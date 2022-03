Norge unngikk russisk felle i Sikkerhetsrådet

NEW YORK (TV2): Russland forsøkte å fremme en FN-resolusjon om humanitær bistand i Ukraina. Men på grunn av manglende støtte fra Sikkerhetsrådet, valgte de å utsette avstemningen på ubestemt tid.

I ettermiddag norsk tid skulle Russland etter planen ha lagt frem et resolusjonsforslag om humanitær hjelp til Ukraina. Men det var en irritert russisk FN-ambassadør som etter gårsdagens hastemøte i Sikkerhetsrådet fortalte pressen at han ikke vil fremme forslaget likevel på grunn av manglende støtte.

– De jobbet hardt for å stanse resolusjonen vår, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia om de vestlige landene i Sikkerhetsrådet.

– Så vi bestemte oss for å ikke gå videre. Vi trekker den ikke tilbake, men for øyeblikket vil vi utsette avstemningen.

Norges FN-ambassadør Mona Juul sier til TV2 at Norge var blant landene som forsøkte å forhindre at forslaget skulle få stemmer blant de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet.

– Vi har vært veldig klare på vår holdning til dette forslaget. Vi mener at det er helt absurd at den som angriper samtidig skal legge frem en resolusjon om den humanitære situasjonen. Det vi har sagt hele veien er at hvis Russland virkelig brydde seg om de humanitære lidelsene i Ukraina, så stopper de krigen, sier Juul til TV2.

Russisk felle

Ifølge Richard Gowan, som følger FN tett for tenketanken International Crisis Group, forsøkte Russland å legge en felle for de andre landene i Sikkerhetsrådet ved å skyve ansvaret for tap av sivile liv over på Ukraina.

Selv om resolusjonen oppfordret til beskyttelse av sivile og hjelpearbeidere i Ukraina, så inneholdt den ikke noen fordømmelse av Russlands invasjon, og den beskyldte ukrainske myndigheter for å bruke sivile som menneskelige skjold.

For at en resolusjon skal bli vedtatt i Sikkerhetsrådet trenger den ni stemmer, og at ingen av de fem permanente medlemmene bruker vetoretten sin.

ABSURD: Norges FN-ambassadør Mona Juul mener Russlands resolusjonsforslag var absurd, og oppfordret resten av Sikkerhetsrådet til å stemme nei. Foto: John Minchillo

– Det Russland forsøker å gjøre er å få nok støtte for resolusjonen så USA og Storbritannia må bruke vetoretten sin. Da vil Russland argumentere for at London og Washington er imot humanitær bistand til ukrainerne, sier Gowan.

Mona Juul sier det var en mislykket taktikk fra Russlands side.

– Det at de nå utsetter, eller kanskje til og med trekker den, betyr jo at de har skjønt at de andre medlemslandene ikke ville gå i den fellen i så fall, sier Juul.

Sikkerhetsrådet fastlåst

Mexico og Frankrike jobber med sin egen resolusjon om humanitær bistand, men de vil heller ikke legge den frem i Sikkerhetsrådet fordi det er ventet at Russland vil legge ned veto. Isteden ønsker de å legge den frem for alle FNs 193 medlemsland i Generalforsamlingen.

Ingen land har vetorett i Generalforsamlingen, men i motsetning til Sikkerhetsrådet, er ikke resolusjonene som vedtas i Generalforsamlingen bindende.

ØDELEGGELSER: Innbyggerne i Mariupol sør-øst i Ukraina har blitt rammet av mange bombeangrep de siste dagene. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Mona Juul innrømmer at Sikkerhetsrådet er fastlåst, men tror Norge og de andre landene som støtter Ukraina fortsatt kan bidra ved å bruke taletiden sin til å legge press på Russland.

– Det er krevende, men det som er viktig for oss er jo nettopp å bruke Sikkerhetsrådet og den platformen det gir for å opprettholde et sterkt press på Russland til å stoppe denne krigen. Og som du hører i dag, Russland står faktisk ganske alene på å forsvare den krigføringen som de gjør nå i Ukraina, sier Juul til TV2.