Harald (24) tar Bundesliga med storm. Bak suksessen ligger et spesielt grep

– Han er som Erling Haaland, sikkert. Den nye Erling!

– Jeg hadde aldri trodd at Norge hadde så gode basketballspillere. Har dere flere, send dem hit til Göttingen.

Fansen utenfor Sparkassen Arena i den lille, tyske byen Göttingen er forelsket. Bratwurst og bayer står på menyen før hjemmelaget skal møte Medi Bayreuth, og supporterne gleder seg spesielt til å se mannen på forsiden av kampprogrammet: Norske Harald Eika Frey.

– Han er et funn for Göttingen og et funn for Bundesliga, sier en annen imponert tilhenger.

Oslo-gutten har tatt sin nye hjemby med storm i rekordfart. Han kom fra Oviedo på nivå to i Spania i januar og har siden ikke sett seg tilbake.

PÅ FORSIDEN: Harald Frey på forsiden av klubbens kampprogram. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Man vet aldri helt hva man skal forvente når man tar et steg opp i nivå, og dette er jo en av de bedre ligaene i Europa, så da er det morsomt å få en start med litt medvind. Det hjelper jo litt på selvtilliten og man føler at min blir enda raskere etablert. Jeg tror nok det var fint for de på laget også å se at dette er en kar de kan stole på, sier Eika Frey til TV 2.

– Det er dette jeg har jobbet for hver dag i flere år. Det er kult at jeg tar den sjansen jeg har jobbet mot. Man blir litt stolt av seg selv også.

24-åringens prestasjoner gjør ham til Norges heiteste basketprofil på mange år. En del av forklaringen henger på veggen i gangen i hans nye leilighet.

TRIVES: Harald Frey stortrives i sin nye hjemby. Foto: Frode Hoff / TV 2

Drømte om Bundesliga for ti år siden

Vi møter den ferske Bundesliga-proffen fra Kjelsås i sentrum av Göttingen, som er kjent for å være en studentby. Og uten et topplag på fotballbanen er det basketball som samler folket i byen.

Frey kommer smilende rett fra trening og tar oss med på stamstedet Dean&David, men bestillingen av kyllingsalat gjøres på engelsk.



– Hvordan går det med tysken?

– Den er ikke bra, for å si det sånn. Den må jobbes med. «Ja, danke, guten tag, tschüss», det er det jeg har. Det er rett og slett det jeg har. Jeg har ikke vært her så lenge. Det er vel fem uker nå. Det er to måneder igjen av sesongen, så jeg fokuserer på kampene og det andre tar vi senere. De er veldig gode i engelsk her, så det er jeg veldig takknemlig for.

Freys engelsk er uansett upåklagelig etter college-spill for Montana State i fire år. Nå smiler livet og en drøm har gått i oppfyllelse for det norske baskethåpet.

NY FAVORITT: Göttingen-supporterne har fått en ny norsk yndling. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det har vært en drøm og et mål ganske lenge. Jeg var her med Kjelsås junior da vi var rundt 14 år. Da spilte vi og så noen kamper fra Bundesliga og Euroleague. Jeg husker vi snakket om det da, jeg og gutta på laget; fy fader, tenk å spille her en dag. Nå er jeg her ti år senere og spiller faktisk i den ligaen.

– Det er flere av lagene som er helt i toppen, altså de spiller i Euroleague. Det blir på en måte som Champions League. Det er flere gamle NBA-spillere som spiller i ligaen, så lista ligger ganske høyt. Det er morsomt å få prøve seg mot de som har kjent på det høyeste nivået.

Frey har suksess selv om han ikke er blant de høyeste på basketbanen. På en god dag, som han selv sier, er han rundt 1,86.

– Jeg skulle nok gjerne hatt et par centimeter til, kjenner jeg. Det hadde vært fint å være over 1,90, kanskje.

– Men du klarer deg greit, må vi kunne si?

– Ja, vi får det til å gå rundt, svarer han med et smil.

SKULLE NÅDD HØYERE: Med sine 1,86 meter klarer Frey seg på banen, men skulle gjerne hatt noen ekstra centimetere. Foto: Frode Hoff / TV 2

På basketbanen møter han motstandere på godt over to meter i hver eneste kamp, men Frey har funnet sin måte å bite fra seg på.

– Jeg føler jeg spiller basket på et veldig høyt nivå IQ-messig. Jeg kan analysere forsvaret og angrepet, og finne måter å bruke med- og motspillere på. Jeg er ikke den raskeste, den høyeste eller den sterkeste. Da tenker jeg at den mentale siden av basket kommer veldig gjennom.

– Skyting er også noe jeg tar «pride» i, for å si det sånn. Det er noe jeg legger mye arbeid i, jeg skyter mye hver dag. Jeg liker å anse meg selv som en av de beste skytterne uansett hvor jeg spiller. Nå er det veldig mye fokus på å skyte trepoengere, og det passer min spillestil naturlig.

Hylles av sjefen

Göttingens nye pointguard har vist at det ikke er størrelsen det kommer an på. Han har til tider herjet med motstanderne i de første kampene. Allerede i debuten ble han banens beste med 21 poeng i 91-87-seieren over Ratiopharm Ulm.

Og det er ikke bare fansen som ser en kommende stjerne i den talentfulle nordmannen. Klubbens sjefstrener, Roel Moors, er særdeles fornøyd med nysigneringen.

VIKTIG SPORT: Basket er den store idretten i Göttingen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Harald er først og fremst en veldig god basketspiller, men kanskje like viktig en flott person med en god mentalitet. Jeg hadde virkelig troen på egenskapene hans, men jeg må si at han har overrasket meg. Selv om han kom fra en god liga er dette et stort steg opp. Han spilte som om han var hjemme i den første kampen, så det sier litt om hans karakter. Men han har ikke bare vært god i den første kampen, han har levert på et høyt nivå etter det også. Han har vært en strålende signering og han har overgått mine forventninger, sier den belgiske treneren til TV 2.

Viktig tavle i gangen

Moors er allerede tydelig på at Frey har alle muligheter til å klatre videre på karrierestigen.

– Han har ingen frykt, han er en vinner og han har talentet. Han har bevist at han hører hjemme på dette nivået og han har potensiale til å spille på et enda høyre nivå. Hvis han fortsetter utviklingen er ikke Göttingen hans endestasjon, det er helt sikkert.

Eika Frey har akkurat kommet seg på plass i Tyskland og det første målet er å etablere seg der. Men den reflekterte basketproffen har planer og drømmer for fremtiden.

IKKE ENDESTASJONEN: Frey har store ambisjoner, og treneren mener han kan nå lenger enn Göttingen Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er et mål som beveger seg hele tiden. Tilbake til Spania og øverste nivå der, kanskje? Man snakker jo om at det er verdens nest beste nasjonale liga, etter NBA. Jeg kommer aldri til å sette et tak for meg selv, og en vakker dag er det en drøm å spille i NBA også. Men akkurat nå er det såpass langt unna at jeg tror ikke det har noe for seg å fokusere på det hver dag. Det blir å takle de utfordringene som kommer på løpende bånd. Ta stegene og nivåene, og Euroleauge er definitivt noe jeg har et mål om.

Svaret er gjennomtenkt og det er tydelig at den mentale biten av idretten er svært viktig. I leiligheten like utenfor sentrum av Göttingen henger det en tavle i gangen som betyr mye for Frey.

OVERSIKT: Harald Frey bruker en tavle i gangen som motivasjon. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Her skriver jeg ned hvor mange gode dager jeg har hatt på rad. Så langt denne uka er det fem av fem. Man må være ærlig med seg selv, så om jeg har en dårlig dag merker jeg ikke av en til. Da begynner jeg heller på nytt og nullstiller. Jeg nullstiller hver uke, så hver mandag begynner jeg på en måte på nytt.

– Det handler om arbeidet jeg legger ned. Har jeg tatt vare på kroppen, har jeg restituert riktig, har jeg spist riktig, sånne ting. Tar jeg de rette valgene hele veien har det vært en god dag. Det bygger jo selvtillit å få flere gode dager på rad. Jeg studerte psykologi på Montana State, så jeg håper jeg lærte et par triks der og at det ikke var en bachelor for ingenting.

På inspirasjonstavlen står det også noen velvalgte ord.

– Det står; du fortjener dette. Fokus fremover og ingen tvil, ingen frykt.

GODE DAGER: Tavlen hjelper med å fokusere på det positive. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det har noe med at jeg er i en ny liga og at det er et steg opp. Jeg føler det er viktig å tenke at jeg er her for en grunn. Jeg fortjener å være her. Det er ikke en gave fra noen, dette er noe jeg har jobbet for og fortjent. Når jeg får sjansen, må jeg ta den. Tavlen er en fin påminner når jeg går frem og tilbake her. Det har absolutt vært en fin, liten hjelper på veien.

Inspirert av Braut

Tilbake utenfor hjemmearenaen til Göttingen ser en supporter på kampprogrammet og utbryter:

– Han er som Erling Haaland, sikkert. Den nye Erling!

Det er bare rundt to og en halv time i bil vestover fra Göttingen til Dortmund og Frey, som også er fotballinteressert, ser ikke bort fra at han tar turen for å se Braut i aksjon.

– Det er jo helt latterlig det han driver med. Det er stor idrett, kan man si. Det er helt i verdensklasse og jeg har alltid vært ekstra imponert over de som klarer å prestere i de største idrettene i verden. Det er ikke bare et engangstilfelle, han fortsetter å prestere hver gang han entrer banen. Det syns jeg er dritkult og inspirerende.

Dunken får TV 2-Paasche til å ta av: – Det er det villeste!

Vil inspirere håpefulle basketspillere

Braut Haaland har vekket oppmerksomhet i hele verden. Eika Freys prestasjoner på landslaget har også hevet et og annet øyebryn. Særlig da han var nærmest umenneskelig og scoret 38 poeng i EM-kvaliken mot Kosovo i februar.

– Det legges merke til. Verden er liten, og det er øyne og ører over alt. Treneren til Kosovo har selv vært 15 år i Olympiakos, vunnet Euroleauge og jobber som speider for Sacramento Kings i NBA. Han pratet veldig varmt om Harald før kampen, og sikkert ikke noe mindre etter. Alt er mulig. Han har jo foreløpig ikke møtt et nivå han ikke har tatt. Jeg tror han kan ta både ett og to knepp til opp, sier landslagssjef Mathias Eckhoff til TV 2.

Selv håper Frey på å være med å løfte landslaget. Nå topper Norge tabellen og 3. juli venter den TV 2-sendte gruppefinalen mot Danmark for å nå neste steg i EM-kvaliken.

– Det hadde vært veldig, veldig stort for oss å slå Danmark. Jeg tror absolutt vi har en gruppe spillere som kan gjøre det bra internasjonalt. Alle nabolandene våre er på vei oppover, så jeg tenker at det er ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det samme. Det er det jeg og lagkameratene på landslaget håper litt på, at vi kan skape litt medvind og vise at det faktisk er mulig. For meg handler det om å holde fokus på meg selv, men også prøve å fremme basket på en kul måte. Jeg prøver å vise at det er mulig også for folk fra Norge å klare seg på den store scenen.

Se reportasje fra Göttingen i videovinduet øverst