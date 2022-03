Amerikansk etterretningssjef hevder Putin vil komme med atomtrusler

I en ny vurdering fra amerikansk etterretning står det at Russlands president Vladimir Putin kan true med å bruke atomvåpen mot Vesten.

Det forventes at Putin kan komme med atomtrusler dersom den tøffe motstanden fra det ukrainske forsvaret fortsetter, skriver Bloomberg.

– Langvarig okkupasjon av deler av ukrainsk territorium truer med å undergrave mannskapet til det russiske militæret og redusere det moderniserte våpenarsenal deres, sier direktør Scott Berrier i amerikansk etterretningstjeneste.

Vurderingen er 67 sider lang og er en oppsummering av verdensomspennende trusler.

Der står det også at økonomiske sanksjoner sannsynligvis vil kaste Russland ut i langvarig økonomisk depresjon og diplomatisk isolasjon.

Kjernefysisk avskrekking

Berrier mener i den nye vurderingen at kombinasjonen av Ukrainas forsvar og økonomiske sanksjoner, vil true Russlands evne til å produsere moderne presisjonsstyrt ammunisjon.

– Siden denne krigen og dens konsekvenser sakte svekker den konvensjonelle styrken til Russland, vil de sannsynligvis i økende grad stole på kjernefysisk avskrekking for å signalisere til Vesten og vise styrke.

Putin har allerede varslet at han har satt Russlands atomvåpen i kampberedskap.

– Kan føre til mer aggressive handlinger

Bloomberg skriver at en høytstående kilde i Pentagon opplyser at den russiske invasjonen stort sett har stoppet opp.

– USAs innsats for å undergrave Russlands mål i Ukraina, kombinert med deres oppfatning av at USA er en nasjon i tilbakegang, kan føre til mer aggressive handlinger. Ikke bare i Ukraina, men også bredere i deres opplevde konfrontasjon med Vesten, sier Berrier.

I vurderingen sier Berrier videre at motivasjonen for invasjonen å gjenopprette innflytelsen over Ukraina, samt de andre tidligere Sovjet-republikkene.

– Til tross for en større motstand enn forventet fra Ukraina og relativt store tap i de innledende fasene av konflikten, ser Moskva ut til å være fast bestemt på å presse seg framover.

Derfor vurderer amerikansk etterretning at Russland er villige til å bruke mer dødelig makt, inntil den ukrainske regjeringen er villig til å komme til en oppfatning som er gunstig for Russland.