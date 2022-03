Chris Holsten: – Jeg må klype meg i armen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): For mange ble han lyden av pandemien. Nå er Chris Holsten (28) tilbake på scenen med ny musikk – med en stor begivenhet i sikte.

Den unge artisten har satt sitt preg med musikken de siste to årene. For mange ble han en trøst, da pandemien sto på som verst.

For to år siden slapp han nemlig låten «Hvis verden», sammen med Frida Ånnevik. En oversatt coverlåt som klatret til topps på listene i et nedstengt Norge.

– Vi lagde versjonen vår før vi visste hva Covid-19 var. Da pandemien brøt ut fikk låten en helt ny dimensjon. Jeg tror de fleste følte at verden raste sammen og det er veldig fint at musikken ble en trøst for mange, sier Holsten til God morgen Norge, og fortsetter:

EN TRØST: For mange ble han en trøst, da pandemien sto på som verst. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Som artist og låtskriver vil man appellere til følelser og det er utrolig å se hvordan folk har tatt låtene mine til hjertet sitt. Jeg skriver om mitt eget liv og jeg setter utrolig stor pris på at mange kan kjenne seg igjen i det.

Artisten fra Lillestrøm slapp første del av «Bak en fasade» høsten i fjor. Albumet var ikke bare hans debut, men også hans første norskspråklige. Det ble tatt svært godt imot.

Låtene har blitt strømmet over 30 millioner ganger, og singlene «Smilet i ditt eget speil» og «Bare når det regner» nådde både første- og andreplass på topplistene. Holsten rundet av året med publikumsprisene: Årets Låt og Årets Artist under P3 Gull i november i fjor.

PUBLIKUMSPRIS: Chris Holsten rundet av fjoråret med publikumsprisene: Årets Låt og Årets Artist, under P3 Gull i november i fjor. Foto: Privat

Ny musikk

– De siste låtene jeg har gitt ut ble skrevet under pandemien og er melankolske, nå går vi mot lysere tider og det blir gøy når jeg nå slipper mer lystige låter, sier han.

Holsten har tatt grep om blyanten med en rykende fersk utgivelse med del to av albumet «Bak en fasade».

– Jeg tror alle er mer gira etter pandemien, både artister og publikum. Det er helt surrealistisk å stå på scenen foran masse mennesker som hyler og står tett uten munnbind. Man setter ekstra stor pris på det nå, for det er jo det jeg lever for som artist.

Smakebiten med singelen «Høyt over havet» er en klar indikasjon på hva vi kan forvente av albumets andre del:

– Låtene i andre del er mer lystige, men det er viktig for meg at de også har en dybde. Det er en god kombinasjon hvor man kan danse og føle samtidig.

BAK EN FASADE: Chris Holsten byr på mer lystige toner, nå slipper han del 2 av debutalbumet. Foto: Warner Music

– Jeg må klype meg i armen

Nå står han på ulike scener over hele landet. Som ung drømte han om å få spille på Rockefeller Music Hall, men fremtiden har større planer for artisten – nemlig hovedstadens storstue.

– Oslo Spektrum er noe jeg aldri har turt å drømme om. Jeg må klype meg i armen, fordi det er sinnsykt svært og jeg har vanskeligheter med å tro på det selv.

I slutten av oktober skal Holsten fylle arenaen, og røper at han skal by på både dans og følelser.

– Jeg tror ikke det vil gå opp for meg før vi er der, det blir utrolig gøy, avslutter 28-åringen.