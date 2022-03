Millionene renner inn – så mye har Glimt tjent på Europa-eventyret

Kvartfinale i Europa Conference League er svært innbringende for den stadig mer innholdsrike klubbkassen til Bodø/Glimt. Torsdagens seier sikret ytterligere millioner i rene premiepenger, nærmere bestemt ti millioner kroner.

Den summen kommer på toppen av alt gultrøyene allerede har tjent på det lange Europa-eventyret.

– Det er en del av det å være ute i Europa, men det er ikke pengene som driver oss. Jeg vet egentlig ikke helt hva beløpene er, vi er ikke så opptatte av det. Det er bare sånn vi jobber, sier Glimts daglige leder Frode Thomassen til TV 2.

Store summer allerede fra starten av

Glimts Conference League-eventyr startet med kvalikkamper mot Valur, FC Prishtina og Zalgiris Vilnius.

Klubben fikk 30 millioner kroner bare for å kvalifisere seg til gruppespillet. Der fikk nordlendingene godt betalt for tre seirer og tre uavgjorte kamper, noe som sikret 19,8 millioner kroner på toppen av de 30. I tillegg fikk klubben utbetalt 6,2 millioner for å ha blitt nummer to i gruppen og for å ha kvalifisert seg for play-off til åttedelsfinale.

I neste steg ventet skotske Celtic, og det avansementet ble belønnet med nye seks millioner kroner på konto.

Og torsdagens avansement mot AZ Alkmaar sørget altså for ti nye millioner på konto.

Tar man med pengene Glimt tjente på kvalikkampene inn mot gruppespillet og den såkalte uavgjortpotten, så er totalsummen nå på over 75 millioner kroner kun i rene premiepenger.

– Det vi skaper mens vi har sportslig fremgang er en solid plattform for fremtiden. Det gir oss en trygghet. Vi skal fortsatt være nøkterne og bygge klubb. Hvis vi går ti år tilbake, så holdt vi på å gå konkurs. Vi skal fortsette å gjøre ting på vår måte, sier Glimt-lederen.

– Selv om dere journalister ofte er opptatt av penger og den slags, så er vi mest opptatt av utvikling selv om det kanskje er et litt kjedelig svar.

Og mer blir det om suksessen fortsetter. Avansement fra kvartfinale vil gi 20 millioner, mens summen man er sikret ved finaleplass er 30 millioner.

Premiepenger i Conference League Semifinale: 20 millioner kroner



Tapende finalist: 30 millioner kroner



Finaleseier: 50 millioner kroner

Vinneren av finalen i den albanske hovedstaden Tirana, vil motta 50 millioner kroner i premiepenger.

– Det er ikke noe vi tenker på i det hele tatt. Nå er det Lillestrøm neste, sier Thomassen.

– Har du noen ønskemotstander?

– Nei, det blir et bra lag uansett. Vi bare gleder oss.

I kvartfinalen blir det gjensyn med José Mourinho og Roma. Kampene spilles 7. og 14. april.

Mer enn bare premiepenger

Men det er ikke bare premiepenger det er snakk om i Europa. I tillegg skal det også fordeles koeffisient-midler til samtlige klubber i turneringen. Disse avgjøres ut i fra hvor mange koeffisient-poeng klubben har samlet gjennom spill i Europa de siste ti årene. Glimt har kun deltatt de to siste årene, så denne summen blir ikke voldsomt stor.

Avisa Nordland har tidligere spekulert i at det kan ende med en sum mellom 500.000 og 1.5 millioner kroner.

I tillegg skal den såkalte markedspotten som baserer seg på TV-rettigheter fordeles. Verdien på denne blir ikke bestemt før etter sesongen, men det er snakk om en betydelig sum.

Klubben har også tjent stort på spillersalg de siste sesongene. Likevel er det ikke brukt de voldsomme summene på å hente erstattere. Den filosofien vil Glimt fortsette med.

– Det er viktig for oss. Alt handler om utvikling, om å se potensiale i det som er rundt oss. Se potensial i folk både som spillere og trenere. Det handler om å være i et utviklingsmiljø, sier Thomassen.

