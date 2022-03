Stor forskjell fra nord til sør: – Sjelden det er så tydelig

– Det er ofte værskille mellom nord og sør, men det er sjelden så tydelig som i morgen, sier meteorolog i StormGeo, Roar Teigen.

Lørdag blir det nemlig enorme værforskjeller. Nord for Saltfjellet skal det bøtte ned, ifølge Teigen.

Opp mot 100 millimeter nedbør

– Nedbørsmengdene kan komme opp i 80 til 100 millimeter på 24 timer i Sør-Troms og Nordland, sier Teigen.

Et lavtrykk på vei mot Barentshavet og Nord-Norge er årsaken. Kombinert med milde temperaturer blir faren for snøskred betydelig. Lørdag har Varsom.no sendt ut rødt farevarsel for flere områder i nord.

– Det er også kraftig vind, og det blir opp mot sterk kuling og liten storm i nord. Så det blir en skikkelig innedag i Nord-Norge, og særlig i Nordland og Troms, sier meteorologen.

Søndag blir været betraktelig bedre.

– I Nordland blir det oppholdsvær og litt sol. I Bodø blir det kanskje opp i 10 grader. Så det er mye bedre på søndag, med minkende vind, men det blir fortsatt opp i kuling, sier Teigen, og legger til at det kan komme litt regn i Finnmark.

Vårværet fortsetter i sør

I Sør-Norge ser morgendagen annerledes ut. Varmest blir det på lørdag.

– Der blir det ingen nedbør og veldig mye bra vær. I Oslo kan det komme opp mot 10 grader, kanskje over det også, sier Teigen, som også har gode nyheter til vestlendinger.

– Også på Vestlandet blir det veldig bra vær. Bergen får litt skyer i morgen, men på søndag blir det kjempeflott og temperaturer opp mot 12-14 grader, sier Teigen.

Kan fortsatt bli snø til påske

Sol og høye temperaturer gjør at snøen nå er i ferd med å smelte flere steder.

– På Østlandet er det generelt lite snø, så særlig i solhellingen er ikke dette så gunstig med tanke på om det skal holde seg til påske, sier Teigen.

Men på tross av det er det for tidlig å si om påsken i år blir snøfattig, ifølge Teigen.

– Plutselig kan det komme påfyll, sier meteorologen.