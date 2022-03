Russland lanserer ny hurtigmatkjede – drar du kjensel på logoen?

De siste ukene har flere vestlige bedrifter trukket seg ut av Russland i protest mot landets invasjon av Ukraina, eller tjenester har blitt blokkert av russiske myndigheter.

Som tilsvar på den massive boikotten, kunngjorde russiske myndigheter at de fjerner opphavsrettighetene til selskap fra land som er fiendtlig innstilt til Russland.

Det åpner opp for en rekke mer eller mindre kreative russiske kopier av velkjente merkevarer, som skal fylle tomrommet etter vestlige varer og tjenester.

Russisk Instagram-kopi

Først til den digitale verden: Sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter er blokkert for russiske borgere. TV 2 har tidligere skrevet om russiske influensere som sørger over mangelen på sosiale medier, som fikk mange til å reagere.

REAGERER: Olga Buzova uttrykte frustrasjon til sine over 23 millioner følgere etter at Instagram ble blokkert i hjemlandet. Foto: Foto: Instagram /@ buzova86

Nå kommer russiske app-utviklere influenserne til unnsetning, og lanserer et alternativ til bildedelingstjenesten Instagram. Den russiske Instagram-klonen går under det klingende navnet «Rossgram». Instagram-eier Meta har foreløpig ikke kommentert kopien, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi bestemte oss for å ikke gå glipp av denne sjansen til å lage en russisk variant av det populære sosiale mediet, som er elsket av våre landsmenn, skriver PR-sjefen på det russiske nettsamfunnet VKontakte.

INSTAGRAM-KOPI: Snart lanseres den russiske ekvivalenten av Instagram. Foto: Skjermdump/Rossgram

App-utviklerne sier de var forberedt på at sosiale medier i Russland ville bli blokkert som følge av Ukraina-krigen. Foreløpig markedsføring viser at det visuelle uttrykket til «Rossgram» i stor grad vil ligne på originalen Instagram. Appen lanseres 28. mars, ifølge Reuters.

Big Mac-abstinenser

Russiske kopier av velkjente amerikanske merkevarer stopper ikke der. Da McDonald's kunngjorde at de ville trekke seg ut av Russland tidligere denne måneden, stilte flere russere seg i køer for å få en siste Big Mac.

Nå ønsker et russisk selskap å fylle tomrommet i markedet, med den ferske restaurantkjeden «Onkel Vanja».

SØKNAD: Det russiske selskapet Russian Field Logistics har sendt inn en søknad til det russiske patentkontoret, hvor de ber om å få åpne hurtigmatkjeden «Onkel Vanja». Foto: Det russiske patentkontoret

At et firma ønsker å mette russernes appetitt for hamburgere er naturlig nok, men den ferske kjedens logo vekker oppsikt. McDonald's hadde sin siste åpningsdag 14. mars, men allerede 12. mars sendte selskapet Russian Field Logistics inn en søknad til det russiske patentkontoret.

I søknaden ber selskapet om å åpne flere hurtigmatkjeder kjennetegnet av en kyrillisk «B», som står for «V»-en i «Onkel Vanja». Bokstaven er i gull og på rød bakgrunn, og er påfallende lik logoen som pryder de nå stengte McDonald's-restaurantene.

Kan ta over lokalene

Den Chicago-baserte restaurantgiganten McDonald's har foreløpig ikke kommentert «Onkel Vanja».

Fastfood-kjeden ble tidlig utpekt som et mulig mål for russiske hevnaksjoner mot boikotten, og ifølge Chicago Business frykter man nå at «Onkel Vanja» og tilsvarende kopikjeder vil flytte inn i de 850 tomme McDonald's-restaurantene rundt omkring i landet.

KØ: Folk i St. Petersburg trosset lange køer for å få seg en siste smak av McDonald's på mandag, da restauranten hadde sin siste åpningsdag. Foto: AP Photo

Leder av det russiske underhuset, Vyacheslav Volodon, tok allerede i forrige uke til orde for at «Onkel Vanja» burde ta over de ubrukte lokalene.

– De sa at de ville stenge. Det må de bare gjøre. Men i morgen bør vi ikke ha McDonald's i de lokalene, men Onkel Vanja. Jobber må beskyttes og prisene senkes, sa Volodon ifølge Washington Post.

Lokale ingredienser

Den britiske avisa The Independent skriver nå at alle Moskvas 250 McDonald's-restauranter kan erstattes av «Onkel Vanja»-filialer innen et års tid.

FORLATT: Russiske politikere tar til orde for at «Onkel Vanja» kan flytte inn i de ubrukte McDonald's-lokalene. Foto: -

Ordføreren i Moskva, Sergej Sobjanin, sier ifølge avisa at Onkel Vanja er å foretrekke fremfor den amerikanske originalen, da 99 prosent av ingrediensene deres vil være russiske. Bystyret i hovedstaden har tildelt lokale hurtigmatkjeder en støtte på 500 millioner rubler, rundt 42 millioner kroner, for å hjelpe dem å etablere seg i byen.

Overfor Washington Post insisterer McDonald's på at den russiske boikotten er midlertidig. Selskapet anslår at de taper 440 millioner kroner i måneden på nedstengningen.