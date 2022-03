Nye regler for hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene. Mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen.

– Det er imidlertid behov for noen justeringer for å tilpasse regelverket mer til et moderne arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Fra 1. juli trer de nye reglene i kraft, som blant annet innebærer at regjeringen opphever forskriftens særregler om arbeidstid.

Dermed blir arbeidsreglene i arbeidsmiljøloven gjeldende også for hjemmearbeid.

– Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier Mjøs Persen.

Når det gjelder arbeidstid, har forskriften tidligere hatt en del særbestemmelser om dette.

Departementet mener imidlertid at de alminnelige arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven bør gjelde, da behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret.

Dessuten vil endringen medføre at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.