De kongelige i Belgia huser flyktninger

Det belgiske kongehuset sier torsdag at tre ukrainske familier skal bo på noen av deres eiendommer.

Firmaet som forvalter eiendommene på vegne av den belgiske kongefamilien, sier at familiene skal bo i to eiendommer i Brussel og Vellonia, skriver The Guardian.

En tredje eiendom vil også bli tatt i bruk. En eiendom som i dag blir brukt som vaksinesenter, som ligger i Tervuren utenfor Brussel, vil bli gjort tilgjengelig for kommunen som innkvartering av ukrainske flyktninger.

BESØK: Kong Philippe besøkte et flyktningmottak sammen med politikere i Brussel onsdag. Foto: BRUNO FAHY

Onsdag besøkte kong Philippe et flyktningmottak i Brussel sammen med flere politikere.

Ifølge belgiske myndigheter er det ventet at det vil komme 200.000 ukrainere til landet. 10.000 ukrainere har allerede ankommet, skriver Politico.

Til sammenligning har norske myndigheter regnet med at det kan komme 30.000 ukrainere til Norge i år. Samtidig sa statsminister Jonas Gahr Støre at det kan komme langt flere enn det.