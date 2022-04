Da Daniel hacket Telenor, fikk han et overraskende tilbud

I en kjellerleilighet utenfor Trondheim sitter Daniel Christensen (20) og hacker de største bedriftene i Norge. Målet er å finne sikkerhetshull blant store og små bedrifter.

Og dersom han finner noen, gir han beskjed.

– På den måten kan bedriftene lære å beskytte seg selv mot potensielle dataangrep i fremtiden, forteller Christensen til TV 2.

HACKING: Daniel Christensen har hatt interesse for koding og programmering siden han var 14 år gammel. Foto: Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Den 20 år gamle trønderen har ingen formell utdanning innen IT, men er en selvlært «etisk hacker». Det vil si at han sørger for at andre hackere med vonde hensikter ikke skal klare å bryte seg inn i andres datasystemer.

– Jeg har funnet feil som kunne gitt meg millioner av kroner, men jeg har fortsatt valgt å rapportere feilene direkte til bedriftene. Det er ikke verdt pengene for min del, forteller Christensen.

HOBBY OG JOBB: Da Daniel Christensen hacket Telenor i fjor høst, fikk han jobb som hacker i bedriften. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Hvorfor ikke?

– Det er en liten samfunnstjeneste å kunne gi tilbake til dem som har gitt deg tjenester du liker å bruke. Hvorfor ikke bare være redelig og hjelpe når man har kunnskap til det? Jeg tror det til syvende og sist vil lønne seg mest.

Hacket Telenor – så fikk han fast jobb

Christensen har avslørt juks i konkurranser hos bedrifter. Han har bestilt pizza til 0 kroner og «fått» én milliard kroner i skattefradrag hos Skatteetaten.

Interessen for koding og programmering startet allerede som 14-åring.

– Det begynte med spillutvikling, men så fant jeg ut at det ikke var noe for meg. Det var interessen for programmering og hacking som fikk meg til å starte.

TELENOR: Daniel på jobb for Telenor på Fornebu utenfor Oslo. Foto: Privat

Den etiske hackeren har vunnet priser for arbeidet sitt. Noen ganger får han også gaver fra bedriftene han melder feil til - alt fra gratis pizza, flyturer eller gavekort på flere tusen kroner.

Men den «beste gaven» var fast jobb som etisk hacker i et av Norges største selskaper – uten en eneste formell utdanning.

– Jeg jobber nå som fulltidshacker for Telenor. Da går jeg inn på Telenor sine systemer og hacker dem for å se hva jeg finner av sikkerhetshull. En veldig hobbybasert jobb, kan man jo si.

Disse feilene går mest igjen

Christensen forteller at nesten alle bedrifter tar det veldig fint når de får rapporter fra 20-åringen om sikkerhetshull på sine sider.

– Nesten alle?

– Noen kan bli skeptiske på grunn av alderen min. Jeg blir derfor bare «en ung person» som forteller en bedrift at systemene ikke fungerer. Da er det noen som ser litt ned på meg, eller tenker at dette er tull.

– Hvilke feil går mest igjen blant bedriftene?

– Feilene som går mest igjen er dårlig validering av data som lagres. Noe som betyr at man kan endre på ting som man egentlig ikke burde, som for eksempel å gjøre seg selv til en administrator.

LEKKASJE: Her viser Daniel hvor enkelt man kan finne lekkede passord. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Hvorfor tror du ikke bedriftene klarer å avdekke dette selv?

– Jeg opplever at mange av sikkerhetsressursene til bedriftene går til sikkerhet på høyt nivå, som sikrer brukerbaser. Men så glemmer bedriftene de små inngangene, som gjør at hackere som meg kan finne fram.

– Det er bekymringsverdig

De siste årene har Nasjonal sikkerhetsmyndighet sett en tredobling i antall dataangrep i Norge, som har fått store konsekvenser. Eksperter som TV 2 har snakket med tidligere, spår at dataangrep kommer til å ramme Norge hardt i tiden fremover.

– Det er bekymringsverdig. De siste årene har vi sett flere angrep - og det kommer til å bli enda mer fremover, sier prorektor og professor Pinar Heggernes i informatikk ved universitetet i Bergen.

PROREKTOR: Behovet for flere IT-kyndige er stort. Prorektor Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Regjeringen innvilget forrige uke over 200 millioner kroner for å gjøre samfunnet mindre sårbar for dataangrep.

– Uansett hva vi gjør, så må vi forholde oss til digitale verktøy. Samfunnet gjennomgår en enorm omstilling innenfor digitalisering.

Universitetet i Bergen har over 200 studenter som i dag tar datasikkerhetsutdanning, men behovet fortsetter å øke. Og det er ikke uvanlig at studenter får jobb innen datasikkerhet allerede før de er ferdige med studiene, ifølge Heggernes.

HACKING: Grupper med ukrainske IT-folk rundt om i Ukraina går nå til hacking-angrep mot myndighetene i Russland. Angrepene førte til at Kremls internettsider ble stengt ned. Foto: Aage Aune / TV 2

– I Bergen er faktisk behovet for IT-kyndige folk så stort at de kunne ansatt over 600 personer på dagen, forteller hun.

Deler hackingforsøkene

Tilbake i Trondheim håper Daniel Christensen på å øke IT-kompetansen blant unge. Det gjør han ved å dele flere av hackingforsøkene til sine 140.000 følgere på TikTok. Målet er å satse enda mer på sosiale medier.

– Jeg gjør dette for å motivere enda flere unge til å starte med koding og programmering. Målet er derfor å starte med videoer på YouTube, hvor flere kan følge med og lære hvordan man starter som hacker.

SOSIALE MEDIER: Daniel Christensen har over 140.000 følgere på TikTok. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Ellers ligger jo alt på Google om man vil gjøre research.

– Ønsker du å gjøre dette resten av livet?

– Definitivt. Målet mitt var jo å jobbe med sikkerhet innen jeg var 25 år, men jeg var veldig heldig med responsen til Telenor.