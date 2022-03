Tre personer arrestert i aksjon: – Hvitvasking i millionklassen

Politiet har i samarbeid med Skattekrim gått til aksjon mot et nettverk innen transportbransjen.

Tirsdag 15. mars gikk politiet i samarbeid med Skattekrim til aksjon mot et kriminelt nettverk innen transportbransjen. De involverte har tilhørighet i Oslo-området og Sandnes kommune.

– De arresterte er siktet for grovt skattesvik og grov hvitvask i millionklassen, skriver politiet i en pressemelding.



Til sammen 40 tjenestepersoner fra politi og skatt deltok i den koordinerte aksjonen mot seks ulike adresser i flere kommuner.

Politiet etterforsker de pågrepne som del av en organisert kriminell gruppe, og ytterligere en person er etterlyst i saken.

Bakgrunnen for arrestasjonen er at de involverte har unndratt store verdier fra beskatning. Politiet betegner handlingene som et alvorlig angrep på den frie konkurransen i transportbransjen.