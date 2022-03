– Er det bare symbolikk, vil ikke tre milliarder ha varig effekt

Fredag la regjeringen frem et forslag om en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år. Tidligere forsvarssjef frykter at pengene lett kan brukes feil.

Fredag morgen la regjeringen frem et forslag om en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år.

Tre milliarder vil gå til å styrke Forsvaret og en halv milliard vil gå til sivil beredskap.

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, tror tre milliarder kroner vil kunne gi en styrket beredskap på kort sikt, men tror den langsiktige effekten av pengene er usikker.

– Det som skal til for å styrke Forsvaret langsiktig, kan ikke gjøres på et år alene, sier Disen til TV 2.

Diesen mener regjeringen må avveie ønsket om umiddelbar effekt med ønsket om varig effekt.

– Det å vise handlekraft er viktig for å få en faktisk effekt i Forsvaret, men hvis det bare er symbolikk, vil ikke tre milliarder ha noen varig effekt, sier Diesen.

Kortsiktig effekt

Diesen frykter at satsingen på Hæren, spesielt i Nord Norge, er kortsiktig, siden Hæren hovedsakelig består av vernepliktige soldater.

– Det er også planlagt med økt aktivitet i Hæren og Heimevernet, og det vil selvsagt ikke styrke Forsvaret annet enn akkurat i øyeblikket, så lenge effekten av trening for dem som er inne til tjeneste til enhver tid, er tapt umiddelbart hvis disse dimitterer, sier Diesen til TV 2.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har utarbeidet rapporten «Forsvarsanalysen 2022». Der konkluderer de med at Norges forsvar ikke er godt nok rustet for de mest alvorlige scenarioene.

Diesen henviser til rapporten og tror regjeringens forslag vil kunne hjelpe med noen av svakhetene til Forsvaret, men at det fortsatt mangler en del.

– Forsvarets utfordring er at veldig mange av de tingene de anskaffer har lange ventetider. Man kan ikke bare bestille ting og regne med å få det levert umiddelbart, sier Diesen.

Derfor mener den tidligere forsvarssjefen at det kan bli vanskelig å bruke tre milliarder kroner på et år.

Slik skal forsvarsmilliardene fordeles Bevilge 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord. Vi skal blant annet seile mer med våre fregatter, ubåter, korvetter og med Kystvakten. For å muliggjøre dette prioriterer vi også økt vedlikehold av fartøyene. 650 millioner kroner øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer. 1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil anskaffe og styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre. Øke evnen til mottak av allierte styrker og foreslår å bevilge 350 millioner kroner for å raskt styrkeevnen til alliert mottak, primært i nord. Bevilge 200 millioner kroner for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke Etterretningstjenesten. Kilde: Regjeringen

– Å bruke så mye kan bli vanskelig, med mindre man gjør den feilen å kjøpe det man kan få levert i stedet for det vi har mest bruk for, bare for å vise handlekraft, sier Diesen.

Han mener det er en rekke ting som bør gjøres for å styrke Forsvaret på sikt, men som ikke inngår i regjeringens forslag fordi det vil ta lengre tid.

– Luftvern og kommunikasjonssystemer er typiske eksempler på det. Men vi kan selvfølgelig forsøke å anskaffe andre ting som er planlagt og som kan fremskyndes, for å skape rom for prioriterte nyanskaffelser senere, sier Diesen.

Underfinansiert beredskap

Seniorrådgiver ved NUPI, Per Erik Solli, mener regjeringens forslag vil bety at de allerede eksisterende planene om å gjøre noe med kritiske mangler blir kraftig fremskyndet.

UNDERFINANSIERT: Militærrådgiver i NUPI Per Erik Solli sier Forsvaret og sivil beredskap har vært underfinansiert lenge. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Han trekker frem tiltaket om å styrke beredskapsholdningene for krise og krig. Han mener dette vil sette Forsvaret i stand til å fungere hvis Norge blir angrepet.

– Da kan det norske Forsvaret holde ut i flere dager og uker før alliert hjelp kommer på plass, sier Solli til TV 2.

Solli forklarer at Forsvaret og sivil beredskap har vært underfinansiert i mange tiår, og at en fullfinansiering av tiltakene som står i langtidsplanen er det man bør prioritere på sikt.

Solli understreker at Forsvaret trenger bedre evne til utholdenhet.

– Det hjelper ikke å ha moderne materiell og verdens beste soldater hvis vi fort går tom for ammunisjon og reservedeler.

Vil gi rask effekt

Kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eystein Kvarving, er klar over at forslaget om å bevilge tre milliarder til Forsvaret hovedsakelig vil hjelpe på kort sikt.

– Vi har gjort grundige vurderinger og mener disse tiltakene gir effekt og som styrker beredskapen veldig raskt. Det gjør oss også i stand til å øke aktiviteten der vi trenger det, sier Kvarving.

Kvarving er enig i at det er flere områder der Forsvaret bør forbedres.

– På lengre sikt mener vi også at det er behov for langtdekkende luftvern, sier han.

RASKT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener bevilgningen på tre milliarder vil gi rask effekt. Foto: Beate Oma Dahle

Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, sier ekstrabevilgningen er i tråd med hans råd, og mener også det er tiltak som gir raskt effekt.

– Forsvaret får styrket beredskapen ved å kjøpe mer ammunisjon og utstyr. Vi skal også øke aktiviteten. Heimevernet og Hæren skal øve og trene mer og vi skal seile mer i nord, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

Viktig for beredskapen

VIKTIG: Direktør for Institutt for forsvarsstudie mener regjeringens forslag er viktig for beredskapen. Foto: Forsvaret

Direktør for Institutt for Forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga, mener likevel regjeringens forslag vil være viktig for beredskapen.

– Forsvaret kan nå fylle opp sine lagre. Det er i seg selv et svært viktig tiltak for økt beredskap, sier Bjerga til TV 2.

Bjerga trekker også frem den lange bestillingstiden på forsvarsmateriell og mener det er viktig å kunne ha nok på lager.

– Desto høyere spenning og mer opprustning det er i verden, desto større rift blir det om å kjøpe det materiellet som er til salgs. Det å ha materiell på lager i Norge gir mer trygghet i farlige tider, sier Bjerga.