Isak Dreyer åpner opp om fortiden

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Farmen Kjendis-vinneren har gått fra å være den ensomme gutten som gikk alene på tur i skogen til å bli et forbilde for mange. Nå åpner han opp om fortiden.

Vi ble først kjent med bodøværingen, Isak Dreyer (27), da han danket ut alle konkurrentene i NRK-programmet «Norges tøffeste». Siden har fikseren og snekkeren vunnet Farmen Kjendis og skapt mange overskrifter.

Men livet hans har ikke alltid vært like glamorøst. I boken «En hardbarka jævel» åpner han opp om oppveksten og den vanskelige tiden rett før han ble rikskjendis over natten.

Til God morgen Norge forteller Isak at i tidlig alder skilte seg ut.

– Jeg var en liten gutt som kanskje ikke alle lærere var alt for glad i på den tiden. Jeg kunne være litt engasjert, og det var ikke bestandig i det faglige innholdet. Jeg var engasjert og ivrig, så det har aldri stått på innsatsen.

HAR ALLTID ELSKET NATUREN: Helt siden Isak var liten har foreldrene tatt han med ut i naturen. Foto: Privat

Isak passet ikke inn i skolesystemet, som lærerne desperat forsøkte å få han inn i. På skolebenken vandret tankene hans til fisking, jakt og alt annet enn matteoppgaver og prøver. Ikke var han så opptatt av å passe inn heller.

– Har du alltid likt å være alene?

– At jeg likte det skal jeg kanskje ikke si, men jeg har vært en del alene, men det tror jeg ikke er farlig heller.

Forbildene

Interessen for jakt og fiske har bodøværingen fått hjemmefra.

– Jeg har noen foreldre som var veldig turinteresserte, og som tok meg med på jakt og fiske helt fra starten.

Både foreldrene og andre med samme arbeidsmoral og stå på-vilje, var de menneskene 27-åringen hadde som forbilder som barn.

MISLIKTE SKOLEBENKEN: Isak Dreyer ville mye heller jobbe enn å gå på skole. Foto: Privat

– Det var de folkene jeg så opp til. Det var de som jeg syntes var tøffe gutter, som stod på og jobbet, dro ut i fjellet og alt det der.

Selv om Isak verken likte skolesystemet eller skolen, klarte han å sikre seg fagbrevet som snekker.

–Jeg fikk rotet meg til det etter hvert. Livet ditt er rigget og styrt til du er 16-17 år, så du har ikke noe valg egentlig. Det var der det skjedde, så man måtte være der. Man kan jo skulke, men jeg har aldri vært noen skulker. Jeg har alltid møtt opp og vært ivrig med mitt.

Måtte ta grep

Etter endt skolegang dro han en tur i Forsvaret. Da han kom hjem, bestemte han seg for å flytte på hytta. Her ble han værende i to år.

– Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg burde være der i to år, men jeg hadde ikke noe annet sted å bo. Jeg kunne ha flyttet hjem igjen til foreldrene mine, men det gadd jeg ikke, så da ble det til det.

Farmen Kjendis-vinneren innrømmer at dette var to dystre år.

– Det var litt halvveis den perioden der. Jeg gadd lite. Jeg jobbet alltid kjempemasse, men jeg var lite engasjert og inspirert i livet, så det gikk litt sånn på halv åtte både med mat og med livet. Man bør ta litt bedre vare på det meste i livet sitt enn det jeg gjorde akkurat da.

– Når snudde det?

– Det var ikke sånn at jeg så lyset eller fikk en åpenbaring. Men noen dager, når jeg gikk oppover mot hytta, det pissregna og jeg hadde ikke noe mat eller noen ting, så tenkte jeg at: «Hvis jeg faktisk ikke gjør noe nå, eller gjør en endring, så går jeg opp denne stien til hytta og gjør dette livet resten av livet», sier han og fortsetter:

– Det kommer ikke noen andre som tilbyr meg en ny plass å bo eller foreslår noe nytt jeg kan gjøre. Det er ingen som fikser det for deg. Jeg tenkte at det måtte gå an å få tak i noe bedre enn det jeg hadde der.

Isak bestemte seg for å ta grep. Han sa opp jobben som snekker og fikk jobb som fisker i stedet.

– Det ble noe helt nytt, og det var det jeg tenkte at jeg skulle gjøre, for da fikk jeg en helt ny hverdag. Jeg skulle ikke lenger på hytta hver dag, og livet mitt ble helt annerledes.

Legger ut på nytt eventyr

Livet til Isak har igjen tatt en ny vending. På et halvannet år har han rukket å vinne to reality-program, få sin egen podkast og gitt ut sin første bok.

Nå legger han ut på tur med eventyrer Jens Kvernmo – en tre måneders lang reise på Grønland.

– Vi skal på tur. Det blir rått, det.

Siden Farmen kjendis har også den søte musikken som oppsto mellom Dreyer og influenser Sophie Elise Isachsen under oppholdet, fått mye oppmerksomhet.

Det er også noe som nevnes i boken hans.

Til VG tidligere denne uken ønsket ikke Dreyer å kommentere forholdet til Isachsen.

– Hvordan blir det å være borte fra Sophie Elise i tre måneder?

– Det er klart at det blir kjedelig det, avslutter han.