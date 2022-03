– Er det vanskelig, så interesserer det meg

I 2010 lagde Sigurd Wongraven sin første vin. Vokalisten og låtskriveren i black metal-bandet Satyricon hadde turnert verden rundt siden tidlig 1990-tallet, og samtidig hadde interessen for vin blitt stadig sterkere.

I TV 2-programmet Bare business forteller han hvordan han startet det som er blitt en stor vinprodusent, der flere av hans viner nå er blant Norges mest populære: Wongraven Riesling var i 2021 den mest solgte hvitvinen på Vinmonopolet.

Og han jobber forskjellig fra mange i det norske vinmarkedet:

Lidenskap for vin

– Mange som importerer vin har prosjekter med vinprodusenter i eksempelvis Frankrike og Italia. Der utvikler de vin for det norske markedet og for andre land: Importøren sier: Vi trenger dette, kan dere lage dette for den norske ganen, eller den svenske ganen? Så kommer det noen forslag, og så velger de den de liker best - og lager en fin etikett, forteller Wongraven.

Han ville ikke «bestille» en spesialutviklet vin fra en produsent, slik mange importører og endel kjendiser har gjort gjennom årene. Han ville lage den selv:

– Jeg begynte å leke med ideen om hvor jeg kunne ta min enorme lidenskap for vin. I stedet for å si at de kan lage et eller annet som jeg kan selge under mitt navn, så gikk jeg til produsenten og sa: Kan vi lage noe sammen?

Wongraven har valgt å samarbeide med produsenter som har sin egen vinproduksjon, og de setter derfor pris på at han tar fullt eierskap til hvordan vinen skal bli.

Sigurd Wongraven er gjest i programmet Bare business. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blander selv

– For meg hadde det ikke vært så gøy å produsere vin hvis jeg ikke hadde hatt regien på det selv, sier han.

Og Wongraven blander selv de ulike «pressingene» av druene:

– Så må jeg finne ut hvordan jeg vil at dette skal modne, og hvor lenge. Og skal det være på ståltank eller et gammelt eikefat? Når den er klar, så selger vi den, sier han.

– Hvordan setter du sitt preg på vinene dine?

– Jeg tenker jo at kraft i en vin ikke er så vanskelig. Det som er vanskelig er å få fram sofistikerte og raffinerte kvaliteter i en vin. Og er det vanskelig, så interesser det meg, sier Wongraven, og fortsetter:.

– I vin har du betydelige muligheter for å sette personlig preg. Jeg ønsker at vinene mine skal ha ren, sunn frukt. Og jeg synes de skal være elegante og raffinerte. Så det er det jeg prøver å få til.

Lansering internasjonalt

Å lage vin, som som startet som et lite prosjekt ved siden av musikken og verdensturneer med Satyricon, er nå blitt et stor del av livet til Sigurd Wongraven.

Nå skal Wongraven Wines satse internasjonalt med sine viner. Foto: Heiko Junge/NTB

I 2019 solgte han 90 prosent av Wongraven Wines til selskapet Vingruppen, eid av vin- og spritgiganten Arcus. Selv eier han fortsatt 10 prosent av selskapet, og han har full kontroll over utvikling av vinene.

Salget til Vingruppen gir større ressurser til å satse på en lansering av vinene internasjonalt:

– Da vi gjorde salgsavtalen var det fordi jeg ønsket sterkt å komme videre ut av Norge med det her, forteller Wongraven.

En større lansering internasjonalt for Wongraven Wines var planlagt for april 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien. Nå er satsingen internasjonalt tatt opp av skuffen igjen, og snart kommer en offensiv i Sverige, med videre planer for Benelux-landene.

Munch og metal

Men Wongraven har også flere prosjekter på gang: Han og Satyricon har gjennom årene hatt flere samarbeid med artister og kunstnere langt utenfor black metal-miljøet - som Operaen, Sivert Høyem, Anja Garbarek og Kringkastingsorkesteret.

I slutten av april åpner en utstilling på Munch-museet, der han har skrevet musikk til kunst av Edvard Munch.

Wongraven håper at det 56 minutter lange black metal instrumental-verket, i et spesialdesignet rom med flere av Munchs malerier og litografier, vil bli en sterk opplevelse for de besøkende:

– For meg var det en interessant tanke om det er en kraft i bildene til Munch, som kunne forsterke følelsene i min musikk. Og at kanskje jeg kunne forsøke å skrive musikk som kan forsterke noen følelser i kunsten til Munch. Forhåpentligvis vil disse to tingene forsterke hverandre, og gi folk en opplevelse på sjelsmessig plan, sier Sigurd Wongraven.

Se hele intervjuet med Sigurd Wongraven i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen - eller når som helst her på TV 2 Play.