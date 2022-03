Sjakkturnering dropper russere og samler inn penger til Ukraina

Du kan se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play lørdag fra klokken 17:30.

Samtidig som russlands krigføring mot Ukraina pågår, er det duket av for ny turnering i Champions Chess Tour.

Turneringen er tydelig preget av verdensbildet og gjennomføres i samarbeid med UNICEF.

Pengene som blir samlet inn går til humanitær hjelp for ukrainske flyktninger og barnefamilier som er rammet av krigen.

– Selve turneringen vil foregå på lik måte som ellers. Det som er nytt er at vi gjennomfører en fundraiser til inntekt for UNICEF, forklarer turneringssjef Arne Horvei til TV 2.

Ingen russere invitert

Arrangøren har bestemt at russiske spillere ikke får delta i den nye turneringen.

Avgjørelsen vil kun gjelde «Charity Cup», og Horvei sier det vil være aktuelt å invitere russere tilbake ut ifra hvordan verdensbildet utvikler seg.

På spørsmål om avgjørelsen sier sjakkekspert Jon Ludvig Hammer seg tydelig enig med arrangørens tiltak.

– Det er urettferdig for individuelle russiske spillere, men samtidig er krigen enda mer urettferdig for ukrainere, sier Hammer til TV 2.

NØDVENDIG: Sjakkekspert og stormester Jon Ludvig Hammer støtter turneringarrangørens tiltak. Foto: Erik Edland / TV 2

– Verdenssamfunnet kommer sammen og sier at krigen ikke aksepteres. Forhåpentligvis gjør presset at de som tar avgjørelser på høyeste nivå i Russland innser at de ikke kan ha hele verden mot seg, fortsetter han.

Hans Olav Lahlum mener også at avgjørelsen er fornuftig.

– Slik situasjonen er nå er det veldig naturlig at turneringen går uten russiske spillere, konstaterer han.

Han er usikker på veien videre for russiske utøvere i internasjonal sjakk.

– Det føles som en rar situasjon når opposisjonelle ikke får lov til å stille i internasjonale turneringer, men vi befinner oss i en akuttsituasjon. Det virker som en fornuftig løsning å ikke ha med russiske spillere denne gangen, sier sjakkeksperten.

– Men jeg mener samtidig det er viktig å ikke stenge døra helt og åpne opp for muligheten at russere skal få delta i turneringene senere i år, under internasjonalt flagg eller for et annet forbund enn det russiske, fortsetter han.

Carlsen favoritt

Magnus Carlsen vil igjen stille som favoritt. 31-åringen var plaget av koronasykdom i starten av forrige turnering og hadde en skuffende start, men gjorde et imponerende comeback og endte til slutt opp med seier i Airthings Masters 2022.

Blant listen over tidligere deltakere fra årets tour finner vi Ding Liren. Den kinesiske toppspilleren, rangert som nummer tre på verdensrankingen, hadde et skuffende resultat i forrige turnering med tap mot russiske Vladislav Artemiev i kvartfinalen av Airthings Masters.

Jon Ludvig Hammer mener likevel han vil være Carlsens argeste konkurrent i «Charity Cup».

– Han er den soleklare rivalen. Hver gang vi snakker med Magnus vil han helst unngå Ding Liren. Han har også god innbyrdes score mot verdensmesteren, poengterer han.

UTFORDRER: Kinesiske Ding Liren blir pekt ut som Carlsens soleklare rival. Foto: Carina Johansen

Av potensielle utfordrere for førsteplassen peker sjakkeksperten på ungarske Richard Rapport. 25-åringen har etter all sannsynlighet kvalifisert seg til kandidatturneringen etter en imponerende turneringsseier i FIDE Grand Prix Belgrad. Prestasjonen medførte et hopp på ratinglistene, der han nå er rangert som nummer 7 i verden.

Første runde starter lørdag klokken 18:00, der Magnus Carlsen møter polske Jan-Krzysztof Duda med hvite brikker.

