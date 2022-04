Lokket studenter med gavekort for å flytte inn usett

TV 2 HJELPER DEG: Petoma Eiendom i Bergen brukte spesielle virkemidler for å skaffe leietakere.

Det store hybelhuset i Moldbakken 20 har ytterdør som ikke kan låses, stue uten vindu og et stort muggproblem.

Vi sender Otto «Sinnasnekker'n» Robsahm for å undersøke boligstandarden i studentkollektivet. Han blir tatt godt imot av beboerne i det hvite trehuset, som ligger rett utenfor Bergen sentrum og i gangavstand fra Norges handelshøgskole.

– En kjapp oppsummering er veldig enkelt. Huset er i altfor dårlig stand, sier Robsahm, og understreker at de fleste rommene mangler ventilasjon.

Deler av det elektriske anlegget i kjelleren har tilsynelatende vært der siden byggeåret, 1935.

Kvinnen som viser TV 2 hjelper deg rundt i huset ønsker ikke å stå frem på TV.

Hun forteller at hun følte seg presset av utleier til å signere kontrakten uten å se boligen på forhånd, noe som også antydes i en sms-korrespondanse mellom henne og utleier, Petter Rygel, daglig leder i Petoma Eiendom AS.

Lokket med Ikea-gavekort

I en melding før hun hadde signert leiekontrakt spurte kvinnen utleier om å få se leiligheten, men fikk til svar:

«Kan heller si det slik at dere får signert, så kan dere heller trekke dere om dere er misfornøyd.»

IKEA-GAVEKORT: Utleier Peroma Eiendom tilbød gavekort til leietakerne i dialog om kontrakt. Foto: Skjermbilde fra leietaker

I tillegg skriver utleier: «Dere kan også få dere et gavekort på Ikea på 5000 kroner til innkjøp og til å gjøre leiligheten litt koselig slik at dere får det litt som dere vil.»

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, har sett på noen av sms'ene mellom utleier og leietaker:

– Dette er første gang jeg ser. Han sier jo at du kan angre deg hvis du ikke liker boligen, så sånn sett er du jo trygg.

– Men det å lokke med et gavekort for å ikke se boligen, det er jo ikke greit hvis du da ville vært bundet.

– Forbrukerrådet er opptatt av at man skal se boligen og dra på visning før man signerer leiekontrakt, sier Skarderud.

Fem kvadratmeter og mugg

Det er fem soverom i kollektivet. Leietakerne forteller at ett av soverommene ikke er bebodd på grunn av mugg. Rommet er på fem kvadratmeter og kan leies for 3000 kroner pluss strøm.

Når vi besøker kollektivet ligger dette rommet til leie på Finn.no.

I annonsen står det at «leiligheten holder gjennomgående god standard ( . . . ) En flott leilighet med alle muligheter ( . . . ) Perfekt for studenter tilknyttet NHH.»

I rommet er det knapt plass til en seng, og det finnes ingen skap, hylle eller kommode.

MUGGENT ROM TIL LEIE: Et soverom på fem kvadratmeter i Moldbakken 20 i Bergen. Foto: Fredrik Drevon

Ventilasjonsluken er malt over. Rundt vinduet er det mange svarte flekker.

– Dette er helt ferskt. Ordentlig fersk sopp og mugg. Og det lukter helt forferdelig, sier Otto Robsahm.

På badet finner han en hylle som smuldrer opp ved berøring, og det elektriske opplegget til lampen over servanten er han svært kritisk til.

Men listen over problemer i boligen stopper ikke med dette rommet.

Stua i kollektivet har ingen vinduer.

Dørlåsene til soverommene har standardnøkler.

Leietakere viser filmopptak av vann som drypper fra taket. Det er uklart hvor vannet kommer fra.

Kommunen krever svar fra utleier

Over taket til kollektivet er det et loft der det ifølge Bergen brannvesen er etablert en boenhet.

Bergen kommune opplyser at de ikke har dokumentasjon på at leiligheten på loftet er godkjent for beboelse.

Etter TV 2 hjelper deg sin granskning, krever plan- og bygningsetaten at Petoma Eiendom skal redegjøre for utbyggingen av loftet.

«Dersom areal på loft brukes til beboelse uten at dette er godkjent, anbefaler vi at den ulovlige bruken opphører. Det er eiers ansvar at bygget ikke benyttes i strid med tillatelser,» skriver Plan- og bygningsetaten.

TV 2 hjelper deg har snakket med daglig leder Petter Rygel og styreleder Martin Augestad i Petoma Eiendom AS, og sendt dem en rekke forespørsler om intervju, men de vil ikke gi kommentar.

Alle de fire gjenværende beboerne i kollektivet ønsker å flytte ut, men er bundet av en treårskontrakt.

Leieforholdet er tidsbestemt og løper fra 1. august 2021 til 1. august 2024.

Det står i kontrakten at den ikke kan sies opp i leietiden, men «Begge parter kan dog si opp avtalen den 01.08 hvert år i avtaleperioden. Vilkåret for dette er at utleier/leietaker får skriftlig melding om dette snarest og senest den 30.04.»

Mycoteam: – Midd beiter på muggsopp

Daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen, har sett nærmere på muggproblemet i Moldbakken 20.

Ved hjelp en spesialtape og en mobilapp gjør Mycoteam en fjerninspeksjon. Prøvene er analysert i Mycoteam sitt laboratorium.

DNA-prøvene indikerer en unormal spredning av muggsopp i boligen. I støvet finner Mycoteam ulike typer muggsopp som forbindes med fuktskadede bygninger.

MUGG I MOLDBAKKEN 20: De store mørke ballene på skjermen er ekskrementer av midd og de små svarte flekkene er muggsoppsporer. Foto: Mycoteam

I rommet på fem kvadratmeter avdekket inspeksjonen muggsoppvekst i vindu, på vegg og bak list.

Prøvene viser stor forekomst av middekskrementer, samt at det er mye ekskrement i forhold til soppvekst, noe som indikerer at det har vært soppvekst en stund, og at den i stor grad er spist opp av midd.

– Midden har gått og beitet og spist opp muggen, sier Mohn Jenssen.

Utleier gjør helomvending

TV 2 hjelper deg har sendt Mycoteam-rapporten til Petoma Eiendom, men de har ikke svart.

SLAPP UT AV LEIEKONTRAKT: Student Benedikte Kristiansen takker TV 2 hjelper deg for at hun slapp ut av Moldbakken 20. Foto: Benedikte Kristiansen

Lenge så det ut til at leietakerne ikke ville slippe ut av treårskontraktene sine.

Men bare to dager etter at TV 2 hjelper deg-episoden Muggent leiemarked ble vist 24. februar, forteller leietaker Benedikte Kristiansen at alle fire slipper ut av kontraktene.

«Det har vært veldig tøffe tider, men nå kan vi endelig få puste igjen,» skriver Kristiansen i en epost til TV 2 hjelper deg.

«Vi har endelig klart å løse oss fra kontrakt i Moldbakken, og vi er alle på flyttefot nå. Vi vil bare si tusen takk for deres innsats og gode hjelp,» legger hun til.