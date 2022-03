Ekspert: Derfor flykter eliten fra Russland

Både motstandere og tilhengere av Putin har forlatt Russland i frykt for hva Ukraina-krigen betyr for fremtiden.

Både venner og uvenner av Vladimir Putin kjenner på ringvirkningene av den russiske presidentens invasjon av Ukraina.

I februar alene observerte flysporingstjenesten Flightradar24 rundt 1000 private flyavganger fra Russland, hvorav 300 var mellom 24. og 27. februar, dagene etter den russiske invasjonen var et faktum.

RINGVIRKNINGER: Flere russere kjenner på de økonomiske ringvirkningene av Putins krig i Ukraina. Illustrasjonsfoto. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

Russere reiser av ulike grunner. Noen har uttalt seg kritisk om Putin og frykter for sin sikkerhet, andre forsøker å rømme fra konsekvensene av Vestens kraftige sanksjoner mot Russland i håp om at deres russiske formuer skal overleve tapet eller at de skal unnslippe reglene.

Både motstandere og tilhengere av Putin har én ting til felles; de er i stadig større grad bekymret for hva krigen vil bety for deres fremtid i Russland.

Hjerneflukt

Tidligere denne uken pakket teknologidirektør og redaktør av det uavhengige nyhetsnettstedet Meduza, Ilya Krasilshchik, sine viktigste eiendeler i tre kofferter.

Med en enveisbillett til Dubai i hånden fortalte han avisen Financial Times at hjemlandet «var på vei mot avgrunnen» og at han reiser vekk.

Håpet er å unnslippe spiraleffekten av Putins invasjon av Ukraina og vestlige sanksjoner.

– Landet vi bodde i har blitt ødelagt. Hvilken fremtid har et land hvor chekisty har tatt makten, sa han til avisen, og refererte til det sovjetiske ordet for sikkerhetstjenester.

– Jeg tror ikke et slikt land har noen fremtid. Alt det kan gjøre er å overleve.

FLYKTER: Flere titusener av russere reiser nå vekk fra hjemlandet i håp om å slippe unna spiraleffekten av Putins invasjon av Ukraina. Her fra flyplassen i Moskva. Illustrasjonsfoto. Foto: Stringer / Reuters / NTB

Han er kun en av flere lederskikkelser innenfor den russiske teknologi- og businessverdenen som nå flytter kontoradressen utenfor Putins grenser.

Den siste tiden har flere tusener velstående russere gjort samme reisen

– Hjerneflukt er alltid et stort problem, sier seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub M. Gozimirski, til TV 2.

Han har selv jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved instituttet i over 20 år.

SENIORFORSKER: Seniorforsker Jakub Gozimirski ved NUPI tror Putins krig i Ukraina vil føre til hjerneflukt fra Russland. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ifølge seniorforskeren er det i hovedsak tre grunner til at velstående russere flykter utenlands nå: misnøye med Putins politikk, dårlige karrieremuligheter i hjemlandet og større arbeidsetterspørsel andre steder, hvor lønnsseddelen ikke utbetales i russiske rubler.

– Folk ser at de besitter kunnskap som er høyt etterspurt andre steder i verden, samtidig som utsiktene deres i Russland blir stadig verre, sier han.

– Det at valutaen har falt så dramatisk siden krigen begynte har ført til at mange plutselig tjener opp mot 30 prosent mindre nå enn de gjorde kun forrige uke, legger han til.

Prima ballerina med skarp kritikk

Gozimirski påpeker at mange av de som nå reiser, gjør det som en slags protest mot Putins politikk og regime, spesielt etter invasjonen i Ukraina.

Blant dem er den kjente russiske prima ballerinaen Olga Smirnova (30), som flyktet til Nederland tidligere denne uken etter å ha fordømt Putins krig på sosiale medier, ifølge Huffington Post.

I meldingen, som ble publisert på appen Telegram, skrev danseren at hun var i mot krigen «med alle fibrene i kroppen», og at hun aldri trodde hun «ville skamme seg over Russland».

KRITISK: Prima ballerina Olga Smirnova, som blant annet har danset i den verdenskjente balletten Svanesjøen, har forlatt Russland for Nederland etter at hun offentlig kritiserte Putin på appen Telegram. Foto: Yann Coatsaliou / AFP / NTB

Det førte til at hun sluttet som danser ved den verdenskjente Bolshoi-balletten i Moskva med umiddelbar virkning etter å ha vært deres prima ballerina i seks år, og i stedet begynner på nasjonalballetten i Amsterdam.

– For noen er det en politisk demonstrasjon å forlate Russland, og de reiser fordi de ikke ser en fremtid i regimet, som de opplever er i ferd med å snu tiden tilbake, forklarer Godzimirski.

Ifølge BBC er ikke Smirnova alene i å kritisere Putin blant Russlands kulturelite. Også den tidligere kunsteriske lederen ved Bolshoi-ballettten, Alexei Ramansky og den tidligere hoveddanseren ved Mariinsky-balletten, Diana Vishneva, har vært vokale om sin motstand mot Ukraina-invasjonen på sosiale medier.

Prøver å unnslippe sanksjoner

Det er heller ikke kun snakk om menneskeflukt fra Russland, men også en pengeflukt ettersom russiske oligarker har investert verdier i milliardklassen i utlandet framfor hjemme i Russland.

Det har ført til at destinasjoner som Dubai har blitt et populært sted for Russlands rikeste, og ifølge Financial Times har flere av landets oligarker emigrert dit i et forsøk på å slippe unna vestlige sanksjoner den siste tiden.

INVESTERINGSMEKKA: Flere rike russere og oligarker har investert stort i Dubai. Nå reiser mange av dem dit for å unnslippe vestlige sanksjoner mot dem. Foto: Aijaz Rahi / AP / NTB

For også tilhengere av Putin reiser nå fra Russland.

– Mange oligarker satser på det man omtaler som risiko-diversifisering. Det vil si at de sannsynligvis har plassert en del av formuen i Russland, en del i vestlige banker og offshore-kontoer, og en del andre steder som de håper vestlige sanksjoner ikke strekker til, forklarer Godzimirski.

Enorme tap på det russiske aksjemarkedet, en valuta på kollisjonskurs og total stans av vestlige investeringer i hjemlandet har dermed ført til at også Putins støttespillere føler på de økonomiske konsekvensene av krig.

Det er ikke noe seniorforskeren tror vil endre seg med det første.

– Dagens utvikling vil trolig føre til at det ikke blir veldig attraktivt å flytte tilbake til Russland selv om det skulle komme en fredsavtale rundt Ukraina.

Russland-skepsis

Men Godzimirski legger til at det ikke er et nytt fenomen at Russlands elite flytter utenlands.

– De rikeste har på mange måter reist fra Russland for lenge siden, både i den forstand at de har oppholdt seg utenfor Russlands grenser i mange år, men også fordi de har prøvd å bli en del av den globale makteliten og har plassert store deler av sine formuer i Vesten i frykt for å bli fratatt eiendelene sine fra den russiske stat, sier han.

Seniorforskeren tror likevel at det kan bli vanskeligere for russere, blant annet i teknologisektoren, å emigrere til Vesten.

– I det teknologiske miljøet kan russere på en side oppfattes som politiske flyktninger fra Putins Russland, men vi har også sett at Norge og resten av verden viser en viss mistenksomhet mot folk med russisk bakgrunn, legger han til.

MISTENKSOMHET: Seniorforsker Jakub Godzimirski ved NUPI tror Vesten i større grad vil være skeptiske til russere som jobber i teknologisektoren. Her fra Moskva City i Russlands hovedstad. Foto: AFP / NTB

Blant annet PST har tatt for seg problemstillingen i sine trusselvurderinger, understreker Godzimirski.

– Frykten er at russisk etterretning kan plassere folk i nøkkelposisjoner i vestlige teknologiselskaper for å få tak i teknologi og sensitiv informasjon, sier han og legger til:

– Når flere titusener forlater landet, må man regne med at noen ikke kun har personlige hensikter, men at også den russiske stat kan se seg tjent med det.