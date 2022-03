USA: Russland angriper i økende grad sivile mål

– Vi har sett en økning i angrep mot sivil infrastruktur, sivile mål, sa en høytstående amerikansk tjenesteperson i Pentagon til nyhetsbyrået DPA torsdag.

FN hadde 15. mars registrert 726 drap på sivile, blant dem 52 barn, siden krigen brøt ut 24. februar. 1.174 var såret. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Samtidig er moralen til de russiske styrkene på vei nedover flere steder, la tjenestepersonen til.

– Vi har ikke innsikt om hver eneste enhet og hver posisjon. Men vi har definitivt plukket opp anekdotiske indikasjoner på at moralen ikke er høy i flere enheter, sa han.



BOMBEANGREP: Ukrainsk brannvesen jobber med å slukke flammene på et lagerbygg etter bombing i Kyiv. Foto: Vadim Ghirda / AP

Tjenestepersonen understreket videre at det er verdt å merke seg at det russiske forsvaret angivelig vurderer å hente inn forsterkninger.

Det blir observert pågående russisk flåteaktivitet ved havnebyen Odesa sørvest i Ukraina, men det er ingen umiddelbare tegn på et forestående angrep fra havet, ifølge DPA-kilden.

Søker etter savnede i bombet teater

Torsdag søkte redningsarbeidere etter savnede i ruinene av et theater i Mariupol som onsdag ble bombet av russiske styrker.

Hundrevis av sivile skal ha søkt dekning i teateret etter at hjemmene deres i løpet av den tre uker lange krigen har blitt lagt i ruiner.

LETER: Onsdag pågikk letearbeid etter omkomne i et teater i Mariupol i Ukraina. Foto: Azov Battalion via AP

Satellittbildet viste at det sto skrevet «barn» utenfor bygningen, som likevel ble bombet. Mer enn en dag etter angrepet er det fremdeles ikke meldt om noen omkomne. Det ble også gitt motstridende informasjon om hvorvidt noen hadde kommet ut fra det bombede teateret etter ulykken skjedde.

– Vi håper og tror at enkelte av de som søkte dekning i teateret kan ha overlevd, sa Petro Andrushchenko, en ansatt ved borgermesterkontoret i byen til nyhetsbyrået AP.

Ifølge ham hadde bygningen et relativt moderne bomberom i kjelleren, som er designet for å tåle luftangrep. Andre offentlige tjenestepersoner skal tidligere ha uttalt at enkelte skal ha kommet seg ut.

Ifølge ombudskvinnen Ludmyla Denisova skal bomberommet ha tålt angrepet, dette opplyste hun på Telegram.