Danskene ydmyket de norske håndballgutta

Danmark - Norge 37-21

I sin første kamp siden EM i januar møtte de norske Håndballgutta et svekket Danmark uten de største stjernene. 15 av spillerne som var med i danskenes tropp i EM er ikke med til Golden League, men landslagssjef Christian Berge var tydelig fra start.

– Uansett hvilket lag de stiller med, så er det et klasselag, fortalte Berge til TV 2.

Sentrale spillere som Sander Sagosen og Harald Reinkind har fått pause, og Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød har meldt forfall. Da fikk flere unggutter muligheten i et fullsatt Gigantium.

– Vi snakka om å bruke hele troppen og det får vi gjort. Men det er for mye tekniske feil og skuddbom til at vi klarer å henge med rett og slett. Noen kommer inn og presterer på et bra nivå, men vi får vi prøve å løfte oss utover turneringa, sier landslagssjef Christian Berge.

Berge er klar på at de nye fjesene trenger tid.

– Vi jobber med at de skal få mer spilletid, så de spiller på seg mer rutine. I dag blir det stor forskjell ferdighetsmessig og fysisk, men det er en vei vi må gå da. De må få mer tid sammen med landslaget og heve prestasjonen med flere repetisjoner mot gode lag, fortsetter han.

MARKERING: Danmark og Norge markerte sin støtte for Ukraina. Foto: Kristin Grønning / TV 2

21-årige Tobias Grøndahl fikk tillit fra start. Elverums hærfører tok ansvar fra start og satte sitt første mål etter fire minutter til stillingen 3-2 til Norge.

– Alt i alt så er det en start, også er det vanskelig å starte mot kanskje det beste laget i verden, men det skal ikke være en unnskyldning for å ikke gå «all inn», men det kan bare gå en vei herfra, sa unggutten etter kampen.

Grøndahl fikk også muligheten fra straffemerket.

– Det er viktig å bli kasta ut i det?

– Ja det er sånn vi liker det, det er viktig å få en liten ilddåp, det er kult det, smiler han.

Det ble tøffere og tøffere for de norske Håndballgutta. De første 20 minuttene hadde danskene god kontroll. Med drøye fem minutter igjen av førsteomgang og med seks mål bak danskene, tok Berge time out og inn kom Emil Imsgard inn i mål.

Eivind Tangen, som har vært ute av den norske troppen de to siste mesterskapene, reduserte til 15-11. Og til pause stod det 18-12.

– Litt varierende forsvarsspill. Vi står godt lenge men til slutt finner de rom. Det er litt frustrerende, sa målvakt Torbjørn Bergerud til TV 2 i pausen.

BANENS BESTE: Tobias Grøndahl ble kåret til banens beste i Gigantium. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Emil Imsgard startet andre omgang med to redninger, men syv minutter inn i andre omgang setter Jakob Holm 23-13 for de danske drengene.

5-1 stod det til danskenes favør i åpningsminuttene i andre omgang.

– Nå henger vi ikke sammen, verken offensivt eller defensivt, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Emil Nielsen storspilte mellom stengene for Danmark. Målvakten slapp kun inn to mål det første kvarteret og Simon Pytlick økte ledelsen ytterligere til 28-14.

Begge debutantene, Sindre Heldal og Trym Johnsen, fikk sine første scoringer på A-nivå. Men danskene ble for sterke og med flere tekniske feil, måtte Norge se seg slått 21-37.

– Vi får et gigantisk tap i gigantoppgjøret. Det er -16 i målforskjell. Dette her Bent. Dette var en realitetsjekk, sa Harald Bredeli til sin medkommentator.

– Det er klart det er tungt. Det er ikke så mye å snakke om, vi har ikke sjans. Vi gjør det vanskelig for oss selv, med masse tekniske feil, også er vi for naive og da blir vi straffa mot Danmark, det vet vi. Så vi får kjørt oss, sa Magnus Gullerud tydelig etter kampslutt.

Christian O´Sullivan ble Norges toppscorer med fire mål.