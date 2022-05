Sommerhytta-Marius dro tilfeldig på «trening» – nå er han på landslaget

Tilfeldigheter førte til at Marius Holst Sætre (28) havnet på landslaget.

Daria Rønning Klovholt (26) og Marius Holst Sætre (28) kjemper i disse dager om å samle flest mulig gullhammere på Sommerhytta, for å vinne hytta de selv pusser opp. Så langt har paret vunnet én hammer.

Paret møttes på Tinder sommeren 2019, og fant raskt tonen. Kort tid senere kjøpte de seg leilighet sammen i Oslo.

– Men vi har ikke vært samboere på veldig lang tid, sier Daria og ler.

SAMBOERE: Daria og Marius er samboere, men har tilbragt lite tid sammen det siste året. Foto: TV 2/Espen Solli

For samboerskapet har paret fått føle lite på de siste årene. Marius jobber nemlig som prosessingeniør, og blir hyret inn til ulike prosjekt fortløpende. I løpet av det siste halvåret har sørlendingen vært hjemme totalt fem uker.

Det har derimot skiensjenta lite imot.

– Jeg har ikke noe problem med det. Jeg er en person som trives veldig godt i mitt eget selskap, og jeg liker egentlig å være for meg selv. Selvfølgelig, jeg hadde ikke trengt så mye tid alene, men det går fint, sier hun når TV 2 ringer paret.

Tross mye avstand mener paret det er noen fordeler med å være mye borte fra hverandre.

– Jeg synes det er hyggelig for forholdet sin del – at vi gir hverandre rom for å gjøre det vi har lyst til. Så er det ekstra hyggelig når vi sees igjen. Man setter så pris på den tiden man får sammen. Da blir det ekstra hyggelig.

GODT SELSKAP: Daria og Marius trives i hverandres selskap. Foto: TV 2/Espen Solli

Selv om det siste året har vært ekstremt, slik Marius beskriver det, forberedte han Daria på at jobben hans ville føre med seg mye reising.

– Det var en ting jeg måtte si, som hun måtte avgjøre om det var noe hun kunne leve med.

Ja-menneske

Da paret matchet på datingappen Tinder sommeren 2019, svarte ikke Daria på meldingen hun fikk av Marius. Sørlendingen nøyde seg dog ikke med svar, og da han kontaktet henne på Instagram så Daria seg nødt til å svare.

Det endte med festivaltur til Kristiansand.

– Jeg og en venninne hadde en veldig spontan sommer med mye fri, så vi ville gjøre mest mulig. Da Marius inviterte oss til Palmesus, tenkte vi: «Ja, hvorfor ikke?» Så vi hoppet i det. Jeg var et ja-menneske den sommeren, noe som egentlig ikke er helt meg, forklarer hun.

Paret fant raskt tonen, og kort tid senere dro de på utenlandsferie sammen.

– Vi startet egentlig med et avstandsforhold med en gang, siden vi bodde i forskjellig byer. Jeg flyttet fra Kristiansand til Oslo etter vi hadde pratet i halvannen måned omtrent. Så bestilte vi tur til Spania sammen ganske kjapt etter det. Da fikk vi bruke mye tid sammen, forklarer Marius.

At dette var full klaff, var det ingen tvil om. I ettertid synes Daria det er gøy å tenke tilbake på at hun turte å takke ja til å bli med på tur.

– Jeg synes egentlig det var litt skummelt å dra til Spania med en jeg ikke kjente så godt, men mammaen min sa: «Ja, herregud, hvorfor ikke? Da får du enda en ferietur i sommer». Hun var veldig for at jeg skulle gjøre det, så da tenkte jeg: «Hvorfor ikke?» Det var veldig gøy, og mange spontane ting som gjorde at det funket så bra. Det lønner seg å være ja-menneske av og til, sier hun og flirer.

Fikk juling

Det er ikke til å stikke under stol at konkurranseinstinktet hos paret ligger på litt ulike nivå. Det har vært en utfordring.

– Det er selvsagt mer irriterende for Marius å dra med seg en som ikke er så gira, men det kommer seg veldig, sier Daria.

INNSATS: Konkurranseinstinktene har litt ulikt nivå. Det skal derimot ikke stå på innsatsen, her fra en konkurranse tidligere i vår. Foto: TV 2

Konkurranseinstinktet til Marius slo virkelig til, da han ved en tilfeldighet skulle teste ut en ny idrett i studietiden sin.

I 2013 flyttet sørlendingen til Porsgrunn i Telemark for å studere på universitetet. Der møtte han klassekameraten Arne Oma Torsen (28), som hadde lyst til å starte med en idrett. Valget falt på rugby.

Da duoen skulle dra på sin første trening for studentlaget, ble de mildt sagt overrasket over beskjeden de fikk.

– Vi skulle dra på trening, men den dagen var det kamp. Så uten helt å kunne reglene, spilte vi får første kamp. Vi fikk ganske bra juling begge to.

Julingen stoppet ikke Marius og kameraten fra å dra tilbake.

– Jeg tror jeg kom litt tilbake for hevn, for begge var hevngjerrige. Vi kunne ikke få juling, og slutte. Da begynte vi å trene for å komme oss tilbake på banen.

I løpet av studieperioden spilte Marius og kameraten på studentlaget. I sitt siste år ble begge plukket ut til å spille på landslaget.

– Jeg fant en posisjon jeg trivdes i, hvor jeg ble bedre og bedre. Jeg hadde forsøkt å komme inn på landslaget de to foregående årene, men av god grunn trengte jeg litt mer tid, forteller han.

DUGNADSHJELP: Kameraten Arne og Darias venninne Frida bidro med hjelp da hytta skulle beises. Foto: TV 2

Siden han og kameraten Arne begynte på studentlaget, har de konkurrert mot hverandre. Selv om de fremdeles spiller sammen på landslaget, synes Marius det er ekstra kjekt å konkurrere mot hverandre.

– Vi spiller på forskjellige lag, og konkurrere om å vinne serien. Motivasjonen vår har hele veien vært å gjøre det bedre enn den andre. Det synes jeg er gøy – vi begynte å spille på samme nivå, er omtrent samme størrelse, og konkurrerer om samme plass.

Må opp i ringa

Nå har sørlendingen vært på landslaget i rugby siden 2017. De to siste årene har treninger og spill dog uteblitt, grunnet pandemien.

Snart er det oppstart igjen, hvor han som alle andre må kjempe for plassen sin på nytt.

– Om jeg er med videre denne gangen vil tiden vise. Alle stiller på lik linje, så det er ferdighetene som gjelder. Jeg må brette opp ermene, og komme i gang med treningen, skal jeg ha en sjanse videre. Jeg må opp i ringa.

