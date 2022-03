Tradisjonelt har nybil- og bruktbilmarkedet i Norge vært ganske likt. Langt på vei har de samme merkene og modellene vært populære som nybiler – og som bruktbiler.

Men så kom elbilene for fullt, og endret på svært mye.

Nå er dieselbilene nesten usynlige på nybilstatistikken. De to første månedene i år ble det ikke solgt mer enn 700 nye dieselbiler her til lands. Samtidig er det omsatt 42.000 brukte biler med dieselmotor. Med det er dieselbilen fortsatt bruktmarkedets «vinner», målt i antall eierskifter.

På nybilmarkedet er situasjonen altså helt annerledes. Elbilene kryper nå opp mot en markedsandel på 80 prosent. Og de begynner også å gjøre seg gjeldende på bruktmarkedet.

14 prosent brukte elbiler

Så langt i år er det kjøpt og solgt rundt 13.000 brukte elbiler. Om lag hver sjuende bil som selges brukt er en elbil. For fem år siden var fire prosent av bruktbilene elbiler. Så langt i år er andelen på over 14 prosent. Tallet tilsvarer om lag elbilens andel av den samlede bilparken.

– For fem år siden var 92 prosent av alle bruktbiler en vanlig bensin- eller dieselbil. Så langt i år andelen under 75 prosent. Hybrider og ladbare hybrider utgjør resten. Det er ingen tvil om at elbiler får mer og mer plass i bruktmarkedet, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

Målt i antall er dieselbilene fortsatt klart størst på bruktmarkedet. Foto: CarNext.

Vil ha elbil som går langt

Han minner likevel om at det elektriske bruktmarkedet fortsatt er umodent.

– Bruktmarkedet for elbil vokser hver dag, men fortsatt selges det flere nye elbiler hver måned enn det omsettes brukte elbiler, sier han.

En annen grunn til at bruktmarkedet for elbiler er umodent, er at tre-fire år gamle elbiler ikke har den rekkevidden og størrelsen som nyere elbiler har, og som mange etterlyser. Undersøkelser NAF har gjort viser at folk flest ønsker seg elbiler med en rekkevidde på rundt 500 kilometer eller mer.

– Flere av de nye elbilene har en rekkevidde på rundt 500 kilometer, men en brukt elbil fra 2018 har typisk rundt 300 kilometer rekkevidde om sommeren, enda kortere om vinteren. Skal du ha en brukt elbil med 400-500 kilometer rekkevidde må du se etter en bil fra 2019 eller 2020. Unntaket er Tesla, sier Braadland, i en pressemelding.

Slik ser utviklingen i bruktmarkedet ut for de ulike drivlinjene. Grafikk: NAF.

Mener avgift bør fjernes

Han mener det er spesielt én ting som myndighetene kan gjøre for å styrke det elektriske bruktmarkedet.

- For å hjelpe bruktsalget av elbiler mener vi den planlagte omregistreringsavgiften på brukte elbiler må droppes. Fortsatt er omregistreringsavgiften på elbiler ikke innført, men den ligger i løypa så fort EU godkjenner den. Aller helst burde denne avgiften vært fjernet for alle biler. Å ha avgifter på omsetning av brukte varer er veldig unorsk, men det har man altså på biler, sier Braadland.

Fakta om bruktomsetning av biler: Så langt i år utgjør elbiler 14 prosent av bruktbilmarkedet. Det tilsvarer om lag hver sjuende bil.

I 2021 ble det solgt 70 000 brukte elbiler, eller 13 prosent av alle bruktbilsalg.

I 2021 ble det solgt 399 000 bensin- og dieselbiler. De utgjorde 76 prosent av bruktmarkedet. Så langt i år er andelen under 74 prosent. For fem år siden, i 2017, var den samme andelen 92 prosent.

