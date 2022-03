Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at de vil øke forsvarsbudsjettet med flere milliarder kroner, og at de planlegger for et scenario med 100.000 flyktninger til Norge.

Saken oppdateres fortløpende.

Krigen i Ukraina går inn i sin fjerde uke, og situasjonen eskalerer stadig. Russerne går i økende grad til angrep på sivile mål, og flere millioner ukrainerne har lagt på flukt.

Torsdag opplyste regjeringen at Norge skal ta imot 5250 flyktninger. 2500 av disse skal hentes fra Moldova.

100.000 flyktninger

Fredag formiddag redegjør statsminister Støre om den anspente situasjonen i Stortinget.

– Dette vil sette oss på en historisk prøve, sier statsministeren om flyktningstrømmen som vil komme til Norge.

Støre sier at vi i mars kan få 7-8 ganger flere flyktninger til Norge enn tidligere.

– Vi skal være ærlige. Så mange flyktninger på så kort tid, det vil utfordre oss. Å registrere så mange, bosette så mange, integrere så mange, få så mange barn inn i skolen og så mange voksne inn i arbeidslivet. Det blir krevende, men om det skjer, så skal vi klare det.

Statsministeren sier at regjeringen jobber med beredskap for å kunne håndtere 100.000 flyktninger.

– Dette vil være en ekstraordinær situasjon, det er ikke sannsynlig, men vi må ha beredskap for at det kan skje, sa Støre og la til at det ved en flyktningstrøm med opp mot 100.000 mennesker må de innkvarteres i lagerbygg, haller og teltleirer.

– Det vil oppleves som uoversiktlig og dramatisk, noe som vi aldri har sett i Norge, sier Støre.

Må korte ned ventetiden

UDIs planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

Støre sier at regjeringen jobber med å sørge for at ventetiden på ulike mottak blir kortere.

STYRKER FORSVARET: Statsministeren varslet at de vil be Stortinget om en ekstra bevilgning til Forsvaret på 3,5 milliarder kroner. Her sammen med forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Foto: NTB

– Vi skal ta vare på den norske arbeidslivsmodellen, og sørge for at de som skal ut i jobb ikke blir utnyttet. Mange av de ukrainske flyktningene vil raskt kunne ta del av det norske samfunnet, sier statsministeren.

Støre er klar på at Norge ikke vil ha nok tolker og språklærere til å ta imot alle de ukrainske barna som vil komme.

– Sykehjemmene vil også bli belastet. Det blir krevende, men vi er et lite land med et stort hjerte, og det skal vi vise nå.

3,5 milliarder ekstra

Videre varslet Støre at regjeringen vil be Stortinget om en ekstra bevilgning på 3,5 milliarder til Forsvaret og sivil beredskap.

– Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, sa Støre.

Statsministeren trakk fram at Russland bruker omfattende militær makt mot sivile og sivil infrastruktur, og at det russiske regimet viser få tegn til å følge diplomatiske spor.

Videre la han til at Putin bruker truende retorikk overfor Nato og vestlige land og har hevet beredskapen for sine kjernevåpenstyrker.

– Helt nødvendig

Støre sier at de legger opp til økt aktivitet i Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet. I tillegg vil Norge øke beredskapen og utholdenheten til Forsvaret med innkjøp av materiell, ammunisjon og reservedeler.

– Det er helt nødvendig, sier Støre.

Forsvarssamarbeidet med våre naboland i nord vil også styrkes.

– Vi vil også styrke vår sivile beredskap og samfunnssikkerhet, og vi vil foreslå en ekstrabevilgning på 500 millioner for 2022. Det gjør vi for å styrke vår evne til å forebygge, avverge og håndtere digitale angrep.

– Ekstraordinær situasjon

Støre understreker også at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overvåker situasjonen i Ukraina fortløpende, sier Støre.

– Brannen ved Ukrainas største kjernekraftverk for to uker siden, viser at det er nødvendig å kunne varsle hele befolkningen raskt i en ekstraordinær situasjon.

– Vi har derfor bevilget midler for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ser på en løsning for effektiv mobilvarsling for hele folket.