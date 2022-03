Knutsen om gull-snakket: – Vi er ikke så dumme

Bodø/Glimt er to kun to hinder unna en sensasjonell finale i Conference League etter bragden borte mot AZ Alkmaar. Men Kjetil Knutsen er ikke så interessert i å høre snakk om at gultrøyene kan vinne hele turneringen.

– Vi er nøkterne folk fra Bodø. Vi er stolte av der vi er kommet. Så er vi ikke så dumme at vi tar andre begreper og begynner å snakke om hva vi skal få til. Det gjør vi ikke. Fotballen er fantastisk og handler om å nyte øyeblikk. Dette er et sånt øyeblikk, sa suksesstreneren etter den store seieren.

Nå venter trolig nok en knalltøff motstander i kvartfinalen. Men etter kampslutt var ikke Knutsen veldig opptatt av å snakke om de mulige motstanderne.

– Det må Pelle (Pellegrino, jou. anm.) svare på. Jeg vet ikke hvem som er igjen.

Målscoreren kontret raskt med å påpeke at den neste motstanderen er Lillestrøm i kvartfinalen av den norske cupen.

Trekningen skjer fredag klokken 15. De mulige motstanderne er Marseille, Leicester, PSV, Feyenoord, Slavia Praha, PAOK og Roma.

– Jeg vet ikke hva jeg drev med

Pellegrino, som ble byttet ut i ekstraomgangene, forteller om noen lange minutter på sidelinjen på tampen av oppgjøret.

– Det var blytungt. Spesielt på slutten med den store sjansen der. Det er mye verre å stå på siden. En trenerkarriere er bare å skrinlegge med en gang.

Trener Knutsen er litt i tvil om akkurat det.

– Jeg må si han overtok litt som trener. Plutselig var han foran meg i teknisk sone der på slutten. Så det ser ut som han vurderer det litte grann, sier Knutsen med et smil.

– Jeg vet ikke hva jeg drev med, kontrer Pellegrino, som nyter å være en del av den utrolige Glimt-medgangen.

Amahl Pellegrino t.v og Sam Beukema under Europa Conference Leauge kampen mellom AZ Alkmaar og Bodø/Glimt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg lever et fantastisk liv om for tiden. Det er sinnssykt kult. Det er ekstra moro at så mange er en del av det. En hel by. Det er kult å se at folk som kommer inn og ikke har spilt så mye, får igjen for jobben de har lagt ned på feltet. Jeg tror de kommer til å huske denne kampen lenge, sier Pellegrino.