Disse to årsakene øker trusselen fra Russland

To viktige premisser for vurderingen er hva Russland har å vinne og hva de har å tape på ulike etterretningsaktiviteter i Norge. Krigen i Ukraina endrer begge disse premissene.

Trusselen er dermed en annen nå på flere områder enn den var da PST la frem Nasjonal trusselvurdering tidligere i år, skriver PST i en pressemelding fredag.

To årsaker

Det er spesielt to ting Norge har, som gjør at PST vurderer den russiske etterretningstrusselen mot Norge som økt.

– Det er en skjerpet etterretningstrussel fra Russland. Bakgrunnen for dette er at vi står i en annen sikkerhetssituasjon i Europa. Det endrer premissene for den tidligere vurderingen vi har gjort av trusselvurderingen i Norge, sier Hanne Blomberg, sjef for kontraetterretning i PST til TV 2.

PST trekker frem at olje og gass har sikkerhetspolitisk verdi for Russland.

ØKT TRUSSEL: Sikkerhetssituasjonen i Europa har endret seg, noe som fører til et økt trusselbildet i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Som en viktig konkurrent til Russland som olje- og gassleverandør, kan Norge både styrke Europa og svekke Russland gjennom kjøp og salg av olje og gass. Det øker etterretningstrusselen, skriver PST.

Særlig utsatt

Blomberg sier at den økte trusselen særlig rettes mot personer og institusjoner som har påvirkninger på sanksjonspolitikken, virksomheter som selger og leverer våpen til Ukraina, norsk petroleumsnæring, virksomheter som understøtter disse, samt norsk forsvar og nord-områdene.

– I den situasjonen vi står i nå hvor andre kontaktflater blir færre øker det viljen til å bruke etterretningstjenester til å hente informasjon. Per nå er det en skjerpet sikkerhetstrussel i Europa, dette preger risikoviljen fordi man har mindre å tape på å drive etterretningsvirksomhet, sier Blomberg.

– Verdifull kilde

Etterretningssjefen sier at det ikke er sikkert at hver enkelt kommer til å merke den økte trusselen fra Russland.

– Men det er viktig at norske virksomheter har en bevissthet på dette fremover, slik at de kan sikre sine verdier fremover, sier hun.

Politiets sikkerhetstjeneste nevner også medlemskapet i FNs sikkerhetsråd som en av flere faktorer som gjør norske myndigheter til en verdifull kilde til etterretningsinformasjon, om mer enn kun norske forhold.

– Våpeneksport fra Norge til Ukraina er et direkte militært bidrag til Russlands motstander i krigen. Slike bidrag er av åpenbar interesse for russiske etterretningstjenester, fortsetter PST.

– Mer utsatt enn før

For øvrig nevnes Norges sanksjonspolitikk, norske holdninger og beslutninger og internasjonalt samarbeid som områder som øker trusselen i forbindelse med invasjonen av Ukraina.

PST advarer derfor mot nettverksoperasjoner fra russisk side, og minner om at personer med en viss posisjon nå kan være mer utsatt.

– Alle personer og virksomheter med informasjon eller innflytelse av verdi for Russland må regne med å være mer utsatt enn før for russiske etterretningsaktiviteter, skriver sikkerhetstjenesten.