Avdekket mønster: På dette tidspunktet er det billigst å fylle

Prisen på drivstoff skrus opp to ganger i uken. Nå har Konkurransetilsynet kartlagt det nye mønsteret i prisendringene, som gjør at du kan spare penger på å fylle til riktig tid.

Allerede i høst begynte drivstoffprisene for alvor å øke. Etter at krigen brøt ut i Ukraina og oljeprisene har steget, har også prisen på diesel og bensin skutt i været.

Enkelte steder i landet har prisene vært oppe i 27 kroner per liter. Til sammenlikning kostet en liter bensin rundt 15 kroner i mars 2020.

Men til tross for at prisene nå stadig øker, kan du spare mye på å fylle tanken til riktig tidspunkt. Det viser en ny kartlegging fra Konkurransetilsynet.

Går i sykluser

I mange år var prisene på bensin og diesel lavest mandag og torsdag morgen. Det gamle mønsteret er nå brutt, men prisene går fortsatt i sykluser.

Som oftest økes prisen to ganger i løpet av en uke, og da økes de over hele landet i løpet av samme dag hos alle de store kjedene.

STIGENDE: Allerede i slutten av februar hadde drivstoffprisene bikket 20 kroner, og vel så det. Foto: Javad Parsa / NTB

– Prisøkningene ser ut til å skje hver tredje eller fjerde dag. De første løftene på hverdager skjer typisk rundt klokken 10, mens det skjer noe tidligere på morgenen i helgene, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet.

Ifølge Bjugn er prisene er på sitt laveste rett før denne prisstigningen skjer, men også i timene etterpå, før alle stasjoner har fulgt etter og også økt sine priser.

Rådet fra Konkurransetilsynet er derfor å følge med på prisbildet i nærområdet, og dermed unngå å fylle tanken når pumpeprisen er på det høyeste.

Mye å spare

Det er relativt mye å spare på å være en bevisst forbruker. Prisene varierer gjerne med opp mot 3 kroner per liter fra topp til bunn mange steder, og i perioder kan forskjellen være mer enn dette.

– For kunden er det er lurt å følge med over tid i de områdene man gjerne kjører mye. Da kan man danne seg et inntrykk av hva som er et lavt prisnivå i sitt eget lokalområde, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

FØLG MED: Om du holder et godt øye med prisutviklingen kan du finne ut når prisene er lavest i ditt område. Foto: Ingvild Gjersø / TV 2

Samtidig sier hun det kan være vanskelig i disse tider med stadig nye prisrekorder å vurdere hva som er lav pris.

– Vi ønsker derfor å prøve å gi kundene noen flere holdepunkter som kan hjelpe dem med å være prisbevisste. At det stort sett går tre eller fire dager mellom prisløftene er særlig interessant for bilistene å merke seg, sier Skjæveland.

Kan være heldig

Hun sier kunder som ofte passerer bensinstasjoner gjerne kan observere at prisene plutselig har blitt høyere, og at det dermed må ha skjedd et prisløft.



Da får man en indikasjon på at neste prisløft sannsynligvis vil skje om tre–fire dager, og dermed når prisene vil være på sitt laveste neste gang.

– I tillegg tar det gjerne noen timer før alle stasjoner har økt prisene på en dag med prisløft. Er man heldig kan det være andre stasjoner i området som ikke har økt prisene enda, sier Skjæveland.