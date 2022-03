Årets bil i Europa ble første gang kåret i 1964. Siden har denne kåringen vært både omdiskutert, mye omtalt og ikke minst høyt verdsatt hos bilprodusentene som har gått til topps.

Det er mye prestisje i å bli Årets bil i Europa. Dette har naturligvis også en stor PR-verdi for vinneren.

En av dem som har fulgt denne kåringen tett i mange år, er Brooms bilekspert Benny Christensen. Det skal litt til å sette ham fast på årstall og vinnere:

Skrev kommentar

– Du vet, det er noen som er gode på fotballresultater. Noen kan vinnerne på alle Formel 1-løp de siste 20 årene og andre vet hvem som ble nummer åtte i Melodi Grand Prix i 1982. Sånne ting er ikke jeg så opptatt av. Men Årets bil har jeg fulgt med på siden jeg var liten guttunge, forteller Benny.

Her på Broom har han kommentert vinnerne i mange år. Og ett år vakte det solid oppsikt.

– Ja, det var tilbake i 2014. Og bare for å si det først: Det har vært mange overraskende vinnere av denne kåringen. I etterpåklokskapens lys er det lett å se at juryen noen ganger har bommet ganske kraftig. Da Peugeot 308 ble kåret til Årets bil i 2014, skjønte jeg rett og slett ikke hva de tenkte på. Og det skrev jeg en kommentar om, sier Benny.

Peugeot 308 ble Årets bil i 2014, til Broom-Bennys store overraskelse.

Ikke en verdig vinner

Her er noe av det han skrev den gangen:

Denne så jeg ikke komme. Jeg var trolig ikke alene om å sette ettermiddagskaffen i vrangstrupen da resultatet av den viktige kåringen ble offentliggjort. Kriteriene som dommerne skal vektlegge er design, effektivitet, ytelse og spesielt innovative teknologier.

Altså "nybrottsarbeid". Noe vi ikke har sett tidligere. Noe som kan bety noe for bilbransjen for kundene, for miljøet og for bilproduksjon i framtiden.

Jeg synes faktisk ikke Peugeoten er en verdig vinner. Dette er omtrent som en pakke med Mariekjeks skulle vinne tittelen Årets beste bløtkake. (OK – litt satt på spissen da ...)

BMW i3 var også med i finalen i 2014. Men den vant ikke, selv om den vel var så godt som skreddersydd til kriteriene i denne konkurransen.

Ble provosert

– Ja, for det var et par andre ganske interessante kandidater dette året?

– Det var det. To av dem skilte seg virkelig ut. BMW i3 var på mange måter en revolusjon i materialbruk, design og ikke minst organiseringen av interiøret. Og den var tidlig ute som elbil.

– I tillegg var også Tesla Model S med dette året. Der snakker vi virkelig innovasjoner og en bil som endret på mye i bilverdenen. Men nei, juryen gikk altså for Peugeot 308 i stedet. For all del, bilen var fin den. Alminnelig pen, ganske drivstoffgjerrig og på fransk vis – god å kjøre. Men nyskapende var den absolutt ikke. Derfor ble jeg provosert!

Og det var altså ikke bare Benny som ble provosert. Noen likte også veldig dårlig kommentaren hans.

Det kan du se og høre mer om i klippet under, som er fra Brooms egen Podcast, BroomPodden:

