SSB venter fire rentehevinger i år

Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser fredag morgen at norsk økonomi er på vei opp, men krigen i Ukraina skaper stor usikkerhet.

– Våre prognoser anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 3,6 prosent i år, før den avtar til rundt 2 prosent i resten av prognoseperioden. Veksten er noe nedjustert sammenliknet med prognosene fra desember. Det skyldes både utbruddet av omikron og krigen i Ukraina, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Det ventes at Norges Bank hever styringsrenten fire ganger i inneværende år, og én gang neste år.

Krigen avgjør

Det betyr at renten kommer opp på 1,75 prosent i 2023. De økte rentene bidrar også til å dempe aktiviteten på sikt.

USIKKERHET: Forsker Thomas von Brasch i SSB sier at det er flere usikkerhetsmomenter med anslår at Norges Bank hever styringsrenten fire ganger i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

– Vi antar at flaskehalsene internasjonalt er midlertidige, men det er selvfølgelig svært usikkert hvordan krigen i Ukraina utspiller seg videre, og hvor store følger det vil få, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Prognosene er laget under en forutsetning om at krigen i Ukraina vil være over i løpet av et par måneder.

– Hvis denne forutsetningen ikke slår til, vil konsekvensene for norsk økonomi kunne bli verre enn beregningene viser, ifølge von Brasch.

Økte priser

I 2022 anslås veksten i konsumprisindeksen (KPI) til 3,3 prosent. Årsaken er blant annet høye energipriser.

– Styrkingen av krona og strømstøtteordningene som regjeringen har innført, reduserer det økte prispresset. Uten strømstøtteordningene ville veksten blitt hele 4,5 prosent, sier von Brasch.

– I sum anslår vi at norsk økonomi vil være nær konjunkturnøytral i årene framover. Det betyr stabil og moderat vekst, og et normalt nivå på arbeidsledigheten, sier han.

Også matvareprisene har økt og forventes å øke ytterligere både internasjonalt og i Norge i månedene framover som følge av krigen.

PRISØKNING: Matvareprisene forventes å øke ytterligere framover. Foto: TV 2

Lavere elektrisitetspriser bidrar til at KPI-veksten faller til 1,8 prosent i 2023 og forblir rundt 2 prosent i 2024 og 2025 – om lag på inflasjonsmålet, ifølge SSB.

Lav lønnsvekst

Årslønnsveksten i 2022 anslås i prognosene til 3,6 prosent, som er litt høyere enn den anslåtte inflasjonen. Reallønnsveksten forblir lav i år, tror SSB. Igjen er det Ukraina-krigen som er årsaken. I årene framover venter de imidlertid vekst.

– Lavere energipriser trekker inflasjonen ned og bedrer lønnsomheten for virksomhetene i frontfaget, sier von Brasch.

Den nominelle veksten i årslønnen anslås til 4 prosent i 2023, samtidig som inflasjonen blir lavere. Reallønnsveksten vil da bli rundt 2 prosent fra 2023 til 2025.

Arbeidsledigheten i Norge er nå lav. Krigen i Ukraina vil legge en demper på sysselsettingen, men SSB forventer at økt arbeidsinnvandring vil dempe noe av presset i arbeidsmarkedet. I 2023 og 2024 anslås ledigheten å bli rundt 3,7 prosent.