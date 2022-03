Norges største snur: Skal gjøre det enklere å lade elbilen

Hurtiglading av elbil har av mange blitt beskrevet som en liten jungel.

Én ting er mange forskjellige operatører med ulike apper, brikker og betalingsløsninger. I tillegg er det ulike ordninger på hva man betaler for: Mengden strøm som fylles på batteriet – eller hvor lenge man faktisk står og lader.

Det har blitt kritisert fra flere hold. Nå endrer Norges største ladeoperatør Recharge prismodell, fra betaling per minutt til betaling per kilowattime på sine hurtigladere fra og med 1. april 2022.

– Dette gjør ladekostnadene rettferdige og mer forutsigbare for alle elbilister, sier kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen i Recharge.

Å lade elbilen kan by på utfordringer. Det gjelder både hvordan man betaler – og hva man betaler for.

– Tilhenger av alt som gjør det enklere

Brooms bilekspert Benny Christensen hilser endringen velkommen:

– Jeg er tilhenger av alt som gjør lading av elbil enklere. I dag ser vi at mange synes dette er altfor komplisert og uoversiktlig. Å lade hjemme eller på ladestasjoner man jevnlig bruker, er sjelden noe problem. Men når man skal på tur og trenger å lade nye steder – da blir det fort noe helt annet. Dette markedet fremstår som veldig uregulert. Da er det desto viktig at de store aktørene tar ansvar – og finner løsninger som er enkle og forutsigbare for brukerne, sier Benny.

Recharge opplyser at de i fjor startet prøveprosjekt med pris per kilowattime (kWt) på normal- og lynladere.

Frykt for lengre køer har vært et argument mot å ta betalt per kWt. Men prøveprosjektet Recharge har utført, tyder på at det ikke vil bli noe problem. Illustrasjonsfoto.

Neppe økte køer

– Tilbakemeldingene fra kundene har vært så gode at nå bytter vi prismodell på alle våre ladere – også hurtigladerne, sier Thorvaldsen, i en pressemelding.

Ladestasjoner kan deles inn i tre kategorier: Normalladere, hurtigladere og lynladere, basert på hvor høy ladefart de kan gi. På Recharge sine normalladere kan ladefarten variere mellom 3,6 kW – 22 kW, hurtigladerne kan gi en ladefart på 50 kW og lynladere kan gi en ladefart fra 150 kW opp til 350 kW.

Et argument mot å ta betalt per kilowattime fremfor tidsbruk, har vært bekymring for enda lengre køer ved ladestasjonene.

– Prøveprosjektet, og andre erfaringer fra bransjen, viser at en modell basert på mengden energi mottatt fremfor tidsbruk neppe vil føre til økte køer. Sirkulasjonen ved våre ladere har vært god gjennom hele prøveprosjektet, sier Thorvaldsen.

