Bekrefter ny sesong av The Voice

TV 2 bekrefter at det blir en åttende sesong av The Voice.

Den syvende sesongen av The Voice er ved veis enda fredag. I finalen står deltakerne Jørgen Dahl Moe (25), Tara Bloch-Vere (31), Niklas Jung Hansen (29) og André Askeland Hagen (21).

Hvem som kan smykke seg med tittelen «Norges beste stemme» avgjøres på TV 2 fra klokken 20.00 fredag.

FINALISTER: Jørgen Dahl Moe, André Askeland Hagen, Tara Bloch-Vere og Niklas Jung Hansen kjemper om å vinne The Voice. Foto: TV 2

Det er derimot ingen grunn til å fortvile. Nå bekrefter nemlig TV 2 at det blir en ny sesong av The Voice.

– The Voice har igjen levert en sterk sesong og jeg er glad for å kunne fortelle at vi nå har bestilt en ny runde. Nivået på årets deltakere er høyt, og mentorene leverer nok en gang sammen med en fantastisk gjeng som produserer programmet for TV 2, sier programredaktør Kathrine Haldorsen.

636.000 har sett hele sesongen så langt. Av disse er det over 204.000 seere som har fulgt The Voice på TV 2 Play.



Den kommende sesongen blir den åttende i rekken.

I år tok Siri Nilminie Avlesen-Østli (38) over som programleder for det populære talentprogrammet, etter Øyvind Mund (56).

PROGRAMLEDER: Denne sesongen har Siri Nilminie Avlesen-Østli vært programleder for The Voice. Foto: TV 2/Robert Dreier Holand

Mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30), Espen Lind (51), Ina Wroldsen (37) og Yosef Wolde-Mariam (44) har vært mentorer i de to siste sesongene av talentkonkurransen.

Fredag kveld har Team Ina to finalister, mens Team Espen og Team Matoma har en hver. Team Yosef sin siste deltaker røk ut i semifinalen forrige fredag.

Har du lyst til å delta i den neste sesongen av The Voice? Meld deg på HER.

Se årets The Voice-finale på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.