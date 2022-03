Tror cyberkrigen rammer Norge hardt fremover: – Russland vil nok ha hevn

– Russland vil nok forsøke å ta hevn for alle sanksjonene som har blitt innført mot dem av Vesten, sier professor i cybersikkerhet, Geir Myrdahl Køien, hos universitetet i Sørøst-Norge.

– De kan jo ikke bruke våpenmakt for å angripe land i for eksempel NATO, men de kan føre en cyberkrig. Rett og slett fordi det er vanskelig å avsløre hvilke land som står bak et angrep, sier han.

En cyberkrig - eller en såkalt datakrigføring - er angrep på datasystemene til statlige myndigheter eller større sivile instanser. Her kan man hacke seg inn på personer eller institusjoner for å forårsake store skader.

Professor i cybersikkerhet, Geir Myrdahl Køien, hos universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Privat

– Vi må nok regne med at cyberkrigen kommer mot oss av forskjellige slag. Alt fra informasjonspåvirkning, etterretning og falske nyheter - til hacking av bedrifter og statlige institusjoner, sier Køien.

Økt aggressivitet

– Dersom russernes fysiske krigføring mot Ukraina virker dårlig, så kan Russland ha behov for å kompensere dette ved bruk av en cyberkrig.

Grupper med ukrainske it-folk rundt om i Ukraina går nå til hacking-angrep mot myndighetene i Russland. Angrepene førte til at Kremls internettsider ble stengt ned. Foto: Aage Aune / TV 2

Professor Køien får støtte fra Christoffer Vargtass Hallstensen, som er gruppeleder i seksjon for digital sikkerhet ved NTNU. Hallstensen forteller at Russland har ført en cyberkrig mot Ukraina siden 2014.

– Cyberkrigen har gått på kraftleveranser og offentlige institusjoner. Det tror jeg er noe vi kommer til å se mer av på lengre sikt - også her i Norge, forteller han.

Christoffer Vargtass Hallstensen, gruppeleder i seksjon for digital sikkerhet ved NTNU. Foto: Privat

Over tre uker har gått siden den russiske invasjonen av Ukraina. Ekspertene tror Russland foreløpig har fokus mest mulig om Ukraina, men at cyberkrigen mot Vesten vil trappes opp etter hvert.

– Russland har ikke vært spesielt aggressive mot Vesten ennå, men det tror jeg kommer på sikt. De er en veldig stolt nasjon, som mange andre nasjoner, sier Hallstensen.

Datakrigerne og «IT-hæren»

Samme dag som russiske styrker invaderte Ukraina, erklærte hackergruppen «Anonymous» en cyberkrig mot Russland. «Hacktivistene» - altså hackere som er aktivister - hevder de står bak angrep mot flere russiske statlige nettsider, mediehus og bedrifter - samt for å lekke data.

DATAANGREP: Over 200.000 datakyndige ønsker å være med i IT-hæren til Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

– Anonymous er ikke en gruppe med fast medlemskap eller kommandolinjer, men en sammensatt gruppe som har forskjellige mål, forteller Køien.

Kun få dager etter den russiske invasjonen i Ukraina, ønsket den ukrainske digitaliseringsministeren Mykhailo Fedorov å opprette en såkalt «IT-hær». På bare to dager hadde over 200.000 datakyndige verden rundt vervet seg i den ukrainske IT-hæren, ifølge The Independent.

Er du en del av cyberkrigen mot Russland? Kontakt journalisten kryptert på Whatsapp på 94174647.

STORTINGET: Mars i fjor ble Stortinget rammet av et stort og alvorlig dataangrep på grunn av sikkerhetshull i Microsofts epostsystemer. Foto: Aage Aune / TV 2

– Tror du nordmenn har vervet seg?

– Det er allerede rapporter på at nordmenn er en del av dette. Hvor mange som er med, blir nok bare gjetting fra min side, sier Hallstensen.

Millionbeløp mot dataangrep

Hallstensen mener Norge må løfte den digitale sikkerheten.

– For å få dette til, må vi gjøre det sammen. Kanskje mye på dugnad - helt ifra regjeringen og bort til alle ansatte i norske virksomheter og organisasjoner.

Regjeringen holdt pressekonferanse fredag formiddag om trusselbildet i Norge. De siste årene har NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) sett tredobling i antall dataangrep i Norge, som har fått store konsekvenser.

– Derfor vil regjeringen ta grep for å gjøre samfunnet mindre sårbar for dataangrep. Vi vil bevilge 200 millioner kroner til det, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fredag.

PRESSEKONFERANSE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under regjeringens pressekonferanse fredag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ekspertene tror imidlertid ikke privatpersoner kommer til å bli like utsatt i cyberkrigen, som for eksempel bedrifter eller offentlige institusjoner, men Køien og Hallstensen ber likevel nordmenn ta viktige forholdsregler.

HACKERE: En gruppe med ukrainske IT-folk gikk til angrep mot russiske myndigheter. Angrepene førte til at Kremls internettsider ble stengt ned. Foto: Aage Aune / TV 2

– Nordmenn må bli flinkere til alt som har med digital sikkerhet å gjøre. Tenk ut gode passord, vær forsiktige med lenker og nedlastninger. Dette er jo de vanlige rådene, men det er faktisk veldig viktig, sier Køien.

Køien sikter spesielt til en tid nå hvor nordmenn får skattemeldingen sin fra Skatteetaten. Her har flere nordmenn allerede mottatt svindeleposter.

– Ikke trykk på en lenke du tror du får fra Skatteetaten på epost eller SMS. Gå heller direkte inn på nettsidene deres og logg inn derfra.

– Norge har heldigvis veldig flinke folk på dette området, men det er alltid lurt å være forsiktig.