy.

Jonas Lihaug (32), Youtuber

Lihaug er ikke bare en Youtuber – han er også programleder og tidligere komiker. Og en enorm Among us-fan.

– Jeg tror jeg er en god løgner. Jeg føler jeg er en grei Among us-spiller, men når jeg spiller det, så lyver jeg uten å vise ansiktet mitt. Likevel føler jeg det er god nok trening i å lyve der – å klare å ha et ansikt foran løgnen også. I mitt virkelige liv lyver jeg veldig lite, men i spill lyver jeg veldig, veldig mye, forteller han.

I sitt virkelige liv blir han sjelden paranoid. Når han skal være med på Forræder tror han derimot det er lurt.

– Hvis jeg er lojal så skal jeg prøve å suse ut hvem som vil drepe meg, og hvis jeg er bedrager så må jeg prøve å eliminere folk – uten at mistanken faller på meg. Da føler jeg det er lurt å være litt paranoid.

Christopher Robin Omdahl (30), programleder og Youtuber

Omdahl er nok best kjent som tidligere programleder i NRKs «FlippKlipp», som han leder sammen med Tonje Gilje og tidligere Victor Sotberg.

Som spillutvikler har han brukt hundrevis av timer på ulike spill, noe han tror kom komme godt til nytte i Forræder.

– Jeg føler at det kan være en fordel at jeg har spilt litt Among us, og Secret Hitler og sånne typer spill før. Men på grunn av at jeg har spilt, så vet jeg også hvor dårlig jeg er i det. Nå må jeg være litt mer våken enn det jeg vanligvis er. Jeg tror det blir en utfordring, sier han.

Selv om det ikke er spesifikke personer han frykter å møte i spillet, er det visse karakterer som kan bli utfordrende.

– Krimforfatter eller folk som har mordmysteriet under huden tror jeg kan bli skummelt.

Hallvard Flatland (65), programleder

Flatland har lang fartstid på TV-skjermen og har vært programleder både i en rekke kanaler. Som tidligere Casino-programleder elsker han spill. Han tror kjærligheten for spill kan føre han langt i Forræder.

Likevel er det én annen ting han gleder seg stort til å oppleve.

– Da må jeg si som sant er: For det første er jeg veldig glad i spill. Alle typer spill, og dette er jo på en måte et type spill, sånn jeg har skjønt det. Så skal jo datteren min være med. Og hun vet ikke at jeg er her, forteller han.

Deltakelsen var topp hemmelig, frem til deltakerne møttes for første gang på innspillingen i mars, men ifølge Flatland var datteren overrasket over at han ikke ble spurt før.

INGEN ANELSE: Katarina Flatland hadde ingen anelse om at hennes far, Hallvard Flatland, skulle være med i Forræder. Foto: Espen Solli/TV 2

Magnus Midtbø (33), tidligere idrettsutøver i sportsklatring

Midtbø er mange ganger norgesmester og tidligere juniorverdensmester i sportsklatring, og er i verdenstoppen i sitt felt. Tidligere har han deltatt i Mesternes mester på NRK, hvor han tok en solid andreplass.

I dette reality-konseptet tror han det er viktig å holde seg rolig, og bli godt likt.

– Jeg tror selv jeg er en god løgner, men kjæresten min sier at jeg ikke er det. Jeg tror jeg er god på å holde meg rolig i hvert fall – og det tror jeg er viktig.

– Det tror jeg kan bli noe av det kjipeste her – det å måtte lyve folk opp i trynet. Samtidig er det et spill, og jeg vil jo vinne spillet. Jeg elsker brettspill, og jeg tror vinnerinstinktet mitt kommer til å trumfe konfliktskyheten. Også er jeg er veldig opptatt av å bli likt, og liker ikke at folk ikke liker meg.

Arman Surizehi (29), skuespiller

Når TV 2 møter skuespiller og youtuber Surizehi kribler det i hele han etter å komme i gang.

– Om jeg er spent? Jeg er mer enn spent. Finnes det et ord for mer spent, eller er det bare spent? Jeg er veldig spent. Det ser du kanskje? Jeg rister, sier han.

Surizehi er ikke fjern for å fortelle en løgn eller to. Det har han nemlig måtte lære seg som liten.

– Jo, jeg vil si jeg er ganske god på lyve, dessverre. Det er ikke noe jeg er stolt av. Jeg er vokst opp med to eldre brødre, og da må du lære deg å lyve. Det er basic needs. Du har mor, far og to brødre som er etter deg uansett. Da må man klare å lyve seg unna situasjoner som barn. Det sitter jo litt igjen fra da, sier han og ler.

Erlend Mørch (27), skuespiller, journalist og komiker

Mørch beskriver livet i seg selv som et psykologisk spill. Derfor tror han ikke det blir lange overgangen når han nå skal være med på Forræder.

– Det blir sikkert fint. Jeg er ikke her for å vinne. Jeg er her bare for å svike noen. Jeg bryr meg ikke om pengene. Jeg bryr meg bare om å svike A til C-kjendiser. Det gleder jeg meg veldig til.

Årsaken til at han takket ja er enkel:

– Hotellrom. Jeg mener det helt alvorlig. Løftet om hotellrom, og at man slipper å ta egne valg er jo noe jeg mener er flott.

Selv om han ikke anser seg som en god løgner har han et ønske om å bli forræder av én grunn.

– Jeg tror ikke de lojale blir en gjeng, for de vet ikke hvem som blir forrædere. Jeg synes det virker mer tiltalende å være en del av liten gjeng som sitter å vet noe de andre ikke vet. Pluss at da har du mer mulighet til å svike de andre deltakerne. Bare å småsvike litt. Ingen må gråte. Jeg er jo ikke psykopat. Jeg synes det er guffent, men å småsvike litt her og der – det tror jeg kan være en fin opplevelse, sier han.

Forræder har premiere på TV 2 og TV 2 Play høsten 2022.