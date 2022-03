Mange kjøretøy brukes bare i deler av året, så står de stille resten av tiden.

Dette kan det være flere årsaker til. Mange motorsykler og veteranbiler går for eksempel i «vinterdvale» på høsten, og kommer ikke ut på veiene igjen før til våren.

Hos andre kan det være snakk om å lengre utenlandsopphold, for eksempel i varmere strøk. Da står det ofte igjen en bil i Norge, som ikke blir brukt.

I dag er regelen av du kan avregistrere kjøretøyet i periodene du ikke bruker det. Da må du også levere inn kjennemerket til en Trafikkstasjon. Her oppbevares det i inntil seks måneder, så blir det makulert.

Fordelen med dette, er at du slipper å betale forsikring og trafikksikkerhetsavgift når du ikke bruker bilen. Nå skal også denne ordningen bli enklere.

– Nå er snart sommeren her, og det er snart flere typer kjøretøy som vil rulle rundt på norske veier enn i vinterhalvåret. Mange av disse avregistreres om høsten, og registreres på nytt om våren. Fra og med denne høsten vil man kunne av- og påregistrere sesongkjøretøy digitalt, og slippe å møte opp på trafikkstasjonen to ganger i året. Det er tid spart både for brukerne og for trafikkstasjonene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

Nå kan du slippe å dra innom en Trafikkstasjon med skiltene om du skal avregistrere bilen for en periode. Dermed kan også de ansatte her bruke tiden sin på noe annet. Foto: NTB Scanpix,.

Forskriftsendringene som innfører ny ordning med frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker ble vedtatt i dag.

Den frivillige avregistreringen skjer i dag altså ved at kjennemerkene leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

De må hentes ut igjen hvis kjøretøyet igjen skal tas i bruk.

Mange med veteranbil bruker den bare på sommeren, dermed kan de også spare penger.

Når man fra høsten av ikke lenger må levere inn kjennemerkene for å avregistrere et kjøretøy som ikke skal brukes på en stund, vil Statens vegvesens kjennemerkelagre i all hovedsak avvikles.

Eiere som ikke kan, eller ønsker, å bruke digitale løsninger for avregistrering, kan møte opp på en trafikkstasjon og få kjøretøyet avregistrert, uten at kjennemerkene leveres inn.

Den nye ordningen vil tre i kraft 12. september 2022. Kjøretøy som skal brukes denne sommeren, kan dermed avregistreres elektronisk til høsten.

