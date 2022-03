Eckhoff tok historisk seier på hjemmebane: – Jeg blir nesten litt rørt

Eckhoff fikk én bom på fredagens sprint og gikk i mål syv sekunder foran Lisa Therese Hauser. Det var det ingen andre som kunne matche.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg er skikkelig glad langt inn i hjerteroten. Det er ingenting som blir bedre enn det her, sier Eckhoff til TV 2.

Det var ingen tvil om at 31-åringen koste seg skikkelig i Holmenkollen.

– Jeg blir nesten litt rørt, skikkelig deilig å gå på hjemmebane, sier hun til NRK.

Dagens seier er Eckhoffs 28. og hun tangerer dermed Tora Bergers rekord i antall verdenscupseirer.

– Tora har alltid vært et forbilde for meg. Det å kunne tangere henne er stort.

Det er usikkerhet rundt den norske trenerduoens fremtid, men Eckhoff bruker ikke så mye energi på det.

– Jeg tenker like mye på min fremtid. Akkurat nå er det ingenting som smaker bedre enn det her, sier vinneren med et lurt smil.

Verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland fikk også én bom og ble nummer tre. Dette er Røiselands første individuelle pallplass i Holmenkollen, og hun kunne samtidig juble for å ha sikret sprintkula.

– Det var skikkelig påskestemning. Det var tungt, varmt og heftige greier. Men jeg er kjempefornøyd med min første pallplass i Kollen, sier Røiseland til TV 2.

Fredagens resultater gjør at de norske skiskytterne vinner nasjonscupen.

Öberg-kollaps

Elvira Öberg, som kriger med Olsbu Røiseland om sammenlagtseieren i verdenscupen, rotet det til på standplass og noterte seg tre bom på liggende skyting.

– Hun er i ferd med å gi bort verdenscupseieren totalt til Marte Olsbu Røiseland, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

På stående skyting gikk det imidlertid mye bedre for Öberg som fikk fullt hus.

– Jeg har egentlig bestemt meg for at uavhengig av den cupen skal jeg gå gode skirenn. Jeg håper Elvira gjør det bra, og at jeg vinner fordi jeg går gode skirenn og ikke fordi hun sprekker, sier Røiseland som selv var irritert over sin egen bom på stående skyting.

Ragnhild Femsteinvik ble nummer 15 med to bom, og Karoline Knotten ble nummer 19 etter én bom. Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 26, Ida Lien 46, Karoline Erdal 50 og Emilie Ågheim Kalkenberg nummer 63.

De 60 beste får gå lørdagens jaktstart.