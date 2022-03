Justin Bieber om konas blodpropp: – Skummelt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under en konsert i Denver snakket artisten om hvordan det går med kona etter at det ble oppdaget en blodpropp i hjernen hennes.

Justin Bieber (28), som for tiden er på turné, adresserte hendelsen under sceneopptredenen.

– De fleste av dere har sikkert fått med dere nyheten om kona mi. Men hun er ok, hun har det bra, hun er sterk.

Artisten pratet om at det er rart hvordan uventede ting kan oppstå i livet som man ikke kan kontrollere.

– Det har vært skummelt, det har vært veldig skummelt. Men jeg vet at gud passer på henne, sa Bieber til fansen.

Bieber delte øyeblikket til sine 224 millioner følgere på Instagram:

Forrige uke ble det kjent at hans kone, modell Hailey Bieber (25), ble sendt til sykehus. På Instagram åpnet hun opp om hva som skjedde.

– Jeg satt og spiste frokost med ektemannen min på torsdag, da jeg begynte å få symptomer på slag. Jeg ble fraktet til sykehus, og de fant ut at jeg hadde en liten blodpropp i hjernen, skriver hun.

Hun informerte om at blodproppen var svært liten, og at kroppen sørget for at den passerte på egenhånd.