– Inntrykket av at nordmenn nå får dårlig råd, er en myte

SSB spår at styringsrenten skal ende på 1,75 og at Norges Bank hever renten fire ganger i år.

– En renteheving til 1,75 er langt ifra noe krise. Dette er egentlig en normalisering, sier sjefsøkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Renten ble satt ned som et krisetiltak for nedgang i den økonomiske aktiviteten under pandemien, og før dette lå styringsrenten på 1,5 prosent.

– Gjennom hele pandemien har renten vært ekstrem lav, sier Olsen.

Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea mener dette er en renteoppgang nordmenn vil tåle. Foto: Vidar Ruud / NTB

Dette betyr det for boliglånet

Styringsrenten brukes som et utgangspunkt for rentesetting i markedet og bankene. Derfor vil styringsrenten ha direkte konsekvenser for folk med boliglån.

For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil de årlige rentekostnadene øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt.

Med et lån på for eksempel 5 millioner kroner, vil 1 prosent høyere rente gi rundt 50.000 mer i rente i året, før medregnet skattefradrag.

Har du et lån på 3 millioner kroner vil 30.000 kroner være i økte rentekostnader per år, før skatt.

Vil få en mindre romslig økonomi

Sjefsøkonomen i Nordea sier at folk vil merke endringene.

– Men jeg er overbevist om at alle vil håndtere dette veldig bra. Vi skal egentlig bare tilbake der vi var etter en lang periode med en ekstremt romslig økonomi. Nå blir det litt mindre romslig, men absolutt håndterbart, sier Olsen.

Nordea har på sin side spådd en renteoppgang til 2,5 prosent i løpet av 2023.

– Det er nå så langt fra krise i norsk økonomi som vi kommer. At styringsrenten stiger, er et sunnhetstegn, sier Olsen.

Tatt lån under pandemien?

– Mange nordmenn har høye boliglån og vil merke en renteøkning som denne, som kommer i tillegg til høye priser på drivstoff, matvarer og strøm.

Det sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Folk vil nok merke at de har litt mindre til overs når regningene er betalt, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mange har også tatt boliglån under pandemien, og vendt seg til det lave rentenivået. Selv om bankene har tatt høyde for at du skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng, er det nok mange som må justere forbruket sitt.

Hun understreker at en renteøkning kommer gradvis, men at man bør begynne å forberede seg.

– Det kan være lurt å søke opp en lånekalkulator, for å sjekke hva lånet ditt vil koste deg med en rente på 3,5 prosent - for så å begynne å tilpasse forbruket deretter allerede nå, sier Tvetenstrand.

Høyere priser - høyere lån

Spare- og forbrukerøkonomen sier nordmenn flest er flinke å tilpasse seg økonomisk, men at noen grupper vil kunne få det tøft hvis bankene nå følger etter med tilsvarende høyere boliglånsrente som er vanlig når styringsrenten går opp.

– Når prisene på ting vi ikke kan velge bort - som mat og strøm - også stiger, vil nok mange ha litt mindre til overs når regningene er betalt, sier Tvetenstrand.

Dette vil lånet koste deg Med fire rentehevinger: 3 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 23.400 kroner året, etter skatt. 1950 kroner i måneden. 4 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 31.200 kroner i året, etter skatt. 2600 kroner måneden. 5 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 39.000 kroner i året etter skatt. 3250 kroner i måneden Men fem rentehevinger: 3 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 29.250 kroner året, etter skatt. 2438 kroner i måneden. 4 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 39.000 kroner i året, etter skatt. 3250 kroner måneden. 5 millioner kroner i lån: Økte rentekostnader med 48.750 kroner i året etter skatt. 4062 kroner i måneden.



Kilde: Storebrand



– Ser du at du kommer til å slite med renten, er det viktig at man tar kontakt med banken og sjekke hvilke muligheter du har. Kanskje kan det å binde renten på deler av lånet være fornuftig en periode. Historisk har det økonomisk lønt seg med flytende rente, men en bunden rente kan være med på å gi en stabilitet, sier hun.

Forbrukerøkonomens tips:

Sørg at du har riktig rente.

Gå over avtaler, forsikringer og abonnement. De aller fleste har noe å gå på her.

Vær bevisst på innkjøp. I snitt går 1 av 8 handleposer med mat i bosset. For en barnefamilie tilsvarer dette 1500 kroner.

En myte at vi har dårlig råd

Sjefsøkonom i Nordea, Kjetil Olsen, understreker at det er et godt tegn at styringsrenten skal settes opp.

– At nordmenn har dårlig råd, er en myte. Media er nok med å jage opp inntrykket om at folk flest nå har det trangt økonomisk, sier han.

Mens drivstoffprisene nå er på vei tilbake til et normalnivå, var ikke matvareprisene i februar mer enn 0,8 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– I tillegg har regjeringen utvidet strømstøtten ut året. Mange vil nok måtte gjøre justeringer i forbruk, men vi skal ikke være lei oss for at renten går opp, sier Olsen.

– Hva med de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, kan de se langt etter lån?

– Snarere tvert imot. Den lave styringsrenten har vært med på å øke boligprisen noe inni hampen mye. En styrket rente kan faktisk bidra til at boligprisene over tid synker eller flater noe ut.