Russiske Sergej har aldri stemt på Putin - likevel føler han skam som russer i Norge

Putins krigføring i Ukraina bekymrer mange russere. En av dem er Sergej Tchirkov (41) som vil hente familien til Norge. – Jeg vil ikke at barnet mitt skal utsettes for all propagandaen, sier han.

Små tegninger fylt av smilende strekmennesker og hjerter pryder det romslige kontoret til Sergej Tchirkov ved Universitetet i Bergen.

«Pappa» står det med kyrilliske bokstaver.

Ved siden av står bildet av sønnen Felix på seks år. Egentlig skulle de ha sett hverandre 26. februar. Sergej hadde bestilt flybilletter fra Bergen til Moskva.

BARNETEGNINGER: Tegningene til sønnen Felix pryder pappas kontor i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men to dager før den planlagte avreisen invaderte Russland nabolandet Ukraina.

– Dette er en krig som blir ført av mitt hjemland. Det var et stort sjokk, forteller Sergej til TV 2.

Han ringte familien, og snakket med seksåringen sin.

– Jeg sa: «Felix, jeg beklager. Jeg kan ikke komme, fordi det er krig. Men du må vite at dette er en krig som Russland fører», forteller Sergej.

For Sergej er det viktig at sønnen får den riktige versjonen av det som skjer i Ukraina.

PROPAGANDA: For Sergej er det viktig at sønnen Felix får vite sannheten om det som skjer i Ukraina. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

På russiske skoler blir barna fortalt at den russiske militæroperasjonen i Ukraina er «selvforsvar».

– I Russland har jeg ingen kontroll på det som barnet mitt blir fortalt om den politiske situasjonen, sier Sergej og fortsetter:

– Jeg vil ikke at han utsettes for den propagandaen som gis i Russland nå.

Sergej bekymrer seg ikke bare for sønnen.

Kona jobber som professor i musikkvitenskap i Moskva. Hittil har over 180 russiske universitetsrektorer og mange akademikere signert et opprop som støtter invasjonen av Ukraina. Men Sergejs kone er ikke en av dem.

Hun signerte derimot et opprop om motstand mot krigen.

SAVNER SØNNEN: Sergej vet ikke når han får se familien igjen, men håper de kan komme til Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– I brevet blir krigen kalt krig, og ikke «en spesialoperasjon». De sier at de ikke støtter det russiske angrepet på Ukraina.

Sergejs kone har fast jobb ved universitetet, men familien føler likevel på en usikkerhet rundt hva som kan skje fremover.

– Det var viktig for henne å si «nei» til krigen, fordi hun er en akademiker som underviser. Da trenger hun frihet, sier Sergej.

Vil hente dem

Den store usikkerheten og propagandaen i Russland gjør at Sergej Tchirkov nå vil hente familien til Norge. Han er i ferd med å søke om familiegjenforening, og håper familien kan komme til Bergen.

– Vet du når du får se familien din igjen?

– Det vet jeg ikke, men jeg er sikker på at jeg ikke kan dra tilbake til Russland.

Kaller krigen for krig

Som russisk borger har han ikke lov til å kalle krigen for «krig». Putin krever at krigen omtales som en «spesialoperasjon».

Han har heller ikke lov til å støtte Ukraina eller hjelpe ukrainske flyktninger.

Men Sergej gjør det likevel, noe som gjør at han risikerer å bli straffet med fengsel i inntil 15 år i Russland.

Siden krigen begynte, har Sergej fått en stor støtte fra bergenserne og kollegene sine.

I BERGEN: Sergej Tchirkov kom til Bergen for seks måneder siden. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg er veldig takknemlig for menneskene her i Bergen, sier 41-åringen.

Likevel føler musikeren at han må forklare seg når han møter andre. At han er russer, men at han ikke støtter Putin. Han mener han har et ansvar.

– Føler du skam på grunn av krigen?

– Ja. Jeg har aldri støttet Putin, og aldri stemt på han. Likevel føler jeg en stor skam.

– Putin er ikke Russland

Han er bekymret for at Putin sine politiske avgjørelser vil påvirke russere i utlandet.

Sergej understreker at det er en stor forskjell på Putin og Russland.

– De som støtter Putin blir kalt «pro-russiske», men de er det ikke. Dette er feil. De er «pro-Putin» , sier Sergej.

– Når man støtter Putin, da blir man pro-Putinsk. Bare det. Russland er ikke Putin, og Putin er ikke Russland. Heldigvis.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.