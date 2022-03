Daniel Kvammen med en annen manns skjebne i sine hender: – Ekte angst

Den 33 år gamle artisten jobbet for første gang som ledsager under Ridderrennet på Beitostølen. Dermed hadde han ansvaret for å få en synshemmet skiløper gjennom en ti kilometer lang løype.

Få minutter før Kvammen skal stille til startstreken får han plutselig enormt med nerver:

– Dette begynner å bli veldig skummelt. Jeg vet ikke om jeg klarer å holde følge! Angst! Ekte angst, sier Kvammen.

At han er nervøs, er kanskje ikke så rart. Det er ikke hvem som helst han skal ledsage. Hvis han ikke klarer å gi tydelige beskjeder, samt holde tempoet til utøveren han er teamet opp med, blir rennet ødelagt for deres del.

Hvordan Kvammen klarte rollen som ledsager, ser du i God kveld Norge-videoen øverst i saken.

LAG: Kvammen ledsager Knut Sørskår, som vant et skiskytterrenn dagen før. Foto: Line Haus/TV 2

En ære

Ridderrennet er et skirenn for utøvere med syns- og/eller bevegelseshemninger. Rennet avholdes på Beitostølen hvert år i slutten av mars, som en del av den internasjonale Ridderuka.

Gjennom uken får handikappede konkurrere i slalåmbakken, på skiskytterarenaen og i langrennsløypa. Det var under sistnevnte arrangement at Kvammen stilte opp som ledsager.

Den Kompani Lauritzen-aktuelle artisten hadde en konsert for deltakerne på Ridderrennet onsdag kveld. Han ble spurt om han kunne bidra som ledsager dagen etter – og blunket ikke før han takket ja.

– Det er noe med å få lov til å bidra. Det er en kjempefin sak. Det er samhold og mestring. Jeg syns det er stort og fint å få lov til å bidra.

HYLLER ARRANGEMENTET: Kvammen sier det å være ledsager er noe av det mest givende han har gjort. Foto: Line Haus/TV 2

På lag med en helt

På torsdag stilte han altså som ledsager for den sterkt svaksynte langrennsutøveren Knut Sørskår (23), som for øvrig har gått på Haugesund toppidrettsgymnas. Tidligere i uka vant han også skiskytterrennet i klassen «svaksynt senior».

– Det er så stressende, fordi jeg føler jeg har noen andres prestasjoner i mine hender. Jeg håper jeg gjorde en god jobb. Jeg er så imponert over Knut, men også de andre deltakerne her. For noen helter, sier Kvammen etter målgangen.

På konkurransedagen var det helt flatt lys, noe som gjorde det ekstra krevende for de synsnedsatte deltakerne. Sørskår har 95 % nedsatt syn, og var dermed avhengig av instrukser fra Kvammen.

– Det var veldig imponerende med tanke på at han aldri har ledsaget før. Fryktelig bra ledsaging det her, sier Sørskår, men innrømmer likevel at Kvammen gjorde én feil. Se hvilken feil i videoen øverst.

Det er langt fra bare Kvammen som stiller opp helt gratis som frivillig denne uken. Arrangementet er i stor grad bygget på frivillighet, og alt fra funksjonærer til kiropraktorer stiller opp uten å ta ei krone.

I år avsluttes ridderrennet med en høytidlig sermoni med Hans Majestet Kongens Garde lørdag 29. mars, etterfulgt av et langrennsritt.